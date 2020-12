Wout Weghorst a marqué deux fois alors que Wolfsburg est venu d’un but pour battre l’Eintracht Francfort 2-1 et se hisser au quatrième rang de la Bundesliga vendredi.

Wolfsburg se dirigeait vers la défaite grâce à un penalty de Bas Dost pour Francfort à 15 minutes de la fin avant que Maximilian Philipp n’effectue un centre sur le bras voisin du défenseur de Francfort Stefan Ilsanker. Weghorst a martelé le penalty qui en a résulté devant le gardien Kevin Trapp.

Weghorst a remporté le match pour Wolfsburg à la 88e minute avec une première arrivée sur un ballon de Xaver Schlager qui a divisé la défense de Francfort.

Wolfsburg reste invaincu après 11 matches de championnat et passe au-dessus du Borussia Dortmund au quatrième rang, à deux points du leader du Bayern Munich. Francfort est neuvième.

Le match opposait les équipes de Bundesliga avec le plus de nuls et offrait peu de chances jusqu’au 55e lorsque Filip Kostic de Francfort s’est retrouvé en excellente position dans une situation de deux contre deux, mais a glissé et a tiré au-dessus de la barre.

Francfort a gâché cette chance mais en a bientôt une autre quand le défenseur de Wolfsburg John Brooks a poussé Martin Hinteregger dans le dos sur un coup franc. Le penalty a été donné après une revue vidéo et Dost a intensifié pour marquer alors que le gardien Koen Casteels a sauté dans le mauvais sens.