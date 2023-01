Wrexham aide à développer la portée du football aux États-Unis

Quand la série télévisée a frappé Bienvenue à Wrexham créée à l’automne 2022, peu de gens auraient pu prédire que l’émission contribuerait à accroître la popularité du football à travers les États-Unis. Mais en effet, il a créé une base de fans passionnés de supporters de Wrexham à travers l’Amérique du Nord.

Alors, quel impact mesurable Wrexham a-t-il eu jusqu’à présent ? Tout d’abord, les maillots Wrexham sont épuisés. En fait, le copropriétaire Ryan Reynolds a déclaré à la BBC aujourd’hui que 24 000 chemises ont été vendues depuis l’été dernier, dont la plupart ont été envoyées par la poste en Amérique du Nord.

Deuxièmement, le nombre d’Américains se rendant au Pays de Galles pour voir Wrexham en personne a explosé. Le manager de Wrexham, Phil Parkinson, l’a vu en personne.

“Cela arrive souvent quand nous revenons de l’entraînement”, a déclaré Parkinson à la BBC. « Il y a des gens qui prennent des photos. J’ai eu des conversations avec des gens qui sont venus de loin. Les gens ont clairement apprécié le documentaire.

Troisièmement, les chiffres de visionnage de Wrexham ont contribué à augmenter les cotes d’écoute de la FA Cup TV pour ESPN +.

Les fans de football américains affluent au Pays de Galles

Alimenté par le succès du Disney Bundle, qui offre aux fans de Wrexham aux États-Unis le hit Bienvenue à Wrexham séries ainsi que les matchs de Wrexham sur ESPN +, les Américains affluent au Pays de Galles.

Joe Bickerton, membre du Wrexham County Borough Council local, a déclaré: “Nous avons eu un couple de l’Ohio l’autre jour, des gens de New York et de Los Angeles nous ont dit” nous avons vu des affiches de Wrexham dans notre quartier .’ C’est incroyable. Ce type de marketing n’a pas de prix.

Dans la boutique du club de Wrexham, le livre des visiteurs porte les signatures de fans de partout aux États-Unis, notamment du Texas, de Phoenix et d’Indianapolis.

Pendant ce temps, les fans de football Tanner et Paulina Weeks étaient au Racecourse Ground cette semaine. Le couple a voyagé de Little Rock, Arkansas.

“Nous sommes tombés amoureux de la [Welcome to Wrexham] histoire », a déclaré Tanner Weeks à la BBC, avec sa femme Paulina ajoutant:« Sans le documentaire, nous ne saurions rien de Wrexham. C’est à 100% pourquoi nous sommes devenus fans.

“J’ai l’impression de connaître tous les joueurs à cause de Bienvenue à Wrexham.

“Rob et Ryan ont adopté Wrexham et ils nous ont donné l’opportunité de faire de même. Nous rentrons chez nous dans quelques jours mais nous prévoyons déjà de revenir.

Nous avons entendu de nombreuses histoires similaires d’Américains se rendant au Pays de Galles pour assister à des matchs en personne à l’hippodrome.

Wrexham et la popularité du football sont étroitement liées

Bienvenue à Wrexham contribue à accroître la popularité du football aux États-Unis, même si ce n’est que sur une base occasionnelle. Par expérience personnelle, certains membres de ma famille et amis qui ne s’intéressaient pas au football ont regardé la série. Ils étaient tellement captivés par Bienvenue à Wrexham qu’ils ont regardé les matchs de Wrexham en FA Cup et m’ont demandé s’ils seraient promus ou non.

En parlant avec d’autres journalistes de football, beaucoup d’entre eux partagent des histoires similaires.

Quand vous considérez les millions d’Américains qui ont regardé Bienvenue à Wrexham, la série a un impact. De nouveaux fans de football voient le jour, même s’ils sont d’abord des fans occasionnels. Après tout, devenir un fan occasionnel est la première étape du voyage pour finalement tomber amoureux du sport.

Que Wrexham soit promu ou non, leur histoire est un succès. Apparaissant sur SportsCenter, les émissions d’avant-match de la NFL et FX, le club a contribué à créer de nouveaux fans de football aux États-Unis. Et ce n’est jamais une mauvaise chose. Plus il y a de fans de football dans ce pays, mieux c’est, quelle que soit l’équipe qu’ils soutiennent.

Le prochain match de Wrexham en FA Cup est une rediffusion contre Sheffield United, en direct sur ESPN + au cours de la semaine du 5 février.

Photo : IMAGO / Pro Sports Images