WRAPUP 2 – Les pays occidentaux intensifient la pression sur la junte birmane alors que les manifestations se poursuivent

23 février (Reuters) – L’Union européenne a averti qu’elle envisageait des sanctions contre le Myanmar tandis que les États-Unis ont pénalisé deux autres généraux pour des liens avec le coup d’État militaire, alors que les pays de l’Ouest cherchaient à faire pression sur la junte pour éviter une violente répression après des semaines de manifestations.

Une grève générale a fermé lundi des entreprises dans le sud-est de l’Asie, alors que d’énormes foules se rassemblaient pacifiquement malgré l’avertissement des autorités que la confrontation pourrait faire tuer des gens.

Le rapporteur spécial de l’ONU, Tom Andrews, a déclaré que des millions de personnes avaient marché dans un taux de participation « à couper le souffle », malgré la menace de la junte.

« Les généraux perdent leur pouvoir d’intimider et de renoncer à leur pouvoir. Il est plus que temps pour eux de se retirer, alors que le peuple du Myanmar se lève », a déclaré Andrews sur Twitter.

D’autres manifestations sont prévues pour mardi.

Du jour au lendemain, les gouvernements de l’UE ont manifesté leur soutien à ceux qui cherchaient à renverser le coup d’État du 1er février et la libération de la dirigeante élue Aung San Suu Kyi.

« Nous ne sommes pas prêts à rester les bras croisés », a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas à Bruxelles, ajoutant que des sanctions pourraient suivre si la diplomatie échouait.

L’Union européenne envisage des sanctions qui cibleraient les entreprises appartenant à l’armée, mais le bloc a exclu toute dérogation à ses préférences commerciales pour éviter de nuire aux travailleurs pauvres.

Les forces de sécurité du Myanmar ont fait preuve de plus de retenue depuis le coup d’État que lors des affrontements précédents avec ceux qui poussaient à la démocratie pendant près d’un demi-siècle de régime militaire direct.

Malgré cela, trois manifestants ont été tués – deux abattus dans la deuxième ville de Mandalay samedi, et une femme décédée vendredi après avoir été abattue plus d’une semaine plus tôt dans la capitale, Naypyitaw.

L’armée a déclaré qu’un policier était mort des suites de blessures subies lors des manifestations. Il a accusé les manifestants de provoquer la violence.

Tard dimanche, le média d’Etat MRTV a averti que la confrontation pourrait coûter des vies.

Myawaddy News, géré par l’armée, a rapporté que le chef de la junte, le général Min Aung Hlaing, avait déclaré que l’armée suivait une voie démocratique et, se référant aux balles en caoutchouc, qu’elle voulait utiliser une force minime.

L’armée a pris le pouvoir après avoir allégué une fraude lors des élections du 8 novembre au cours desquelles le parti de Suu Kyi a battu un parti pro-militaire, la détenant ainsi qu’une grande partie des dirigeants du parti. La commission électorale a rejeté les plaintes pour fraude.

LES ÉTATS-UNIS CIBLENT DEUX GÉNÉRAUX

À Naypyitaw, où se trouve le siège de l’armée, la police avec un camion canon à eau et une flotte d’autres véhicules a dispersé lundi un cortège de manifestants scandant.

Des vidéos ont montré des manifestants poursuivis et malmenés par les forces de sécurité et un groupe de défense des droits a déclaré que des dizaines de personnes y auraient été détenues.

Au total, 684 personnes ont été arrêtées, inculpées ou condamnées depuis le coup d’État, a indiqué le groupe.

Les États-Unis ont imposé lundi des sanctions à deux membres de la junte – le lieutenant-général Moe Myint Tun et le général Maung Maung Kyaw – et ont averti qu’ils pourraient prendre davantage de mesures.

L’administration du président Joe Biden a précédemment imposé des sanctions au président par intérim du Myanmar et à plusieurs officiers militaires, ainsi qu’à trois entreprises du secteur du jade et des pierres précieuses.

« L’armée doit revenir sur ses actions et restaurer d’urgence le gouvernement démocratiquement élu », a déclaré le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain.

La Grande-Bretagne, l’Allemagne et le Japon ont également condamné la violence au Myanmar et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté les militaires à arrêter la répression.

Le Myanmar a dénoncé l’ingérence dans ses affaires.

PUSH INDONÉSIEN

L’Indonésie pousse les voisins de l’Asie du Sud-Est à s’entendre sur un plan qui tiendrait la junte à sa promesse de tenir des élections, avec des observateurs pour s’assurer qu’ils sont équitables et inclusifs, ont déclaré trois sources proches de la proposition.

Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rassemblé les membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) pour une réunion spéciale sur la crise.

Mais le plan de la plus grande nation régionale ne répondrait pas aux demandes des manifestants pour la libération immédiate de Suu Kyi et la reconnaissance du résultat des élections de novembre.

« C’est un déni total de la volonté du peuple birman. N’ont-ils pas assez vu les manifestations? » a déclaré un utilisateur de Twitter identifié comme Zaw Min.

Les utilisateurs des médias sociaux ont déclaré qu’une manifestation était prévue devant l’ambassade d’Indonésie au Myanmar mardi (Reportage du personnel de Reuters; Écrit par Ed Davies; Édité par Clarence Fernandez et Stephen Coates)