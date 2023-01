Wout Weghorst conclut un accord de prêt avec Manchester United après avoir écourté le sort de Besiktas

Manchester United a annoncé la signature de l’attaquant de Burnley Wout Weghorst pour un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Weghorst, 30 ans, rejoint le club d’Old Trafford après avoir interrompu son contrat de prêt avec l’équipe turque de Besiktas, où il a marqué neuf buts en 18 apparitions.

United, qui couvrira le salaire de Weghorst et n’a aucune option ou obligation d’achat, a payé à Burnley des frais de prêt de 2,6 millions de livres sterling. Burnley a mis fin à son accord de prêt avec Besiktas en payant une indemnité de 2,825 millions d’euros (2,5 millions de livres sterling).

Weghorst a déclaré: “Je me sens privilégié de rejoindre Manchester United. J’ai joué contre le club dans le passé et c’est une sensation fantastique d’avoir maintenant la chance d’enfiler le célèbre maillot rouge. J’ai vu les progrès de United sous Erik ten Hag cette saison et j’ai hâte de commencer à jouer mon rôle pour pousser l’équipe vers ses objectifs.

“Quoi qu’il arrive dans les prochains mois, je peux promettre de tout donner au club tant que je serai là.

“Je remercie tous ceux qui ont joué un rôle dans mon arrivée à ce stade, et maintenant j’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de m’impliquer tout de suite.”

John Murtough, directeur du football de United, a ajouté: “Wout a un record de buts constant dans plusieurs ligues européennes, et ses attributs ajouteront une dimension supplémentaire à notre équipe pour le reste de la saison.

“Nous avons également été attirés par sa forte personnalité et son approche dévouée du football, qui correspond parfaitement à l’esprit qu’Erik construit au sein de notre équipe. Il a montré un énorme désir de rejoindre Manchester United et de faire partie de ce que nous nous efforçons de réaliser cette saison.

L’international néerlandais, qui a marqué deux buts lors de la Coupe du monde 2022 contre d’éventuels vainqueurs, l’Argentine, a été signé pour combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo.

Besiktas a déclaré vendredi dans un communiqué: “L’accord de transfert temporaire avec notre footballeur professionnel Wout Weghorst et son club a été résilié d’un commun accord avec le joueur et son club.

“En raison de la résiliation anticipée du contrat par Burnley, une indemnité de résiliation de 2 825 000 euros (2,5 millions de livres sterling) sera versée à notre société.”

La partie turque avait attendu d’aligner un remplaçant avant de permettre à Weghorst de partir. Le club est en pourparlers avec Vincent Aboubakar d’Al Nassr et espère conclure un accord.

L’arrivée de Ronaldo à Al Nassr – après la résiliation mutuelle de son contrat avec United en novembre – a laissé l’avenir d’Aboubakar en Arabie saoudite incertain.

Weghorst a passé la première moitié de la saison 2022-23 à Besiktas, après la relégation de Burnley au championnat en mai.

Il a joué en Premier League pour Burnley dans la seconde moitié de la saison dernière alors qu’ils étaient relégués. L’attaquant a marqué deux buts en championnat en 20 apparitions lors de son précédent passage en Angleterre.

Weghorst n’a pas été signé à temps pour affronter Manchester City samedi, mais il pourrait faire ses débuts mercredi lorsque l’équipe de Ten Hag se rendra à Crystal Palace.

