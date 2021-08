Wrexham AFC a des propriétaires d’Hollywood, des espoirs de Premier League et des sponsors TikTok. Mais d’abord, Tamworth

Le premier voyage de pré-saison de Wrexham avec les fans était à deux heures de chez lui et s’est terminé par une victoire de 5-0. Près d’un millier de supporters ont fait le déplacement. Avec l’aimable autorisation de Wrexham AFC

Personne ne sait vraiment où se dirige le Wrexham AFC sous le contrôle des acteurs/propriétaires superstars Ryan Reynolds et Rob McElhenney, mais tous les voyages doivent commencer quelque part, et 1 193 spectateurs pourront dire « J’étais là » le jour où cette aventure sportive a vraiment cliqué en vitesse.

Samedi, Wrexham visitait The Lamb, un petit terrain sans ligue à Tamworth, en Angleterre, qui est aussi éloigné que vous pouvez l’imaginer du glamour du showbiz que les propriétaires hollywoodiens de Wrexham ont apporté à leur nouvelle équipe. Si Wrexham parvient à la Ligue anglaise de football et gravit les échelons jusqu’à la Premier League grâce au soutien (100% de contrôle, complété par Wrexham Supporters Trust, et un investissement de 2 millions de livres sterling dans le club) de Deadpool star Reynolds et McElhenney , le créateur de « It’s Always Sunny in Philadelphia », la victoire 5-0 à The Lamb, un terrain niché entre une voie ferrée et un centre commercial, marquera le moment où tout a commencé.

Bien que Reynolds et McElhenney ont terminé leur rachat de Wrexham en février, à mi-parcours de la saison du club dans la Ligue nationale de Vanarama (cinquième niveau du football anglais), les restrictions COVID-19 signifiaient que le match amical de pré-saison de samedi contre Tamworth était la première fois que les supporters pouvaient regarder leur équipe depuis les deux acteurs s’est impliqué avec le club gallois, ce qui a donné au jeu l’impression d’être un décollage officiel.

Sur les 1 193 fans à l’intérieur du stade, 950 avaient parcouru les 70 miles de Wrexham – ils ont même dû supporter la fermeture des toilettes à la mi-temps en raison d’un blocage de tuyau dans la section des visiteurs – il est donc juste de dire que l’excitation et l’anticipation se sont vraiment installées parmi une base de fans qui attendait désespérément que leur équipe échappe à la non-ligue du football anglais et revienne à la Football League (EFL) pour la première fois depuis sa relégation en 2008.

« Il n’y a pas beaucoup de clubs au niveau de l’EFL qui emmèneraient autant de supporters à un match amical, cela montre donc l’ampleur du club et le défi que nous avons relevé », a déclaré à ESPN Phil Parkinson, le nouveau manager de Wrexham. . « Il y a une attente, mais nous devons être assez grands et assez forts pour supporter cela.

« Nous devons y faire face et l’embrasser – c’est ce qu’est le fait de jouer pour un grand club ambitieux. Aucun travail n’est jamais facile, quel que soit le niveau auquel vous opérez, et celui-ci posera certainement de nombreux défis en cours de route. »

La nomination même de Parkinson par Reynolds et McElhenney met en évidence les ambitions qu’ils ont pour leur équipe. Le joueur de 53 ans a géré plus de 800 matchs, avec des clubs comme Sunderland et Bolton Wanderers et, en 2013, il a emmené Bradford City, quatrième division, en finale de la Coupe EFL avec des victoires contre Arsenal et Aston Villa en cours de route. En tant que manager établi avec une solide réputation, attirer Parkinson à Wrexham est un coup et une déclaration de Reynolds et McElhenney, tout comme la signature estivale de l’attaquant Paul Mullin, qui a marqué un record de Ligue 2 de 32 buts en 46 matchs la saison dernière pour aider Cambridge. United gagne la promotion.

« J’ai parlé à Rob [McElhenney] avant de monter à bord et j’ai eu plusieurs discussions au cours de la semaine dernière », a déclaré Parkinson. « Il s’intéresse aux joueurs que nous recherchons, et j’explique certaines cibles et pourquoi nous en avons besoin, faites-lui savoir où nous en sommes négociations. Il est en Amérique et très frustré de n’avoir pas encore réussi à faire passer le message, mais il est très intéressé et assure la liaison avec Ryan en ce qui concerne les choses que je lui transmets.

« Ils sont très impliqués et très passionnés par le succès du club. Je suis venu ici parce que cela me donne la chance de reconstruire un club. »

Plusieurs fans pour faire le voyage ont apporté des bannières professant leur appréciation pour leurs nouveaux propriétaires. Avec l’aimable autorisation de Mark Ogden / ESPN

Des sources ont déclaré à ESPN qu’à la suite d’une recherche détaillée d’un club de football européen, Reynolds et McElhenney ont acheté Wrexham parce que McElhenney voyait des similitudes entre la ville et sa ville natale de Philadelphie dans le sens où les deux étaient des régions ouvrières passionnées de sport. Et Wrexham est en quelque sorte un géant endormi en termes de championnat inférieur, donc le club a le potentiel de se développer et potentiellement même de grimper aussi haut que la Premier League.

