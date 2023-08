Wrexham 5-5 Swindon Town (19 août 2023) Analyse du match

Wrexham a réussi un incroyable retour en deuxième mi-temps pour récupérer de 4-1 pour faire match nul 5-5 contre Swindon Town samedi à l’hippodrome de Stok récemment renommé.

Le club gallois, propriété des acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney, a subi une terrible première mi-temps et était mené 4-1 à la pause.

Swindon a mené 2-0 en 20 minutes avec des buts de Jake Young et Charlie Austin. Les hôtes ont marqué un but grâce à Jake Bickerstaff, mais un but de Daniel Kemp et le deuxième de Young signifiaient que Wrexham avait concédé quatre buts en première mi-temps.

Wrexham a bien réagi en seconde période et a porté le score à 4-3 avec des buts d’Elliott Lee et de James Jones.

Kemp a semblé donner à Swindon une avance inattaquable avec son deuxième but pour porter le score à 5-3, mais Wrexham s’est battu jusqu’au bout.

Jones a inscrit son deuxième but dans les arrêts de jeu avant que Lee ne marque à la 96e minute pour sauver un remarquable match nul 5-5 pour Wrexham.