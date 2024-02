Wreckless Strangers chante sur la communauté et le climat dans une nouvelle tournée – The Vacaville Reporter

Le groupe de la Bay Area, Wreckless Strangers, apportera son blues, son R&B, son Americana et son bon vieux rock’n’roll au Lucca Bar and Grill le 16 février à 18h30 (Crédit photo : Jay Blakesberg)

Avant de devenir les Wreckless Strangers, les six membres du groupe Bay Area étaient un groupe de véritables inconnus qui se sont réunis lors d’une jam session impromptue en 2016.

Se liant rapidement à leur amour commun pour Bonnie Raitt et Tom Waits, ils ont passé leurs séances à se lancer des choses comme : « Hé, tu aimes aussi cet artiste ? OK, jouons cette chanson.

Le guitariste principal David Noble a rappelé comment cela les a finalement amenés à écrire leurs propres chansons. En mélangeant un peu de R&B, d’Americana et de bon vieux rock and roll, le groupe a voulu créer un son qui serait un clin d’œil aux influences qui les réunissaient tous à l’origine.

Huit ans et trois albums plus tard, le groupe n’a pas perdu de vue son son originel. Ils l’ont simplement réinventé. Leur premier EP, « Orange Sky Dream », est sorti en 2023 sous la direction experte du producteur David Way, quatre fois lauréat d’un Grammy Award.

Et maintenant, ils se concentrent sur la diffusion de ces chansons auprès du public de toute la côte, y compris le Lucca Bar and Grill de Benicia.

Avec Way à la tête de la production, Wreckless Strangers a désormais rejoint Whitney Houston, Aretha Franklin, Sheryl Crow, Phoebe Bridgers et d’innombrables autres artistes notables qui ont fait équipe avec le célèbre producteur.

Le partenariat a permis de capturer ce qui se préparait déjà pour le groupe – un tournant provoqué par les événements mondiaux des trois dernières années.

Ce changement a été évident pour la première fois dans le premier single de l’EP, « Shudda Known ». Ce qui avait commencé comme une chanson déchirante s’est transformé en un regard urgent sur la crise climatique, provoqué par la série d’incendies de forêt qui ont ravagé la Californie.

“Pour moi personnellement, c’était comme si la terre nous criait dessus”, a expliqué Noble en tant que co-auteur de la chanson. « Les humains ont eu un impact énorme sur la Terre et pourtant ils semblent ignorer notre propre disparition. Cela m’a vraiment mis en colère.

Mais ce n’était pas seulement la version renaissante de leur single qui révélait un autre type de chagrin. L’ensemble du processus d’écriture de cet EP reflète le tumulte mondial de 2020.

«Cela a en quelque sorte atteint son paroxysme avec la pandémie», se souvient Noble. “Nous nous sentions très séparés, nous ne pouvions pas faire notre répétition habituelle du mercredi soir et cela nous obligeait à écrire sur ce que nous vivions.”

D’autres chansons de l’EP luttent contre le sentiment de déconnexion et proviennent d’un désir de véritable connexion humaine. À une époque où nous étions en ligne et où nous faisions des conférences zoom, c’était comme si nous étions connectés mais émotionnellement distants, se souvient Noble.

Cela a été pour le moins cathartique pour le groupe de pouvoir enfin jouer ces chansons devant un public live.

“C’est génial”, a déclaré Noble, reconnaissant pour le nouveau sentiment de connexion. Même si le public ne prête pas toujours attention aux paroles, Noble a remarqué que le message atterrissait, ajoutant que « c’est agréable de retrouver notre tribu ».

« Des individus sont venus et ont dit : ‘Je m’intéresse vraiment à cela, c’est un message qui doit être diffusé.’ Merci d’avoir fait ça’.

L’une de ces interactions a laissé une impression durable sur Noble. Après avoir entendu leur chanson « Downstream », parler de la mort non pas comme un au revoir mais comme une opportunité de revoir ses proches, une dame s’est approchée de Noble en larmes. Elle a été tellement émue par la chanson qu’elle a dit à Noble à quel point il était encourageant d’entendre ce message.

Ce type d’interactions a renforcé la conviction de Noble selon laquelle l’écriture de chansons est primordiale. « Vous pouvez avoir un superbe spectacle en direct, des réseaux sociaux puissants, mais pouvez-vous écrire des chansons ? » » demanda Noble.

En réfléchissant aux récents Grammys, il a déclaré : « C’est formidable de savoir quels artistes reçoivent des récompenses et de voir où se situe la barre. »

Après avoir remarqué la reconnaissance reçue par Tracy Chapman et Joni Mitchell, Noble a déclaré : « On a l’impression que l’écriture de chansons est toujours la chose la plus importante, peu importe d’être jeune et belle, c’est la chanson qui règne toujours en maître. »

Après avoir fait les démarches nécessaires pour créer un superbe catalogue de musique, le groupe se concentre désormais sur la diffusion de cette musique. Une performance locale les amènera au Lucca Bar and Grill à Benicia le 16 février avant que le groupe ne parte en tournée avec Jennifer Hartswick.

En voyageant vers le nord-ouest du Pacifique, puis de retour dans la Bay Area, le groupe est ravi de découvrir une toute nouvelle base de fans et, espérons-le, davantage de connexions avec le public.

Aussi excitant que soient les tournées, Noble a déclaré qu’il était heureux que ses jours de van soient terminés, surtout maintenant qu’il est père d’un enfant de 2 ans. Des choses comme des tournées plus courtes et des chambres d’hôtel plus agréables sont des luxes que le groupe a gagnés après des années de dur labeur dans sa jeunesse.

SI VOUS ALLEZ:

Quoi: Des étrangers sans épave

Quand: 16 février, 18h30-21h30

Où: Lucca Bar and Grill, 439 1ère rue, Benicia.

Des billets: Gratuit