L’équipe galloise a atteint les quarts de finale de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 1976 et a joué contre Manchester United dans la même compétition lors de la saison 1990-91. En 1992, ils ont produit l’un des plus grands bouleversements de la FA Cup en battant les champions en titre Arsenal lors d’une victoire 2-1 à l’hippodrome. Bien que le nord du Pays de Galles ait longtemps été un foyer pour les fans d’Everton et de Liverpool compte tenu de leur proximité, Wrexham commande toujours une base de fans importante et fidèle, comme le montrent près d’un millier de supporters faisant le voyage de deux heures jusqu’à Tamworth.

« Nous sommes toujours en train de nous pincer au sujet de la prise de contrôle de notre club par Rob McElhenney et Ryan Reynolds », a déclaré Ian, un fan de Wrexham, à ESPN. « Le modèle de propriété de Supporters Trust semblait juste à l’époque, mais nous glissions dans une véritable obscurité. Si la saison 2019-2020 n’avait pas pris fin plus tôt [because of COVID-19], nous aurions bien pu être relégués en Ligue nationale du Nord.

« Les Américains ont apporté un sens de l’humour aux choses. Leur production sur les réseaux sociaux montre qu’ils ne se prennent pas trop au sérieux, ce qui est une bonne chose, et la nouvelle équipe de direction et les joueurs font preuve d’une bonne ambition. Mais tout cela dit, je ne « Je ne veux pas voir le club devenir une entreprise et perdre son âme. Je ne veux pas que nous devenions la version inférieure de Manchester City, un véhicule pour un État du Golfe pour se promouvoir.

« Tous les succès du monde ne vaudraient pas la peine si l’âme de notre club était perdue. »

Un autre fan, Gary de Ruabon, pense que le rachat de Reynolds-McElhenney n’est qu’une bonne nouvelle pour le club.

« C’est une histoire incroyable pour nous », a-t-il déclaré. « La plupart d’entre nous avaient commencé à accepter que Wrexham était destiné à ne jamais revenir dans l’EFL. C’est parfois déchirant de voir le club lutter depuis la relégation en 2008. Mais à tout le moins, Ryan et Rob ont ramené la joie à Wrexham. Ils nous ont donné de l’espoir et de l’excitation et c’est tellement surréaliste.

L’embauche de Parkinson est un autre signe de l’intention de Wrexham étant donné son pedigree bien plus haut dans l’échelle du football anglais. Ian Horrocks/Getty Images

« Avoir des stars d’Hollywood à la tête de votre club est vraiment bizarre. »

Des drapeaux de Wrexham incorporant les drapeaux américain et canadien – Reynolds est originaire de Vancouver – ont été dispersés autour de The Lamb samedi. L’un portait les mots « Hollywood Fancy Dans », avec un autre disant « RR McReynolds: Making Wrexham Great Again ».

L’impact d’avoir des stars d’Hollywood en charge du club peut également être vu sur les chemises de Wrexham, avec TikTok signant un accord en tant que sponsor du kit et Expedia payant pour que le nom de la société figure au dos du kit. Il est difficile d’imaginer qu’une autre équipe hors ligue puisse vendre son espace de maillot à deux entreprises de plusieurs milliards de dollars.

À Tamworth, Wrexham a joué dans sa nouvelle bande verte et grise choisie par McElhenney en hommage à l’équipe des Philadelphia Eagles NFL, qui porte les mêmes couleurs. Mais loin du faste et de la célébrité, le seul moyen pour Reynold et McElhenney de s’assurer que l’histoire de Wrexham respecte le script est de s’assurer qu’ils gagnent. Le documentaire « Welcome to Wrexham » que les deux hommes supervisent promet d’être un aperçu de l’ascension et de l’ascension d’un modeste club de football, mais alors que Tamworth était une promesse de choses à venir, la vraie affaire de gagner la promotion commence lorsque la saison de la Ligue nationale débute avec un match à domicile contre Yeovil le 21 août.

« Vous voulez gagner des choses, vous n’êtes pas dans le football pour perdre des matchs », a déclaré à ESPN le défenseur Shaun Brisley, une recrue estivale de Port Vale. « L’objectif principal est le succès à la fin et c’est la promotion en Ligue de football.

« Je ne savais pas grand-chose sur les propriétaires, mais s’ils font appel à un manager du calibre de Phil Parkinson, vous savez qu’ils sont sérieux cette année. Ils essaient de ramener ce grand club dans la Ligue de football et je viens de veux en faire partie. »

Il fait toujours beau à Philadelphie, mais ils veulent aussi un peu de ce soleil à Wrexham.