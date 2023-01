Wout Weghorst repéré à Old Trafford pour l’énorme victoire de Manchester United dans le derby contre Man City

La nouvelle signature de Manchester United, Wout Weghorst, a été repérée dans les tribunes d’Old Trafford pour le derby de Manchester.

L’attaquant néerlandais a été prêté pour le reste de la saison, et on a dit à talkSPORT qu’il s’agissait d’une “signature intelligente” de United.

Weghorst a maintenant signé pour United pour le reste de la saison

Weghorst pouvait être vu dans la loge des réalisateurs avec ses filles alors qu’il regardait sa nouvelle équipe battre ses rivaux amers Manchester City 2-1.

Le joueur de 30 ans était prêté à Besiktas par Burnley plus tôt dans la campagne, mais est maintenant revenu en Premier League.

L’ancien attaquant de Chelsea Tony Cascarino est impressionné par la dernière affaire de United et est intéressé de voir comment il se comporte.

Parler à talkSPORT, il a déclaré : « Je pense que c’est une signature très intelligente. Une chose qu’il peut faire, il peut mener la ligne et il peut amener d’autres joueurs autour de lui, Man United a un certain nombre de joueurs avec du rythme.

“Cela ne signifie pas que United jouera quoi que ce soit directement, je pense que c’est une option. Il a aussi d’excellentes statistiques de pressing, son pressing est exceptionnel.

«Le record de Burnley était plus lié aux buts, a-t-il mal joué pour Burnley? Pas vraiment, je pense qu’il y avait une attente de plus et cela ne lui convenait pas que Burnley joue assez directement. Ça ne lui convenait pas, c’est un bien meilleur footballeur que ça.

Getty L’attaquant est revenu dans l’élite du football anglais

Man United 2-1 Man City LIVE: Ten Hag “danse” alors que Rashford mène les Red Devils à une célèbre victoire Aguero a tout le monde dans les points de suture alors que l’ancien as de Barcelone Pique répond à la piste diss de Shakira “Nous travaillons dur” – Offre de table de Newcastle pour l’attaquant de Barcelone dont l’avenir est incertain Rashford a été rejeté par Man City alors qu’il était enfant pour la même raison que River Plate n’a pas signé Messi Man United rejette l’enquête Scott McTominay de Southampton alors que Ten Hag veut la force de l’équipe Romeo Beckham à Brentford “pour une raison” alors que David est vu faire ses débuts à travers les buissons





“Vous ne jouez pas pour l’équipe nationale néerlandaise si vous n’êtes pas bon techniquement et il l’est clairement, donc je pense que c’est une signature très intelligente qui donnera [Erik] Ten Hag beaucoup plus d’options.

“Il est entouré de bien meilleurs footballeurs à Manchester United que Burnley, cela lui ajoutera, je pense, en tant que footballeur.”

Il a ajouté: “Je serai vraiment intéressé de voir comment il se débrouille, combien il joue et à quel point il se débrouille pour Man United.

“Je crois vraiment que c’est l’une de ces signatures étranges aux yeux de beaucoup de gens qui peuvent être considérées comme du génie très rapidement.”

Marcus Rashford et Anthony Martial ont tous deux lutté contre des blessures contre City, le premier semblant prendre un coup.

Cependant, il a réussi à l’éliminer et a marqué un vainqueur tardif pour United.

Son 16e but de la saison fait suite à un égaliseur controversé de Bruno Fernandes pour annuler le premier match de Jack Grealish.

Weghorst pourrait bientôt se retrouver avec l’international anglais en forme après que Martial soit parti à la mi-temps avec une blessure apparente.

👏 “Weghorst à #MUFC est une signature intelligente. Il a d’excellentes statistiques de pressing ! 👀 “Je crois vraiment que c’est l’une de ces signatures étranges qui peuvent être considérées comme du génie très rapidement !” Tony Cascarino fait l’éloge de la signature du prêt de Manchester United, Wout Weghorst ! pic.twitter.com/2B64yTBOfI – talkSPORT (@talkSPORT) 14 janvier 2023