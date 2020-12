Le lutteur Brodie Lee – qui a déjà joué à la WWE sous le nom de Luke Harper – est décédé à l’âge de 41 ans.

Le père de deux enfants, de son vrai nom Jonathan Huber, est décédé le lendemain de Noël « après une bataille acharnée contre un problème pulmonaire non lié au COVID », selon sa femme.

Amanda Huber, elle-même une ancienne lutteuse qui a joué sous le nom de Synndy Synn, a publié une série de photos de son mari sur Instagram, le montrant à la fois sur le ring et à la maison avec sa famille.

Elle a écrit: «Ma meilleure amie est décédée aujourd’hui. Je n’ai jamais voulu écrire ces mots. Mon cœur est brisé.

«Le monde le considérait comme l’incroyable @brodielee (fka Luke Harper) mais il était mon meilleur ami, mon mari et le plus grand père que vous ayez jamais rencontré.

« Aucun mot ne peut exprimer l’amour que je ressens ou à quel point je suis brisé en ce moment. Il est décédé entouré d’amour après une dure bataille avec un problème pulmonaire non lié à Covid. »

Elle a remercié les médecins et les infirmières qui, selon elle, se sont occupés de lui à la clinique Mayo de Jacksonville, en Floride.

Après avoir combattu sur le circuit de lutte indépendant, Huber a rejoint la WWE en tant que responsable de la famille Wyatt Luke Harper, faisant ses débuts sur NXT.

Jouant pour la WWE de 2012 à 2019, il a remporté à la fois le championnat Intercontinental et le titre par équipe de SmackDown à WrestleMania 34.

La WWE a rendu hommage à Huber sur sa page Twitter, adressant ses condoléances à sa famille, ses amis et ses fans, et retweetant des messages pleurant sa perte.

Je n’ai pas les mots. #RIPBrodieLee Que Dieu envoie à sa belle famille autant de force que possible. – Randy Orton (@RandyOrton) 27 décembre 2020

Les lutteurs de la WWE, dont Randy Orton, John Cena et les Bella Twins, ont également rendu hommage à la star.

Huber a rejoint All Elite Wrestling plus tôt cette année, combattant sous le nom de Brodie Lee, mais avait été contraint de s’éloigner du ring pour cause de maladie.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

L’un des derniers messages Instagram de Huber était une affiche faisant la promotion de son combat avec Orange Cassidy en octobre.

Huber laisse derrière lui Amanda, sa femme de 12 ans, et leurs deux jeunes fils Brodie et Nolan.