WrestleQuest entre sur le ring pour les jeux Netflix et apporte une touche RPG

Le dernier jeu Netflix désormais disponible pour les abonnés est LutteQuêteun RPG de lutte professionnelle de Mega Cat Studios.

WrestleQuest, initialement publié sur d’autres plateformes le 8 août, est présenté par ses créateurs comme le «fusion ultime» entre pro-catch et jeux de rôle. Studios Méga Chat décrit le jeu comme une collection de « royaumes sauvages, monstres exotiques, combattants de figurines et alliés en spandex » [that] attendez alors que ce fantasme dépasse le ring.

Vous pouvez accéder à ce jeu et à d’autres avec n’importe quel abonnement Netflix, qui commence à 7 $ par mois. Pour accéder aux jeux Netflix, ouvrez l’application Netflix sur votre appareil Android ou iOS, faites défiler la page d’accueil jusqu’à ce que vous voyiez le carrousel des jeux mobiles, puis appuyez sur le jeu auquel vous souhaitez jouer. Si vous êtes un utilisateur canadien ou britannique de Netflix, vous aurez peut-être la possibilité de jouer aux jeux Netflix sur votre téléviseur.

Parmi les autres jeux récemment sortis sur Netflix, citons Cut the Rope Daily, The Queen’s Gambit Chess et Too Hot to Handle 2.

