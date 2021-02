* Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira mardi

* L’état d’urgence dure un an

* La junte remplace les principaux ministres

2 février (Reuters) – Les dirigeants occidentaux ont condamné le coup d’État de l’armée birmane contre le gouvernement démocratiquement élu d’Aung San Suu Kyi et des centaines de milliers de ses partisans se sont rendus sur les médias sociaux pour exprimer leur colère face à la prise de contrôle.

La tournure soudaine des événements aux premières heures de lundi a fait dérailler des années d’efforts pour instaurer la démocratie dans ce pays frappé par la pauvreté et a soulevé davantage de questions sur la perspective du retour d’un million de réfugiés rohingyas.

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira mardi, ont déclaré des diplomates, au milieu d’appels à une réponse ferme à la détention de Suu Kyi et de dizaines de ses alliés politiques, bien que les liens étroits du Myanmar avec la Chine, membre du Conseil, joueront un rôle dans toute décision.

Le président américain Joe Biden a déclaré que le coup d’État était une attaque directe contre la transition du Myanmar vers la démocratie et l’état de droit.

L’armée a remis le pouvoir au chef militaire, le général Min Aung Hlaing, et a imposé un état d’urgence pendant un an dans le pays, affirmant avoir répondu à ce qu’elle a appelé la fraude électorale.

Min Aung Hlaing, qui s’approchait de la retraite, a promis des élections libres et équitables et un transfert du pouvoir au parti vainqueur, sans donner de calendrier.

Le parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) de Suu Kyi, qui a remporté un glissement de terrain de 83% lors des élections du 8 novembre, a déclaré avoir appelé les gens à protester contre la prise de contrôle militaire, citant des commentaires écrits plus tôt en prévision d’un coup d’État.

Mais les rues sont restées calmes pendant la nuit après que les troupes et la police anti-émeute ont pris position dans la capitale, Naypyitaw, et le principal centre commercial de Yangon. Les connexions téléphoniques et Internet ont été interrompues.

Beaucoup au Myanmar ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux.

Les données sur Facebook ont ​​montré que plus de 325000 personnes avaient utilisé le hashtag #SaveMyanmar dénotant l’opposition au coup d’État, et certaines personnes ont changé leur photo de profil en noir pour montrer leur chagrin ou en rouge en faveur de la NLD, souvent avec un portrait des 75 ans. le vieux Suu Kyi, lauréat du prix Nobel de la paix en 1991.

« En tant que citoyen du Myanmar, nous ne sommes pas d’accord avec la décision actuelle et nous aimerions demander aux dirigeants du monde. L’ONU et les médias mondiaux aident notre pays – nos dirigeants – notre peuple – à lutter contre ces actes amers », a déclaré un message largement republié.

Quatre groupes de jeunes ont condamné le coup d’État et se sont engagés à «soutenir le peuple», mais n’ont pas annoncé d’action spécifique.

Suu Kyi, le président Win Myint et d’autres dirigeants de la NLD ont été « emmenés » aux premières heures de lundi matin, a déclaré à Reuters le porte-parole de la NLD, Myo Nyunt. La chef des droits de l’homme de l’ONU, Michelle Bachelet, a déclaré qu’au moins 45 personnes avaient été arrêtées.

MINISTRES SUPPRIMÉS

Consolidant le coup d’État, la junte a destitué 24 ministres et nommé 11 remplaçants pour superviser les ministères des finances, de la défense, des affaires étrangères et de l’intérieur.

Les banques ont annoncé qu’elles rouvriraient mardi après avoir suspendu leurs services lundi dans une précipitation pour retirer de l’argent.

Les résidents de Yangon s’étaient précipités pour s’approvisionner tandis que des sociétés étrangères du géant japonais de la vente au détail Aeon à la société commerciale sud-coréenne POSCO International et au norvégien Telenor tentaient de contacter le personnel au Myanmar et d’évaluer la tourmente.

La victoire électorale de Suu Kyi fait suite à environ 15 ans d’assignation à résidence entre 1989 et 2010 et à une longue lutte contre l’armée, qui s’était emparée du pouvoir lors d’un coup d’État de 1962 et avait éradiqué toute dissidence pendant des décennies jusqu’à ce que son parti arrive au pouvoir en 2015.

