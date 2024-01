WRAPUP 4-Les forces israéliennes bombardent Khan Younis près du principal hôpital de Gaza

(Nouveau partout, ajoute les commentaires de Netanyahu et de la Maison Blanche)

*

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS:

*

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l’armée avait détruit “seize ou dix-sept” des 24 régiments de combat organisés du Hamas.

*

Netanyahu affirme qu’Israël fera pression pour une victoire qui pourrait prendre encore plusieurs mois de combats

*

La Maison Blanche continue de faire pression en faveur d’une solution à deux États

Par Bassam Masoud, Nidal al-Mughrabi et Dan Williams

GAZA/DOHA/JÉRUSALEM, 18 janvier (Reuters) –

Les forces israéliennes ont avancé jeudi dans la principale ville du sud de la bande de Gaza, pilonnant les zones proches du plus grand hôpital fonctionnel de l’enclave, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyau a promis « encore de nombreux mois » de combats jusqu’à ce qu’une victoire totale soit obtenue.

La bataille la plus violente de l’année se déroulait à Khan Younis, abritant des centaines de milliers de personnes qui avaient fui le nord au début de la guerre, qui en est maintenant à son quatrième mois.

Les habitants ont décrit de violents combats et des bombardements intenses dans le nord et l’est de la ville et, pour la première fois, à l’ouest, où, selon eux, les chars avaient avancé pour mener un raid avant de se retirer.

Les habitants de Khan Younis ont déclaré jeudi que les combats avaient eu lieu à proximité de l’hôpital Nasser, le plus grand hôpital encore en activité dans l’enclave. Il reçoit chaque jour des centaines de patients blessés, entassés dans des salles et soignés à même les étages depuis que les combats se sont déplacés vers le sud le mois dernier.

“Ce qui se passe actuellement à Khan Younis est une folie totale : l’occupation bombarde la ville dans toutes les directions, depuis les airs et depuis le sol”, a déclaré Abu El-Abed, 45 ans, qui vit désormais à Khan Younis après avoir été déplacé à plusieurs reprises avec son famille de sept personnes depuis qu’il a quitté la ville de Gaza, dans le nord, au début de la guerre.

Les responsables israéliens ont accusé les combattants du Hamas d’opérer depuis l’hôpital Nasser, ce que le personnel nie.

Faisant le point sur les progrès, Netanyahu a déclaré que l’armée israélienne avait détruit “16 ou 17” des 24 régiments de combat organisés du Hamas, ajoutant que la prochaine étape serait de “nettoyer le territoire” des militants.

L’histoire continue

“La première action est généralement plus courte, la seconde prend généralement plus de temps”, a déclaré Netanyahu lors d’un point de presse.

“La victoire prendra encore de nombreux mois, mais nous sommes déterminés à y parvenir.”

L’armée israélienne a déclaré qu’une brigade à Khan Younis, opérant désormais plus au sud que les troupes ne s’étaient aventurées auparavant, avait « éliminé des dizaines de terroristes au cours de combats rapprochés et avec l’aide de tirs de chars et d’un soutien aérien ». Il a indiqué avoir tué 60 combattants au cours des 24 heures précédentes, dont 40 à Khan Younis.

L’association Médecins Sans Frontières, qui dispose de médecins à l’hôpital Nasser de la ville, a déclaré que les patients et les personnes déplacées qui s’y abritaient fuyaient en panique.

À Rafah, plus au sud, où plus de la moitié des 2,3 millions d’habitants de Gaza sont désormais entassés dans une petite ville près de la frontière égyptienne, 16 corps ont été étalés sur les pavés tachés de sang à l’extérieur d’une morgue, la plupart dans des linceuls blancs, quelques-uns dans des sacs mortuaires. .

Une branche de la famille Zameli a été anéantie lors d’une grève qui a détruit sa maison du jour au lendemain. La moitié des paquets étaient minuscules et contenaient les corps de jeunes enfants. Un homme aux cheveux gris hurlait de tristesse alors qu’il s’accrochait à l’un des corps, enfouissant son visage face au cadavre enveloppé. Une femme au foulard rose soupira et caressa l’un des linceuls.

