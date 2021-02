WRAPUP 1-D’autres manifestations contre le coup d’État prévues au Myanmar après l’arrestation de centaines de personnes

28 février (Reuters) – Les opposants au régime militaire au Myanmar ont prévu des manifestations dimanche, un jour après que les forces de sécurité ont lancé leur plus grande répression, arrêtant des centaines de personnes et tirant et blessant au moins une.

La télévision d’État a annoncé que l’envoyé de l’ONU du Myanmar avait été limogé pour avoir trahi le pays, après avoir exhorté les Nations Unies à utiliser «tous les moyens nécessaires» pour renverser le coup d’État du 1er février qui a évincé la dirigeante élue Aung San Suu Kyi.

Il a juré de continuer à se battre.

« J’ai décidé de riposter aussi longtemps que possible », a déclaré Kyaw Moe Tun à Reuters à New York.

Le Myanmar est en plein bouleversement depuis que l’armée a pris le pouvoir et arrêté Suu Kyi et une grande partie de la direction de son parti, alléguant une fraude lors des élections de novembre que son parti a remportées lors d’un glissement de terrain.

Le coup d’État, qui a bloqué les progrès du Myanmar vers la démocratie, a amené des centaines de milliers de manifestants dans les rues et suscité la condamnation des pays occidentaux, avec certaines sanctions limitées.

Les gens ont parcouru les quincailleries samedi à la recherche de casques et d’articles qu’ils pouvaient utiliser pour les masques et les boucliers, ont montré des publications sur les médias sociaux, avec l’étiquette en birman #iwillbeonthestreet.

Samedi a été marqué par des troubles dans les villes du pays alors que la police a agi avec force pour étouffer les manifestations, tirant des gaz lacrymogènes, déclenchant des grenades assourdissantes et tirant des armes en l’air.

Des policiers en uniforme et des agents de sécurité en civil ont attaqué certaines personnes avec des matraques, ont déclaré des témoins.

La télévision d’État MRTV a déclaré que plus de 470 personnes avaient été arrêtées en tout. Il a déclaré que la police avait donné des avertissements avant d’utiliser des grenades assourdissantes pour disperser les gens.

Plusieurs journalistes figuraient parmi les détenus, ont indiqué leurs organisations médiatiques et leurs collègues.

« Les gens manifestent pacifiquement mais ils nous menacent avec des armes », a déclaré à Reuters la jeune militante Shar Yamone.

« Nous nous battons pour mettre fin à cette intimidation militaire qui dure depuis génération après génération. »

‘PAYS BETRAYED’

L’histoire continue

Une femme a été blessée par balle dans la ville centrale de Monwya, selon 7Day News et un travailleur d’urgence. 7Day et deux autres organisations médiatiques avaient précédemment rapporté qu’elle avait été tuée.

Le chef de la junte, le général Min Aung Hlaing, a déclaré que les autorités utilisaient une force minimale. Néanmoins, au moins trois manifestants sont morts au cours des jours de troubles. L’armée dit qu’un policier a été tué dans les troubles.

La violence de samedi est survenue après que l’ambassadeur du Myanmar Kyaw Moe Tun a déclaré à l’Assemblée générale de l’ONU qu’il parlait au nom du gouvernement de Suu Kyi et a appelé à l’aide pour mettre fin au coup d’État.

La télévision MRTV a déclaré qu’il avait été licencié conformément aux règles de la fonction publique parce qu’il avait « trahi le pays » et « abusé du pouvoir et des responsabilités d’un ambassadeur ».

Cependant, les Nations Unies n’ont pas officiellement reconnu la junte comme le nouveau gouvernement du Myanmar.

Le rapporteur spécial de l’ONU, Tom Andrews, s’est dit bouleversé par «l’acte de courage» de l’ambassadeur, ajoutant sur Twitter: «Il est temps pour le monde de répondre à cet appel courageux par l’action».

Les généraux du Myanmar ont traditionnellement ignoré les pressions diplomatiques.

Suu Kyi, 75 ans, a passé près de 15 ans en résidence surveillée pendant le régime militaire. Elle fait face à des accusations d’importation illégale de six radios talkie-walkie et de violation d’une loi sur les catastrophes naturelles en violant les protocoles relatifs aux coronavirus. (Reportage du personnel de Reuters; Écriture de Robert Birsel; Édité par Daniel Wallis)