Wrexham 3-3 Crewe Alexandra (30 septembre 2023) Analyse du match

Wrexham est revenu par derrière à trois reprises, y compris dans les arrêts de jeu, en remportant un match nul 3-3 contre Crewe Alexandra malgré une grande partie du match avec 10 hommes.

Rob McElhenney et Wrexham de Ryan Reynolds ont marqué un but à la 25e minute lorsque Mickey Demetriou de Crewe a sorti l’impasse, et leur tâche a été rendue plus difficile 10 minutes plus tard lorsqu’ils ont vu un carton rouge remis à l’ailier Ryan Barnett pour un tacle inopportun.

Paul Mullin a égalisé les scores à la 40e minute avec un coup de pied improvisé, mais Crewe a rétabli son avantage juste avant la mi-temps grâce à un penalty de Chris Long.

Mullin a de nouveau marqué deux minutes seulement après la reprise, mais un but de Shilow Tracy au milieu de la seconde mi-temps a donné l’avantage aux visiteurs pour la troisième fois.

Cependant, Wrexham est resté dans la compétition et a réussi à sauver un point lorsque l’attaquant remplaçant Steven Fletcher a marqué de la tête à la 96e minute – son premier but depuis qu’il a rejoint le club avec un transfert gratuit plus tôt ce mois-ci.