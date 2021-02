WRAPUP 1-UN met le Myanmar en garde contre une réponse sévère aux manifestants

16 février (Reuters) – L’envoyé spécial des Nations Unies a averti l’armée birmane de « graves conséquences » pour toute réponse brutale aux manifestants manifestant contre le coup d’État de ce mois-ci lors d’un appel avec les dirigeants militaires, a déclaré un porte-parole de l’ONU.

Malgré le déploiement de véhicules blindés et de soldats dans certaines grandes villes ce week-end, les manifestants ont de nouveau manifesté lundi pour dénoncer la prise de contrôle du 1er février et exiger la libération du chef détenu Aung San Suu Kyi et d’autres.

Les manifestations de lundi étaient moins importantes que les centaines de milliers de personnes qui avaient rejoint les manifestations précédentes, mais ont éclaté dans de nombreuses régions du pays d’Asie du Sud-Est, où le coup d’État a mis fin à une décennie de transition instable vers la démocratie.

L’envoyée spéciale Christine Schraner Burgener s’est entretenue lundi avec le chef adjoint de la junte dans ce qui est devenu un canal de communication rare entre l’armée birmane et le monde extérieur.

« Mme Schraner Burgener a affirmé que le droit de réunion pacifique doit être pleinement respecté et que les manifestants ne sont pas soumis à des représailles », a déclaré le porte-parole de l’ONU Farhan Haq aux Nations Unies.

« Elle a fait savoir à l’armée du Myanmar que le monde surveille de près et que toute forme de réponse brutale est susceptible d’avoir de graves conséquences. »

Dans un compte rendu de la réunion, l’armée birmane a déclaré que la junte numéro deux, Soe Win, avait discuté des plans et des informations de l’administration sur « la vraie situation de ce qui se passe à Milan ».

En plus d’exhorter l’armée à respecter les droits de l’homme et les institutions démocratiques, Schraner Burgener a également mis en garde contre les pannes d’Internet, a déclaré le porte-parole de l’ONU.

COUPURE ÉLECTRIQUE

L’armée a coupé Internet pour une deuxième nuit consécutive mardi, suscitant des inquiétudes parmi les opposants au coup d’État, en particulier après que l’armée a suspendu les contraintes légales sur ses pouvoirs de recherche et de détention.

« Il y a des soupçons que ce black-out devait commettre des activités injustes, y compris des arrestations arbitraires », a déclaré le groupe local de l’Association d’assistance pour les prisonniers politiques, qui a enregistré 426 arrestations entre le coup d’État et lundi.

Les troubles ont ravivé les souvenirs d’épidémies sanglantes d’opposition à près d’un demi-siècle de régime militaire direct qui s’est terminé en 2011 lorsque l’armée a entamé un processus de retrait de la politique civile.

L’armée a déclaré lundi soir que les manifestations nuisaient à la stabilité et avaient laissé les gens dans la peur.

« Les gens sont ravis d’avoir les patrouilles de sécurité et les forces de sécurité les conduiront jour et nuit », a déclaré son équipe d’information True News.

La violence pendant les manifestations a été limitée par rapport à celle des junte précédentes, mais la police a ouvert le feu à plusieurs reprises pour disperser les manifestants, y compris lundi.

Une femme qui a été touchée par des tirs de la police dans la capitale Naypyitaw la semaine dernière ne devrait pas survivre.

En plus des manifestations dans les villes, un mouvement de désobéissance civique a provoqué des grèves qui paralysent de nombreuses fonctions du gouvernement.

L’armée a pris le pouvoir en alléguant une fraude lors d’une élection générale le 8 novembre au cours de laquelle le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi avait remporté un glissement de terrain. La commission électorale avait rejeté les plaintes de l’armée.

Suu Kyi, 75 ans, a passé près de 15 ans en résidence surveillée pour ses efforts pour mettre fin au régime militaire et est de nouveau gardée sous surveillance chez elle à Naypyitaw.

Elle fait maintenant face à des accusations d’importation illégale de six radios à talkie-walkie et est en détention provisoire jusqu’à mercredi.

Le coup d’État a suscité une réaction de colère de la part des pays occidentaux et les États-Unis ont déjà imposé des sanctions contre les généraux au pouvoir.

Mais la Chine a adopté une approche plus douce, affirmant que la stabilité devrait être la priorité chez son voisin, où elle a des contacts étroits avec l’armée (écrit par Matthew Tostevin; édité par Lincoln Feast).