Sa réputation internationale en tant qu’icône des droits de l’homme a été gravement affectée après qu’elle n’a pas réussi à arrêter l’expulsion de centaines de milliers de Rohingyas en 2017 et a défendu l’armée contre des accusations de génocide. Mais elle reste extrêmement populaire à la maison et est vénérée comme la fille du héros de l’indépendance du Myanmar, Aung San.

« AILES BRISÉES »

Le coup d’État fait suite à des jours de tension entre le gouvernement civil et l’armée. Dans la déclaration pré-écrite sur Facebook, Suu Kyi aurait déclaré qu’une prise de contrôle par l’armée remettrait le Myanmar « sous une dictature ».

« J’exhorte les gens à ne pas accepter cela, à répondre et à protester sans réserve contre le coup d’État des militaires », a-t-il déclaré. Reuters n’a pu joindre aucun responsable de la NLD pour confirmer la véracité de la déclaration.

Les partisans de l’armée ont célébré le coup d’État, défilant à Yangon dans des camionnettes et agitant des drapeaux nationaux.

«Aujourd’hui est le jour où les gens sont heureux», a déclaré un moine nationaliste à une foule dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Les militants de la démocratie et les électeurs de la NLD étaient horrifiés et en colère. Quatre groupes de jeunes ont condamné le coup d’État dans des déclarations et se sont engagés à «soutenir le peuple» mais n’ont pas annoncé d’action spécifique.

« Notre pays était un oiseau qui apprenait juste à voler. Maintenant, l’armée nous a cassé les ailes », a déclaré l’activiste étudiant Si Thu Tun.

Le dirigeant principal de la NLD, Win Htein, a déclaré dans un message sur Facebook que la prise de contrôle du chef de l’armée montrait son ambition plutôt que son inquiétude pour le pays.

Dans la capitale, les forces de sécurité ont confiné des membres du parlement dans des quartiers résidentiels le jour où ils s’attendaient à prendre leurs sièges, a déclaré le représentant Sai Lynn Myat.

« POTENTIEL POUR UNREST »

Les Nations Unies ont conduit la condamnation du coup d’État et ont appelé à la libération des détenus et au rétablissement de la démocratie dans des commentaires largement repris par l’Australie, la Grande-Bretagne, l’Union européenne, l’Inde, le Japon et les États-Unis.

À Washington, le président Biden a appelé la communauté internationale à faire pression sur l’armée birmane pour qu’elle renonce au pouvoir, libère les détenus et s’abstienne de toute violence contre les civils. Les responsables du coup d’État seraient tenus responsables, a-t-il dit.

Au Japon, un important donateur d’aide avec de nombreuses entreprises au Myanmar, une source du parti au pouvoir a déclaré que le gouvernement pourrait devoir repenser le renforcement des relations de défense avec le pays dans le cadre des efforts régionaux visant à contrebalancer la Chine.

La Chine a appelé toutes les parties au Myanmar à respecter la constitution et à maintenir la stabilité, mais a « noté » les événements dans le pays plutôt que de les condamner expressément.

Le Bangladesh, qui abrite environ un million de Rohingyas qui ont fui la violence au Myanmar, a appelé à « la paix et la stabilité » et a déclaré qu’il espérait qu’un processus de rapatriement des réfugiés pourrait avancer. Les réfugiés rohingyas au Bangladesh ont également condamné la prise de contrôle.

L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, dont le Myanmar est membre, a appelé au « dialogue, à la réconciliation et au retour à la normale » tandis qu’à Bangkok, la police s’est affrontée avec un groupe de manifestants pro-démocratie devant l’ambassade du Myanmar.

«C’est leur affaire interne», a déclaré un responsable du gouvernement thaïlandais – une approche non interventionniste également adoptée par la Malaisie et les Philippines.

Le vote de novembre a été critiqué en Occident pour avoir privé de nombreux Rohingyas de leurs droits, mais la commission électorale a rejeté les plaintes militaires de fraude.

Dans sa déclaration déclarant l’urgence, l’armée a cité l’incapacité de la commission à traiter les plaintes concernant les listes électorales, son refus de reporter de nouvelles sessions parlementaires et les protestations de groupes mécontents du vote.

(Reportage du personnel de Reuters; écrit par Matthew Tostevin et Philippa Fletcher; édité par Angus MacSwan)