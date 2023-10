WRAPUP 1-Gaza se prépare à une attaque terrestre israélienne, les craintes d’une extension du conflit grandissent

*

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS

Gaza se prépare à une attaque terrestre israélienne attendue

L’Iran prévient que la situation pourrait devenir incontrôlable

Biden appelle Netanyahu, Abbas et envoie un deuxième porte-avions

Les autorités palestiniennes affirment que 300 personnes ont été tuées à Gaza au cours des dernières 24 heures

Par Nidal al-Mughrabi et Emily Rose

GAZA/JÉRUSALEM, 15 octobre (Reuters) – Les troupes israéliennes se préparent dimanche à une attaque terrestre contre la bande de Gaza contrôlée par le Hamas alors que le pays riposte pour une attaque sans précédent sur son territoire, et l’Iran a mis en garde contre des « conséquences de grande envergure » si Les bombardements israéliens n’ont pas été stoppés.

Israël s’est engagé à anéantir le groupe militant Hamas en représailles au déchaînement au cours duquel ses combattants ont pris d’assaut les villes israéliennes il y a huit jours, tirant sur des hommes, des femmes et des enfants et prenant des otages lors de la pire attaque contre des civils dans l’histoire du pays.

Quelque 1 300 personnes ont été tuées dans cette attaque inattendue, qui a secoué le pays en raison d’horribles images vidéo de téléphones portables et de rapports des services médicaux et d’urgence faisant état d’atrocités commises dans les villes et les kibboutz envahis.

Israël a répondu en soumettant Gaza au bombardement le plus intense qu’il ait jamais connu, plaçant l’enclave, qui abrite 2,3 millions de Palestiniens, sous un siège total et détruisant une grande partie de ses infrastructures.

L’assaut terrestre attendu n’avait pas commencé aux premières heures de dimanche.

Les autorités de Gaza ont déclaré que plus de 2 200 personnes avaient été tuées, dont un quart d’enfants, et près de 10 000 blessées. Les secouristes recherchaient désespérément les survivants des raids aériens nocturnes. Un million de personnes auraient quitté leur domicile.

Le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a également demandé au groupe militant libanais Hezbollah de ne pas déclencher une guerre sur un deuxième front, menaçant de « destruction du Liban » s’il le faisait.

Les Nations Unies ont averti samedi soir que si les « crimes de guerre et le génocide » israéliens n’étaient pas immédiatement arrêtés, « la situation pourrait devenir incontrôlable » et avoir des conséquences de grande envergure.

Le Hamas et le Hezbollah sont tous deux soutenus par l’Iran.

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères samedi au Qatar, où ils ont discuté de l’attaque du groupe palestinien en Israël « et sont convenus de poursuivre la coopération » pour atteindre les objectifs du groupe, a indiqué le Hamas dans un communiqué.

Le président américain Joe Biden et d’autres dirigeants mondiaux ont mis en garde contre tout pays qui élargirait le conflit. Et les organisations internationales et les groupes humanitaires ont appelé au calme et ont pressé Israël de laisser passer l’aide humanitaire.

A New York, la Russie a demandé au Conseil de sécurité de l’ONU de voter lundi un projet de résolution sur le conflit Israël-Hamas qui appelle à un cessez-le-feu humanitaire et condamne les violences contre les civils et tous les actes de terrorisme.

AVERTISSEMENTS CONTRE UN CONFLIT PLUS LARGE ET APPELS À L’AIDE

Samedi, Biden a appelé Netanyahu et, tout en réitérant son soutien « inébranlable » à Israël, a discuté de la coordination internationale pour garantir aux civils innocents l’accès à l’eau, à la nourriture et aux soins médicaux.

Biden s’est également entretenu avec le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a souligné la nécessité urgente d’autoriser des couloirs d’aide humanitaire d’urgence à Gaza.

Le ministère américain de la Défense a déclaré que le groupe aéronaval du porte-avions Eisenhower commencerait à se déplacer vers la Méditerranée orientale pour rejoindre un autre groupe aéronaval déjà présent.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré que cela faisait « partie de nos efforts visant à dissuader les actions hostiles contre Israël ou tout effort visant à élargir cette guerre suite à l’attaque du Hamas contre Israël ».

