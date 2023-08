Wrexham abandonne son premier match de Ligue 2 dans un thriller de huit buts

Wrexham a subi une défaite lors de son premier match de retour en Ligue 2 samedi.

Bien qu’il ait joué devant son public, ainsi que le copropriétaire Rob McElhenney et l’acteur Hugh Jackman, le club gallois a abandonné son match d’ouverture de la saison de Ligue 2. MK Dons a renversé Wrexham 5-3 ce jour-là.

Les Red Dragons sont entrés dans le match sans leur attaquant vedette Paul Mullin. L’Anglais a marqué un incroyable 38 buts en 46 matches de championnat pour le club la saison dernière.

Néanmoins, Mullin a subi une perforation pulmonaire lors d’un match de pré-saison avec une jeune équipe de Manchester United. L’attaquant séjourne actuellement aux États-Unis chez McElhenney jusqu’à ce qu’il puisse retourner au Pays de Galles.

Les visiteurs sont sortis en se balançant dans les 10 premières minutes

MK Dons a marqué le premier dans les six minutes du match grâce à un but contre son camp du défenseur de Wrexham Eoghan O’Connell. Le défenseur central a accidentellement dirigé le ballon dans son propre filet après qu’Ethan Robson ait envoyé un centre vers le poteau arrière du but.

Les visiteurs mettaient alors la pression sur l’équipe galloise nouvellement promue en frappant le poteau une minute plus tard. Alors que Wrexham échappait à cette menace, les Dons ajoutaient un autre but dans les 10 minutes du match. Jonathan Leko a préparé la frappe alors que Mohamed Eisa vient de battre de justesse le gardien de Wrexham Ben Foster au ballon.

Wrexham récupèrerait cependant un but juste avant la pause de la mi-temps. Le défenseur Jacob Mendy a réduit de moitié le déficit avec une frappe à la 42e minute. En dépit d’être à terre à la pause, l’équipe locale a enregistré 62% de possession de balle et détenait un avantage significatif de 10 à quatre tirs dans la période d’ouverture.

Wrexham frustré de son retour en Ligue 2

Néanmoins, Leko ajouterait un troisième but pour les Dons à la 51e minute. Après avoir subi une certaine pression de la part de Wrexham, les visiteurs ont fait remonter le ballon sur le terrain en leur faveur. Robson a trouvé Leko en avant et l’attaquant a frappé un tir parfait dans le coin inférieur du but de Foster.

Leko a marqué son deuxième but du match 13 minutes plus tard. Eisa a trouvé son coéquipier avec une balle intelligente derrière la défense de Wrexham. L’ailier a battu son défenseur puis a envoyé un tir mortel passé Foster pour compléter son doublé.

Les hôtes saisiraient leur deuxième but du match à seulement huit minutes du coup de sifflet à plein temps. Le remplaçant Bryce Hosannah, qui n’était sur le terrain que depuis trois minutes, a préparé Jordan Davies pour le but. Davies a frappé une superbe frappe depuis le bord de la surface pour donner un coup de pouce à son club pour aller de l’avant.

Les deux équipes ont ensuite échangé des buts dans le temps additionnel pour porter le score à 5-3. Wrexham a réussi 23 tirs au total dans le match, soit près de trois fois le montant enregistré par MK Dons.

Wrexham tentera de saisir ses premiers points de la saison 2023/24 lorsqu’il affrontera Wimbledon le week-end prochain.

Cependant, les Red Dragons devraient d’abord commencer leur campagne de Coupe de la Ligue à domicile contre Wigan le mardi 8 août. Le match de coupe sera disponible en streaming aux États-Unis sur ESPN + à 15 h (HE).

Crédit photo : IMAGO / PA Images