WR Velus Jones Jr. marque son premier touché en carrière – Shaw Local

MINNEAPOLIS – Il y a une semaine, lors de ses débuts dans la NFL, le receveur des Bears Velus Jones Jr. a connu le plus bas des creux. Il a tâtonné le ballon lors d’un retour de botté de dégagement avec son équipe à la traîne par un touché dans les dernières minutes. Cela a plus ou moins mis fin au match.

Faisant sa première apparition depuis son retour d’une blessure aux ischio-jambiers, Jones n’a pas joué un seul coup en attaque la semaine dernière. Il n’a été utilisé que comme homme de retour et il a laissé tomber le ballon lors du retour le plus important du match.

Flash en avant une semaine et le sentiment est tout à fait différent. Jones a finalement joué quelques clichés pour l’attaque, et il a marqué un touché pour aider à déclencher une tentative de retour furieuse des Bears. Le retour a finalement échoué lorsque les Bears ont échappé le ballon lors d’un match nul potentiel. Les Vikings ont gagné, 29-22, dimanche au US Bank Stadium.

Jones, cependant, est l’un des points positifs prometteurs.

Jones a marqué un touché juste après la mi-temps pour ramener ses Bears dans un match à une possession, 21-16. Près de la ligne de but, Jones s’est mis en mouvement sur un balayage de jet et a pris une courte petite passe de pelle du quart-arrière Justin Fields. Jones a vu de la place pour courir avec le porteur de ballon David Montgomery bloquant devant lui.

C’était la première prise en carrière de Jones et son premier touché en carrière.

“C’était juste quelque chose qui passait par-dessus l’entraînement et tout, je me visualisais en train de marquer un touché”, a déclaré Jones. “Je pensais que lorsque mon numéro a été appelé, j’allais faire en sorte que cela se produise pour l’équipe.”

Les Bears ont repêché Jones avec un choix de troisième ronde (71e au total) au printemps. Ils ont de grands projets pour le meneur de jeu polyvalent dans les équipes spéciales et en attaque. Une blessure lancinante aux ischio-jambiers a été une douleur majeure pour Jones. Il a eu du mal à rester sur le terrain d’entraînement pendant le camp d’entraînement et les premières semaines de la saison.

La course de touché de dimanche était exactement le type de jeu que les Bears envisageaient lorsqu’ils ont repêché Jones.

L’interception de Vildor : Le demi de coin Kindle Vildor des Bears a disputé les 17 matchs de la saison dernière et a commencé 12 d’entre eux. En 17 départs précédents comme demi de coin en trois ans, Vildor n’avait jamais réussi d’interception.

Jusqu’à dimanche.

Vildor a éliminé le quart-arrière des Vikings Kirk Cousins ​​​​au début du quatrième quart pour aider à stimuler l’effort de retour de 18 points. Vildor a sauté devant le receveur des Vikings Adam Thielen. C’était une pièce que Vildor avait vue au cinéma.

“Je savais dans ma tête quand je le verrais, je vais réagir”, a déclaré Vildor. «Allez-y et faites en sorte que ça joue. Quand je l’ai vu, c’était comme, ‘Le voici venu.’ Il l’a jeté droit sur moi.

C’était la première interception de sa carrière et elle est survenue à un moment clé. Les Bears jouaient sans le meilleur demi de coin Jaylon Johnson, qui s’est absenté avec une blessure au quad. Ils auraient aussi pu utiliser Johnson. Le receveur vedette des Vikings, Justin Jefferson, a capté 12 passes pour 154 verges – la plupart en première mi-temps. Mais les Bears se sont ajustés et ont bien mieux joué en seconde période.

Même lorsque les Bears tiraient de l’arrière, 21-3, Vildor a déclaré qu’il n’y avait pas de panique de la part de la défense.

“Nous savions quel type d’équipe nous étions”, a déclaré Vildor. « Nous savons que nous sommes construits pour durer longtemps. Revenez et faites des jeux, soyez capable d’aider notre équipe et des trucs comme ça. Nous allons jouer quatre quarts-temps et continuer à nous battre pour revenir.

Ajustements de la ligne O : Avec le garde gauche partant Cody Whitehair écarté par une blessure au genou droit pendant au moins le mois suivant, les Bears ont joué avec la même ligne offensive qui a terminé le match de la semaine dernière contre les Giants de New York. Braxton Jones a joué au tacle gauche, Lucas Patrick était à la garde gauche, Sam Mustipher était au centre, Teven Jenkins était à la garde droite et Larry Borom a joué au tacle droit.

L’attaque dans son ensemble a lutté pendant une grande partie de la première mi-temps. Mais les choses ont changé après la mi-temps. Les Bears ont donné à Fields une poche relativement propre. Il n’a pris que deux sacs dans le match.

“Je pense toujours que nous voulons avoir zéro erreur ou ne jamais avoir [Fields] sur le terrain », a déclaré Braxton Jones. “Mais en sortant de ce match, je me sentais un peu mieux en protection.”

Le jeu de course ne rencontrait pas le même genre de succès qu’il avait lors des quatre premiers matchs de la saison. Les Bears n’ont totalisé que 78 verges au sol. Mais les Bears ont pris du retard tôt et ont été obligés de passer davantage le ballon. Ils n’ont couru que 47 jeux offensifs contre 74 pour les Vikings.

“Nous savons que nous ne devons pas commencer si lentement en attaque, en équipe”, a déclaré Braxton Jones. «Nous savions que ce sur quoi nous nous appuyons est une équipe en deuxième mi-temps. On va continuer à les frapper dans la gueule, continuer à rouler. Mais nous ne pouvons pas nous creuser un tel trou.