Vendredi, l’armée israélienne a demandé aux habitants de la moitié nord de la bande de Gaza, qui comprend la plus grande colonie de l’enclave, la ville de Gaza, de se déplacer immédiatement vers le sud. Samedi, il a déclaré qu’il garantirait la sécurité des Palestiniens fuyant sur deux routes principales jusqu’à 16h00 (13h00 GMT). Les troupes se rassemblaient à mesure que la date limite passait.

Le Hamas a demandé aux gens de ne pas partir et a déclaré que les routes étaient dangereuses. Des dizaines de personnes ont été tuées vendredi dans des frappes contre des voitures et des camions transportant des réfugiés, ce que Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante.

Certains habitants ont déclaré qu’ils ne partiraient pas, se souvenant de la « Nakba », ou « catastrophe », lorsque de nombreux Palestiniens ont été forcés de quitter leurs maisons pendant la guerre de 1948 qui a accompagné la création d’Israël.

« Ils nous frappent mais nous n’allons pas quitter nos maisons et nous ne serons pas déplacés », a déclaré Shaheen, assise chez elle avec ses petits-enfants, confrontée aux bombardements israéliens incessants et aux pénuries de pain, d’eau potable et d’électricité.

Israël affirme que le Hamas empêche les gens de partir afin de les utiliser comme boucliers humains, ce que le Hamas nie.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré dimanche matin que 300 personnes, pour la plupart des enfants et des femmes, avaient été tuées et 800 autres blessées à Gaza au cours des dernières 24 heures.

La seule voie de sortie de Gaza non sous contrôle israélien était un point de contrôle avec l’Égypte à Rafah. L’Egypte déclare officiellement que son côté est ouvert, mais la circulation est interrompue depuis plusieurs jours en raison des frappes israéliennes. Des sources de sécurité égyptiennes ont déclaré que la partie égyptienne était renforcée et que le Caire n’avait pas l’intention d’accepter un afflux massif de réfugiés.

Un responsable du Département d’État américain a déclaré que les États-Unis s’efforçaient d’ouvrir le passage pour permettre à certaines personnes de sortir, et qu’ils étaient en contact avec des Palestiniens-Américains qui souhaitent quitter Gaza. Washington a déclaré plus tard qu’il avait demandé à ses citoyens d’essayer d’atteindre le point de passage.

Israël affirme que son ordre d’évacuation est un geste humanitaire alors qu’il élimine les combattants du Hamas. Les Nations Unies affirment qu’un si grand nombre de personnes ne peuvent pas être déplacées en toute sécurité à l’intérieur de Gaza sans provoquer une catastrophe humanitaire.

AVERTISSEMENT DU HEZBOLLAH

La violence à Gaza s’est accompagnée des affrontements les plus meurtriers à la frontière nord d’Israël avec le Liban depuis 2006, faisant craindre une propagation de la guerre sur un autre front.

Le mouvement armé libanais Hezbollah a déclaré avoir tiré sur cinq avant-postes israéliens dans la zone contestée des fermes de Chebaa avec des missiles guidés et des obus de mortier. Reuters a vu des missiles tirés sur un poste de l’armée israélienne et entendu des bombardements israéliens et des coups de feu.

La radio israélienne Kan a rapporté que cinq villages frontaliers étaient confinés en réponse à une incursion présumée en provenance du Liban.

Le conseiller à la sécurité de Netanyahu, Tzachi Hanegbi, a déclaré qu’Israël « essayait de ne pas se laisser entraîner dans une guerre sur deux fronts » et a averti le Hezbollah de rester en dehors des combats.

(Reportage de Nidal al-Mughrabi à Gaza ; Ari Rabinovitch, Dan Williams, Henriette Chacar, Dedi Hayun, Maayan Lubell, Emily Rose, James Mackenzie et John Davison à Jérusalem ; Idrees Ali et Trevor Hunnicutt à Washington et Michelle Nichols aux États-Unis Nations ; écrit par Patricia Zengerle ; édité par Daniel Wallis)