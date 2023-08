Wrexham 3-5 Milton Keynes Dons (5 août 2023) Analyse du match

Wrexham ont connu un début de saison difficile dans la Ligue de football depuis 2008, battus 5-3 par Dons MK au récemment renommé Hippodrome de Stok le samedi.

L’équipe locale était en retard tôt après que le défenseur Eoghan O’Connell ait hoché la tête devant son propre gardien de but six minutes seulement après le coup d’envoi.

MK Dons a doublé son avance quatre minutes plus tard lorsque l’attaquant Mohamed Eisa s’est dégagé de quelques défis dans la surface de réparation et a poussé un effort au-delà. Ben Foster dans le but de Wrexham.

Jacob Mendy a réduit de moitié le déficit de Wrexham peu de temps avant la mi-temps pour donner de l’espoir à une foule locale en attente qui comprenait les copropriétaires Rob McElhenney et Ryan Reynolds, ainsi que l’acteur Hugh Jackman.

L’équipe visiteuse, cependant, n’a pas perdu de temps pour rétablir son avance de deux buts après la pause alors que Jonathan Leko a lancé un effort dans le coin inférieur gauche depuis le bord de la surface.

Leko a obtenu son deuxième, et le quatrième de MK Dons, à la 64e minute alors qu’il a trouvé de l’espace derrière la défense et a trouvé le fond du filet avec une finition cool.

Le but spectaculaire de Jordan Davies a ramené Wrexham, qui avait été le favori pour remporter la Ligue 2 cette saison avant le coup d’envoi, dans le match avec 10 minutes de temps réglementaire restant avant un drame tardif en deuxième mi-temps.

Daniel Harvie a marqué le cinquième but de MK Dons avec ce qui semblait être le dernier coup de pied du match, mais Wrexham a trouvé le temps d’en retirer un. Anthony Fordé à la 96e minute.