WRAPUP 1-L’envoyé du Myanmar appelle l’ONU à arrêter le coup d’État plus de manifestations prévues

27 février (Reuters) – L’envoyé de l’ONU du Myanmar a exhorté les Nations Unies à utiliser « tous les moyens nécessaires » pour arrêter un coup d’État militaire dans ce pays, lançant un appel surprise au nom du gouvernement déchu alors que la police réprimait les manifestants anti-junte.

Le pays d’Asie du Sud-Est est en crise depuis que l’armée a pris le pouvoir le 1er février et a arrêté la dirigeante élue Aung San Suu Kyi et une grande partie de la direction de son parti, alléguant une fraude lors des élections de novembre que son parti avait remportées.

Le coup d’État a amené des centaines de milliers de manifestants dans les rues du Myanmar et suscité la condamnation des pays occidentaux, certains imposant des sanctions limitées.

D’autres manifestations étaient prévues pour samedi, ont déclaré des militants, et la police était en force dans certaines parties de la ville principale de Yangon.

L’ambassadeur du Myanmar, Kyaw Moe Tun, a déclaré à l’Assemblée générale des Nations Unies qu’il parlait au nom du gouvernement de Suu Kyi et a appelé l’instance « à utiliser tous les moyens nécessaires pour prendre des mesures contre l’armée du Myanmar et assurer la sûreté et la sécurité de la population ».

« Nous avons besoin de l’action la plus forte possible de la part de la communauté internationale pour mettre immédiatement fin au coup d’État militaire, pour cesser d’oppresser les innocents … et pour restaurer la démocratie », a-t-il déclaré à l’Assemblée générale de l’ONU, qui compte 193 membres, recevant des applaudissements à la fin.

Kyaw Moe Tun a semblé ému en lisant la déclaration au nom d’un groupe de politiciens élus qui, selon lui, représentait le gouvernement légitime.

En prononçant ses derniers mots en birman, le diplomate de carrière a soulevé le salut à trois doigts des manifestants pro-démocratie et a annoncé que « notre cause prévaudra ».

Reuters n’a pas été immédiatement en mesure de contacter l’armée pour obtenir des commentaires.

Les opposants au coup d’État ont salué Kyaw Moe Tun comme un héros et ont inondé les médias sociaux de messages de remerciement.

« Le peuple gagnera et la junte obsédée par le pouvoir tombera », a écrit un leader de la contestation, Ei Thinzar Maung, sur Facebook.

L’envoyée spéciale de l’ONU sur le Myanmar, Christine Schraner Burgener, a poussé les Nations Unies pour un « signal clair collectif en faveur de la démocratie » et a déclaré à l’Assemblée générale qu’aucun pays ne devrait reconnaître ou légitimer la junte.

L’histoire continue

L’envoyé de la Chine n’a pas critiqué le coup d’État et a déclaré que la situation relevait des « affaires intérieures » du Myanmar, affirmant qu’il soutenait la diplomatie des pays d’Asie du Sud-Est dont les manifestants craignent qu’elle puisse donner de la crédibilité aux généraux au pouvoir.

Singapour a déclaré que la violence contre des civils non armés était inexcusable.

LE WHEREABOUTS INCERTAIN DE SUU KYI

L’incertitude s’est accrue sur le sort de Suu Kyi vendredi, alors que le site Web indépendant Myanmar Now citait des responsables de son parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) disant qu’elle avait été transférée cette semaine de l’assignation à résidence à un endroit non divulgué.

Un avocat agissant pour elle, Khin Maung Zaw, a déclaré à Reuters qu’il avait entendu la même chose de la part des responsables de la NLD mais ne pouvait pas le confirmer. Les autorités n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

L’avocat a déclaré qu’il n’avait pas eu accès à Suu Kyi avant sa prochaine audience lundi, ajoutant: « Je crains qu’il y ait une perte de droits d’accès à la justice et d’accès à un avocat ».

Les manifestants sont descendus dans la rue tous les jours pendant plus de trois semaines pour exiger la libération de Suu Kyi, 75 ans, et la reconnaissance du résultat des élections de l’année dernière.

À Yangon, la police anti-émeute a tiré des balles en caoutchouc, des grenades assourdissantes et des coups de feu en l’air vendredi pour envoyer les manifestants se disperser. Au moins une personne y a été blessée, a déclaré un témoin.

Plusieurs personnes ont également été blessées par la police dans la deuxième ville de Mandalay, ont indiqué les médias. La police a également dispersé les manifestations à Naypyitaw et dans d’autres villes, ont déclaré des témoins.

Le chef militaire, le général Min Aung Hlaing, a déclaré que les autorités utilisaient une force minimale. Néanmoins, au moins trois manifestants sont morts. L’armée dit qu’un policier a également été tué.

Au moins 771 personnes sont en détention ou ont des accusations en suspens qui ont été portées contre elles depuis le coup d’État, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques du Myanmar.

Suu Kyi, la fille du héros de l’indépendance du Myanmar, a passé près de 15 ans en résidence surveillée sous les junte précédentes. Elle fait face à des accusations d’importation illégale de six radios talkie-walkie et de violation d’une loi sur les catastrophes naturelles en violant les protocoles relatifs aux coronavirus.

L’armée a promis une élection, mais n’a pas donné de date. Il a imposé un état d’urgence d’un an.

La question des élections est au centre d’un effort diplomatique de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), dont le Myanmar est membre. L’Indonésie a pris les devants, mais les opposants au coup d’État craignent que les efforts ne légitiment la junte.

Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN prévoient de tenir prochainement une réunion sur le Myanmar, ont indiqué des diplomates régionaux. (Reportage du personnel de Reuters; Écriture de Robert Birsel; Édité par Richard Pullin)