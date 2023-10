WR Aedan Hayes fait « tout ce qu’il faut » pour contribuer à St. Charles North – Shaw Local

Qu’il s’agisse d’apporter de l’énergie à l’entraînement ou de se préparer à tout rôle qu’on lui demande de remplir, Aedan Hayes, joueur senior de St. Charles North, voit le véritable investissement porter ses fruits vendredi soir.

« Son niveau de préparation et son dévouement envers l’équipe ont augmenté de façon exponentielle cette année », a déclaré mardi le quart-arrière junior des North Stars Ethan Plumb à propos de Hayes. « Il connaît la position de chaque receveur et est devenu un véritable capitaine de cette équipe. »

Hayes a réussi trois touchés et 187 verges sur réception lors de sa victoire de 40-14 contre St. Charles East vendredi dernier.

« Une chose unique chez Hayes est qu’il apporte toujours de l’énergie et élève le niveau de compétition », a poursuivi Plumb. « À l’entraînement, il fait toujours en sorte que l’équipe soit motivée et prête pour les exercices. Il travaille dur dans son métier tous les jours et cherche toujours des moyens de s’améliorer et d’apprendre des autres.

Le dévouement et les efforts sont à la base.

«Je fais tout ce qu’il faut pour contribuer à mon équipe», a déclaré Hayes lundi. « Qu’il s’agisse de bloquer ou d’obtenir les premiers essais, [I’m] j’ai hâte de bâtir sur cela dans les semaines à venir et de jouer lorsque l’occasion se présente.

Hayes est l’un des nombreux contributeurs clés dont Plumb dispose, notamment le senior Jake Mettetal, qui compte plus de 40 attrapés cette saison; et Jake Furtney, qui a réussi une explosion de quatre touchés lors de leur victoire 42-35 en prolongation contre Wheaton Warrenville South il y a deux semaines.

Aedan Hayes (2) de St. Charles North tente de passer devant Trey Widlowski (11) de Palatine le vendredi 25 août 2023 à St. Charles. (Brian [email protected])

« De toute évidence, tous ces gars sont des joueurs fantastiques, et c’est un honneur d’être sur le terrain avec eux », a déclaré Hayes. « Quand le ballon arrive, vous devez faire un jeu. Ma préparation et mes efforts sont deux choses qui, je pense, m’ont amené à jouer ce rôle contre Saint Charles East. »

Plumb, qui compte quatre matchs de plus de 300 verges par la passe jusqu’à présent cette saison, a maintenu son attaque sur la bonne voie après deux défaites consécutives contre Batavia et Wheaton North les 8 et 15 septembre avec deux victoires ces dernières semaines contre WWS et SCE.

« Nous savions que nous devions élever notre niveau de jeu et trouver comment avoir un jeu complet », a déclaré Plumb. « Nous avons eu des éclairs de grandeur dans les deux matchs, mais nous n’avons pas été capables de le faire tout au long du match. Nous savions que nous devions travailler plus dur à l’entraînement et tous adhèrent pour obtenir les résultats souhaités. Nous avons recommencé à jouer notre style de football et nous allons continuer à le faire dans les semaines à venir.

« Pratique. Les entraîneurs ont parfaitement établi le programme d’entraînement pour nous préparer à la fois mentalement et physiquement », a déclaré Hayes. « Néanmoins, notre ligne offensive et Ethan Plumb rendent tout possible. Entraîneur [Keith] Snyder déclare : « Un pour cent de mieux chaque jour, et nous avons pris cela à cœur ces dernières semaines. »

La défense de Batavia célèbre un revirement de son coéquipier Xavier Blanquel (au centre) lors d’un match à domicile contre Wheaton North le vendredi 22 septembre 2023. (Sandy Bressner)

Osborne complète le secondaire de Batavia

Suivre une recrue quatre étoiles dans le cadre du junior genevois Talyn Taylor est une tâche ardue pour tout arrière défensif.

L’aider à le limiter à un attrapé sur cinq verges en première mi-temps et à trois attrapés pour la soirée lors de la victoire serrée 21-18 des Bulldogs contre les Vikings est un exemple du fait que le demi défensif junior Chase Osborne est prêt à relever tous les défis que les entraîneurs de Batavia lui lancent. de lui.

«Je pense que le système qui a permis de limiter l’impact de Talyn a grandement contribué à limiter l’impact de Talyn. [defensive coordinator Matt] Holm et [defensive backs coach Billy] Colamatteo s’est préparé pour cette semaine. Nous avions presque toujours deux gars sur lui et nous avons essentiellement forcé leur attaque à trouver une manière différente de gagner des verges sur nous sans l’impliquer.

Osborne, cependant, n’était pas seul dans cet effort.

« Mais surtout, notre corner, Josh Kahley, a fait un très bon travail en le couvrant. Et, je pense, cela a contribué à le faire taire plus que moi. Il est notre coin de confinement et il a toujours la confiance nécessaire pour affronter le meilleur receveur de l’équipe adverse.

Osborne a terminé avec sept plaqués vendredi dernier. À ce jour, il est troisième pour les plaqués avec 41 et une moyenne d’un peu moins de sept par match.

« J’ai l’impression d’avoir fait du bon travail dans le jeu de course, ce qui est beaucoup plus facile quand vous avez une si bonne ligne défensive et des secondeurs, mais j’ai vraiment l’impression que je pourrais faire plus de jeux dans le jeu de passes. Je pourrais aussi certainement travailler sur mes mains. L’entraîneur Colamatteo serait d’accord », a déclaré Osborne.