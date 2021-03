WRAPUP 1-La révolte diplomatique du Myanmar contre la junte s’élargit après une violente répression

* Luttes pour la loyauté dans les ambassades du Myanmar alors que la sélection de la junte de l’ONU démissionne

* Un groupe étudiant pro-démocratie prévoit d’autres manifestations vendredi

* Mettre fin à la « répression vicieuse » des manifestations pacifiques – Chef des droits de l’ONU

* Les États-Unis dévoilent de nouvelles mesures ciblant également les conglomérats militaires

* Le Conseil de sécurité de l’ONU discutera de la situation vendredi – diplomates

5 mars (Reuters) – La junte birmane a perdu un bras de fer à cause de la direction de sa mission onusienne à New York et les États-Unis ont dévoilé de nouvelles sanctions visant les conglomérats militaires après la mort de dizaines de civils qui protestaient contre le coup d’État du mois dernier.

Alors que des querelles se poursuivent sur les loyautés diplomatiques à l’étranger, les militants pro-démocratie ont déclaré qu’ils prévoyaient d’organiser davantage de manifestations au Myanmar vendredi pour s’opposer à l’éviction, le 1er février, du gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi.

« Notre fédération sera sur la bonne voie pour combattre le régime militaire avec le peuple », a publié jeudi la Fédération des syndicats étudiants de toute la Birmanie sur les réseaux sociaux.

La police a interrompu jeudi des rassemblements avec des gaz lacrymogènes et des coups de feu dans plusieurs villes du Myanmar, alors que les manifestants sont retournés dans les rues après que les Nations Unies ont déclaré que 38 personnes avaient été tuées mercredi lors de la journée de manifestations la plus sanglante à ce jour.

La chef des droits de l’homme de l’ONU, Michelle Bachelet, a demandé aux forces de sécurité de mettre un terme à ce qu’elle a appelé leur «répression brutale des manifestants pacifiques». Bachelet a déclaré que plus de 1 700 personnes avaient été arrêtées, dont 29 journalistes.

Un porte-parole du conseil militaire au pouvoir n’a pas répondu aux appels téléphoniques demandant des commentaires.

Un affrontement sur la question de savoir qui représente le Myanmar aux Nations Unies à New York a été évité – pour l’instant – après le départ du remplaçant de la junte et la mission de l’ONU au Myanmar a confirmé que l’ambassadeur Kyaw Moe Tun était resté en poste.

La junte a limogé Kyaw Moe Tun samedi après avoir exhorté les pays à l’Assemblée générale de l’ONU à utiliser «tous les moyens nécessaires» pour renverser le coup d’État.

À Washington, on ne savait pas si l’ambassade du Myanmar représentait toujours la junte, après avoir publié une déclaration dénonçant la mort de civils protestant contre le coup d’État et appelant les autorités à «faire preuve de la plus grande retenue».

Un diplomate de l’ambassade a également démissionné et au moins trois autres ont déclaré dans des publications sur les réseaux sociaux qu’ils rejoignaient le mouvement de désobéissance civile contre le gouvernement militaire.

« C’est un encouragement pour nous qui allons sortir dans la rue demain », a écrit l’utilisateur de Facebook U Zay Yan, répondant à la nouvelle.

L’enquêteur des droits de l’homme de l’ONU sur le Myanmar, Thomas Andrews, a exhorté le Conseil de sécurité – qui se réunit vendredi pour discuter de la situation – à imposer un embargo mondial sur les armes et des sanctions économiques ciblées à la junte.

Les États devraient imposer des sanctions à l’entreprise pétrolière et gazière du Myanmar, désormais contrôlée par l’armée et sa principale source de revenus, a-t-il déclaré dans un rapport.

NEW YORK FED GELE 1 BLN $

Les militants birmans ont continué d’appeler à la libération de Suu Kyi, 75 ans, détenue le matin du coup d’État, et à la reconnaissance de sa victoire électorale le 8 novembre. Ils rejettent également la promesse de la junte de tenir de nouvelles élections à une date non précisée.

Le parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) de Suu Kyi a remporté l’élection dans un glissement de terrain, mais l’armée a refusé d’accepter le résultat en invoquant une fraude. La commission électorale a déclaré que le vote était juste.

Des centaines de personnes ont assisté jeudi aux funérailles d’une femme de 19 ans qui a été abattue lors d’une manifestation alors qu’elle portait un t-shirt sur lequel était inscrit « Tout ira bien ». Après sa mort, le slogan est devenu viral en tant que symbole de défi.

Des sources ont déclaré à Reuters que les dirigeants militaires du Myanmar avaient tenté de déplacer environ 1 milliard de dollars détenus à la Federal Reserve Bank de New York quelques jours après avoir pris le pouvoir. Les responsables américains ont gelé ces fonds indéfiniment, ont-ils déclaré.

Le département américain du commerce a imposé des restrictions commerciales au ministère de la Défense du Myanmar, au ministère de l’Intérieur et à deux conglomérats militaires qui contrôlent des pans de l’économie, avec des intérêts allant de la bière à l’immobilier.

Mais les mesures devraient avoir un impact limité car les entités ne sont pas de grands importateurs.

« Un impact plus important serait de s’attaquer aux actifs financiers des chefs militaires du coup d’État », a déclaré William Reinsch, un ancien responsable du département du Commerce.

L’Union européenne a suspendu son soutien aux projets de développement pour éviter de fournir une aide financière aux militaires. L’aide au cours des dernières années a impliqué plus de 200 millions d’euros (241 millions de dollars) dans des programmes distincts.

Les généraux du Myanmar ont longtemps ignoré les pressions extérieures.

Les États-Unis ont dit à la Chine, qui a refusé de condamner le coup d’État, qu’ils s’attendaient à ce qu’elle joue un rôle constructif. La Chine a déclaré que la stabilité était une priorité absolue chez son voisin stratégique.

(Rapport du personnel de Reuters; Écriture par Ed Davies; Édité par Stephen Coates)