Sur les lieux de l’attentat, un cartable en lambeaux gisait dans les décombres. Les larmes coulaient sur les joues de Mahmoud al Zameli, un cousin de 10 ans, qui vivait à côté et s’était enfui.

“Hier, je jouais avec les enfants là-bas. Ils sont tous morts”, sanglote-t-il. “Je suis le seul encore en vie.”

TROP DE CIVILS MEURENT

Les autorités sanitaires de Gaza ont déclaré jeudi que le bilan de la guerre s’était élevé à 24 620 et que de nombreux autres pourraient être enterrés sous les décombres. Plus de 170 personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures. Israël affirme avoir tué 9 000 combattants du Hamas.

Les États-Unis ont de nouveau averti qu’il y avait eu trop de victimes civiles à Gaza et se sont engagés à continuer à œuvrer en faveur d’une solution à deux États.

“Il y aura un Gaza d’après-conflit, pas de réoccupation de Gaza”, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, aux journalistes à bord d’Air Force One.

Réitérant ses projets pour une Gaza post-conflit, Netanyahu a déclaré que l’enclave devait être démilitarisée et dirigée par une administration civile qui ne prêche pas la destruction d’Israël.

Israël a déclaré qu’il prévoyait de réduire ses opérations terrestres et d’adopter des tactiques à plus petite échelle. Mais il semblait déterminé à capturer d’abord la totalité de Khan Younis, qui, selon lui, est désormais la principale base des combattants du Hamas qui ont traversé la frontière le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et prenant 253 otages.

Dans le centre de Gaza, l’armée israélienne a déclaré avoir détruit des installations qui constituaient le « cœur de l’industrie de fabrication d’armes du Hamas ». Reuters n’a pas pu vérifier cette affirmation de manière indépendante.

HÔPITAUX

Les deux tiers des hôpitaux de Gaza ont désormais cessé de fonctionner et la perte de Nasser réduirait les soins limités de traumatologie encore disponibles.

Dans un communiqué publié jeudi, le Hamas a démenti les allégations diffusées par l’otage israélien libéré Sharon Aloni dans une interview sur CNN selon lesquelles elle et d’autres prisonniers auraient été détenus dans des chambres de l’hôpital Nasser.

Le groupe “considère que cela est conforme aux mensonges d’Israël et à ses anciennes et nouvelles incitations contre les hôpitaux pour justifier leur destruction”.

En novembre, Israël a pris d’assaut l’hôpital Al-Shifa, dans le nord de Gaza, et a montré ce qu’il prétend être des armes et du matériel du Hamas trouvés sur place.

Le chef de mission MSF pour la Palestine, Leo Cans, qui s’est rendu à l’hôpital Nasser, a déclaré que les combats étaient « très proches ».

“La plupart des blessés dont nous nous occupons ont perdu leurs jambes, leurs bras. Il y a des blessures très complexes qui nécessitent de nombreuses interventions chirurgicales. Et nous n’avons pas la capacité de le faire maintenant.”

Les Israéliens ont célébré le premier anniversaire du plus jeune otage, le bébé Kfir Bibas, qui ne faisait pas partie des dizaines de femmes et d’enfants libérés lors d’une trêve en novembre. Le Hamas affirme qu’il ne détient plus d’enfants et que Kfir et sa famille ont été tués lors d’une frappe aérienne israélienne, bien qu’il n’ait publié aucune image confirmant leur mort.

“On ne sait pas où il se trouve”, a déclaré le président israélien Isaac Herzog lors du Forum économique mondial de Davos, assis à côté d’une photo du bébé. “J’appelle l’univers entier à travailler sans relâche pour libérer Kfir et tous les otages.”

(Reportage de Nidal al-Mughrabi à Doha, Arafat Barbakh, Mohamed Salem et Bassam Masoud à Gaza, Dan Williams à Jérusalem ; écrit par Peter Graff et Sharon Singleton ; édité par Kevin Liffey, Gareth Jones et David Gregorio)