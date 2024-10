Wrestling Observer Radio : AEW contre NXT, RAW de deux heures, mise à jour du procès Cung Le

Wrestling Observer Radio avec Bryan Alvarez et Dave Meltzer est de retour avec des tonnes de choses à dire, notamment AEW et NXT s’affrontant mardi soir et tous les détails entourant la bataille, la mise à jour du procès Cung Le, les notes du week-end dernier, les points positifs. et les négatifs de RAW allant à deux heures, le rapport RAW, le sac postal et les spoilers RAW pour la semaine prochaine. Un spectacle amusant comme toujours, alors regardez-le ~ !

Horodatage :

Début : AEW Dynamite et NXT face-à-face mardi

6h41 : Dernières nouvelles du procès Cung Le

12h58 : Vikingo revient à l’action, notes CMLL et RevPro

17h39 : Notes

20h49 : Récapitulatif de WWE Raw

42h30 : Questions sur le sac postal

55:31 : spoilers WWE Raw pour la semaine prochaine

