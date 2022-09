Trois élèves du primaire qui ont découvert une mitraillette Uzi lors d’un ramassage de déchets à Amsterdam ont été félicités par la police.

“Wow une arme à feu”, a crié Sarie à sa camarade de classe de 8e, Mara, alors que le couple cherchait des ordures sous un pont.

Portant des sacs poubelles, les élèves, qui devraient avoir environ 12 ans, étaient occupés à nettoyer les déchets près de leur école à Wognumerplantsoen dans la capitale néerlandaise.

L’activité faisait partie d’un effort à l’échelle de la ville de toutes les écoles primaires d’Amsterdam pour être plus soucieuses de l’environnement.

Leur camarade Toby était à proximité et a soigneusement ramassé la trouvaille surprenante et dangereuse, la prenant sous le pont et la montrant à un adulte.

L’Uzi est un type de mitraillette qui peut tirer des balles à une cadence d’environ 600 coups par minute.

Toby a reçu les éloges de la police, qui a fait remarquer que parce qu’il portait déjà des gants, ses empreintes digitales n’avaient pas pénétré dans l’arme.

“Sarie, Mara, Toby et tous les élèves de 8e année ont fait un excellent travail, et nous sommes fiers de vous pour avoir si bien fait”, a déclaré la police locale sur Facebook.