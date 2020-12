L’attaquant néerlandais Wout Weghorst s’est excusé lundi pour avoir semblé faire la lumière sur le coronavirus dans une publication sur les réseaux sociaux.

Weghorst était à la mode sur Twitter en Allemagne en raison de son histoire Instagram dans laquelle il semblait approuver un message disant: Imaginez un vaccin si sûr que vous devez être menacé de le prendre – pour une maladie si mortelle, vous devez être testé pour savoir que vous avez il.

Weghorst a ajouté, CECI !!! Les gens s’informent, provoquant un retour de bâton sur les réseaux sociaux.

Weghorst a supprimé l’histoire et s’est excusé pour toute blessure ou contrariété qu’il aurait pu causer.

Je connais beaucoup de gens qui ont été infectés par le coronavirus , et donc je sais exactement quels sont ses effets et à quel point cela peut être dangereux, a écrit Weghorst. Je voulais simplement souligner qu’avec cette question, comme avec toutes les autres en général, vous devriez vous renseigner autant que possible et écouter autant d’opinions différentes que possible.

Weghorst, l’un des meilleurs buteurs de la Bundesliga, joue pour Wolfsburg, qui a eu quatre cas positifs parmi ses joueurs. Kevin Mbabu, Renato Steffen, Josip Brekalo et Marin Pongracic ont tous été testés positifs pour COVID-19[feminine depuis le début de l’épidémie.

Steffen souffre toujours d’effets secondaires, notamment une perte de goût des semaines après son infection.

Vous pouvez dire que quelque chose se passait dans le corps. Vous pouvez dire qu’il y a encore quelque chose, même si vous n’avez pas de symptômes, a déclaré Steffen à la station de radio NDR2 dans un podcast. De temps en temps, vous vous sentez faible ou avez des jours où il est plus difficile de respirer.

L’ancien gardien de but allemand Jens Lehmann, membre du conseil d’administration du Hertha Berlin, a provoqué samedi une réaction violente sur les réseaux sociaux lorsqu’il a semblé minimiser le risque de coronavirus en le comparant à la grippe. Il a supprimé le Tweet.

L’entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann, a déclaré vendredi que l’attaquant sud-coréen Hwang Hee-chan s’était senti presque mort pendant une semaine lorsqu’il avait été infecté par le virus.

Le centre central de contrôle des maladies d’Allemagne a signalé lundi 16 362 nouveaux cas confirmés environ 4 000 de plus qu’une semaine auparavant. L’Institut Robert Koch a fait état de 188 nouveaux décès, portant le nombre de morts dans le pays à plus de 22 000.