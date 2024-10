Wrestling Inc. choisit les gagnants

À WWE Bad Blood, Nia défendra son titre féminin de la WWE contre la même femme qu’elle a battue pour le titre à SummerSlam : Bayley. La victoire précédente de Jax, bien sûr, était un facteur important à prendre en compte dans nos pronostics, d’autant plus qu’elle était également nette. Au-delà de cela, cependant, se trouve le facteur Tiffany Stratton, sans doute plus important.

Le 6 juillet, Stratton a pris possession de la mallette Women’s Money in the Bank, qui lui garantit un futur match pour le titre de son choix. Cela présente désormais une dynamique unique, puisque Stratton est le « meilleur ami » de la championne féminine de la WWE Nia Jax, qui pourrait également être la cible pour encaisser sa mallette Money in the Bank. Jusqu’à présent, Stratton a évoqué à deux reprises un éventuel encaissement, et à chaque fois, cela aurait été aux dépens de Jax. Consciente de ces implications, Stratton a finalement décidé de retirer le doigt de la gâchette proverbiale. Cependant, sur la base des événements récents de « WWE SmackDown », il semble que Stratton soit bientôt prêt à tirer pleinement parti.

Dans l’épisode de « SmackDown » du 20 septembre, Stratton et Jax ont affronté Bayley et Naomi sous la stipulation que si cette dernière paire gagnait, la femme qui a marqué le tombé gagnerait une chance au titre contre Jax à Bad Blood. Alors que Naomi tentait d’épingler Jax, Stratton descendit de la troisième corde avec un moonsault pour l’arrêter. Malheureusement pour Jax, Naomi s’est écartée, ce qui a amené Stratton à atterrir sur elle à la place. Quelques instants plus tard, Bayley et Naomi ont simultanément effectué le tombé sur Jax. La semaine suivante, Jax a confronté Stratton à propos des événements qui se sont déroulés lors de leur match par équipe, l’avertissant que si son match pour le titre à Bad Blood se terminait mal, la méchanceté suivrait alors Stratton. Ce faisant, Jax a tenu sa main autour de la gorge de Stratton – un mouvement qui a apparemment rendu Stratton furieux, car on l’a vue souffler de colère après que Jax ait relâché sa prise.

Stratton étant visiblement en colère contre Jax, elle pourrait vraisemblablement utiliser Bad Blood comme scène pour son encaissement Money in the Bank. Cependant, la semaine dernière n’était que le premier signe de colère de Stratton envers Jax, ce qui signifie que la chronologie de la chute de Stratton-Jax ne fait probablement que commencer. Et si elle est bien faite, cette histoire pourrait se dérouler pendant encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Stratton attendant patiemment l’occasion idéale d’encaisser, tout en produisant un faux sourire en surface.

Avec tout cela à l’esprit, 87% du personnel de Wrestling Inc. pense que Jax conservera son titre féminin de la WWE à WWE Bad Blood, avec Stratton attendant dans les coulisses et potentiellement prête à prendre un tournant dramatique contre sa « meilleure amie ».

Écrit par Ella Jay