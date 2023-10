Wrexham 3-2 Salford City (14 octobre 2023) Analyse du match

Wrexham a de nouveau montré son affinité pour les drames de dernière minute en marquant deux buts tardifs, à 54 secondes d’intervalle, pour remporter les trois points contre Salford City sur le terrain de l’hippodrome SToK samedi.

Le vainqueur de Jordan Davies à la 89e minute signifie que l’équipe de Rob McElhenney et Ryan Reynolds a marqué trois buts ou plus lors de six de leurs sept matches de championnat à domicile cette saison.

L’attaquant Matt Smith a fait un signe de tête à Salford après 15 minutes lorsqu’il a été repéré par un centre parfait de Stephen Mallan, détournant le ballon au-delà du gardien de Wrexham Arthur Okonkwo.

Smith a marqué son deuxième but et celui de Salford 20 minutes plus tard lorsqu’il s’est jeté sur un ballon lâche dans la surface de Wrexham et l’a fait rouler dans le coin inférieur.

Wrexham, qui avait commencé le week-end à la septième place, a réduit de moitié le déficit presque instantanément lorsque Elliot Lee s’est levé le plus haut pour diriger le corner de James McLean au deuxième poteau deux minutes après le but de Smith.

L’équipe de Phil Parkinson pensait qu’elle aurait dû obtenir un penalty lorsque Paul Mullin a été tiré au sol peu après la mi-temps, mais l’arbitre a écarté leurs protestations.

Mallan a raté une occasion en or de redonner une avance de deux buts à Salford à la 56e minute lorsqu’il a été trouvé dans l’espace dans la surface de réparation après un excellent jeu sur le canal droit de Luke Bolton.

L’ailier de Salford a sauté une tentative de défi avant de couper le ballon pour que Mallan frappe, mais le n°14 de Salford a tiré son effort de peu à côté du poteau.

Mullin a eu une chance d’égaliser Wrexham à environ 20 minutes de la fin, mais l’attaquant n’a pu diriger que le centre précis de McLean au-dessus de la barre transversale.

L’attaquant de Wrexham a rattrapé sa prodigalité quelques minutes plus tard lorsque son centre a été regroupé au-dessus de la ligne par le remplaçant Steven Fletcher.

À peine 54 secondes plus tard, Jordan Davies a marqué le but vainqueur spectaculaire du club gallois lorsqu’il a lancé un effort au-delà du gardien de Salford, Alex Cairns, avec son pied gauche juste à l’intérieur de la surface de réparation.

L’équipe locale a dû traverser quelques moments de nervosité dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps alors qu’elle cherchait à défendre son avance, mais peu de temps après qu’Okonkwo ait refusé à Smith un tour du chapeau à la 93e minute, l’arbitre a sifflé à temps plein pour garantir un autre match célèbre. victoire de Wrexham.