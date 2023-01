Wout Weghorst a mérité son retour en Premier League à Man United

Deux jours après la sortie des Pays-Bas de la Coupe du monde aux tirs au but en quart de finale contre l’Argentine, Wout Weghorst était de retour à Borne. C’est une petite ville à l’est des Pays-Bas, près de la frontière allemande.

Il y avait un match en ville.

Son frère Twan jouait à l’avant du premier club de Wout, l’équipe amateur RKSV NEO, qui évolue dans le cinquième niveau du football néerlandais. Sans fanfare, et seulement deux jours après avoir agacé Lionel Messi & Co., Wout était là pour soutenir son équipe locale – un autre visage dans la petite foule.

Dans une carrière qui l’a déjà amené à jouer au football amateur jusqu’à l’âge de 17 ans et à être radié, à prouver le contraire à ses sceptiques en réussissant en Bundesliga et en ayant des sorts en Premier League et en Super Lig turque, la ville de Borne reste son domicile. Le président de NEO, Edwin Zeevalkink, a déclaré que Wout se présentant dans son ancien club à peine 48 heures après avoir marqué les deux buts en quart de finale de la Coupe du monde montre la nature de son personnage. “C’est une belle personne”, a déclaré Zeevalkink à ESPN.

Et bien qu’il y ait déjà des détracteurs qui disent que son déménagement à court terme à Manchester United se soldera par un échec – les grands néerlandais Marco van Basten et Wesley Sneijder ont déjà remis en question le transfert du prêt à Old Trafford – ses proches sont inébranlables dans leur conviction que il réussira. Weghorst a l’habitude de renvoyer les mots des critiques à la figure.

L’entraîneur du PSV Eindhoven et légendaire attaquant néerlandais Ruud van Nistelrooy sait ce qu’il faut pour réussir en Premier League à Manchester United, ayant marqué 150 buts pour le club de 2001 à 2006.

“Je pense que Wout a tellement de caractère et de qualités qu’il restera là”, a déclaré Van Nistelrooy lors d’une conférence de presse, interrogé sur Weghorst par ESPN. “Je l’ai connu dans l’équipe nationale néerlandaise. C’est juste un gars formidable, avec un caractère incroyablement compétitif. Nous l’avons également vu lors de la Coupe du monde. Wout est prêt pour une telle étape. Et il y apportera sa contribution, j’ai 100 ans. % convaincu de cela. Il a les qualités pour avoir un impact à United.”

Ce voyage United a commencé mercredi lors de leur match nul 1-1 à Crystal Palace. Il a commencé en tête aux côtés de Marcus Rashford et Antony et a mis 69 minutes à Selhurst Park, ce qui signifie qu’il a vu l’égalisation du temps d’arrêt de Michael Olise depuis le banc. Le manager de United, Erik ten Hag – qui a grandi à Haaksbergen, à environ 20 km de Borne – veut que Weghorst soit une menace pressante et était satisfait des débuts de l’attaquant, admirant son jeu de liaison avec le milieu de terrain Bruno Fernandes et sa capacité à attirer les défenseurs. de poste.

Après avoir marqué seulement deux buts dans la bataille infructueuse de Burnley contre la relégation de la Premier League la saison dernière, Wout Weghorst est de retour en Angleterre avec Manchester United. Adam Davy/PA Images via Getty Images

Mais ça n’a pas toujours été comme ça pour lui. “Vous ne pensiez pas immédiatement que Wout Weghorst allait accéder au football professionnel. Mais il croyait en lui et a travaillé dur pour cela”, a déclaré Gerard Bos, qui a offert à Weghorst ses débuts en NEO, à ESPN. Il n’était pas le joueur le plus habile sur le plan technique, sa poussée de croissance chez les adolescentes n’aidant guère son esprit et son corps à rester synchronisés, et il y avait peu de membres du club qui l’ont fait pencher pour la grandeur avec des scouts qui le surveillaient constamment. Malgré cela, il a continué à réussir et à confondre les sceptiques.

L’entraîneur des jeunes Jurgen Bruggeman a travaillé avec un très jeune Weghorst aux niveaux C1 (moins de 15 ans) et D1 (moins de 13 ans). Il se souvient que lors d’un voyage à l’étranger, les coéquipiers de Weghorst ont profité de la situation en restant tard. “C’était quelque chose que Wout ne pouvait pas accepter, il a fallu du temps pour lui apprendre qu’il ne s’agissait pas toujours de gagner”, a déclaré Bruggeman à ESPN.

Bruggeman était souvent assis dans la salle de conférence du club pour parler à Weghorst de son développement. Chaque saison, le club a demandé aux joueurs d’écrire une auto-évaluation. “Wout, comme il est, il n’a jamais remis ça”, dit-il. “Sa pièce manque dans l’annuaire. Deux mois plus tard, j’ai reçu une lettre de Wout s’excusant. C’est aussi Wout. Il a des gens dans son cœur.”

Bos ajoute: “Il était un vainqueur sans précédent à un jeune âge.” Il se souvient que lorsque Weghorst s’est entraîné avec l’équipe première à l’âge de 15 ans, les pros du club Niels Oude Kamphuis et Dmitri Shoukov ont fréquemment tenté de remettre Weghorst à sa place à l’entraînement, mais il a continué à rebondir.

“Wout est une douleur dans le cul sur le terrain pour son adversaire”, a déclaré Bos. “Tout le monde n’apprécie pas ça. Mais il était aussi comme ça quand il était jeune. Il a toujours eu cette volonté de réussir dans le monde du football. C’est même arrivé au point que les gens trouvaient ça ennuyeux. Il est devenu vraiment bon. Il peut être un joueur arrogant sur le terrain, mais cela n’est visible que lorsqu’il joue au football. En dehors du terrain, ce n’est pas du tout une personne arrogante.”

Lorsque Weghorst a eu 19 ans, il a rejoint l’équipe de ligue inférieure DETO Twenterand et après un passage dans le système de Willem II, l’équipe néerlandaise de deuxième division Emmen l’a récupéré en 2012. Deux ans plus tard, Heracles Almelo de l’Eredivisie l’a signé. Même en tant que l’un des plus jeunes de l’équipe, il n’avait pas beaucoup de filtre.

“Parfois, il allait à contre-courant”, a déclaré Jeroen Veldmate, coéquipier chez Heracles, à ESPN. “Je me souviens d’une séance d’entraînement où nous nous affrontions, il m’a dit : ‘Tu n’arrives pas déjà à gérer le niveau ?’ Il venait d’arriver d’un club de deuxième division où il était assis sur le banc. Mais son engagement à s’améliorer n’était pas normal. Il a demandé à l’entraîneur quel était son plan pour améliorer Wout. Il n’a peur de rien, et je ayez un immense respect pour lui.”

Le 13 septembre 2014, il a marqué son premier but en Eredivisie lors de la défaite 2-1 d’Heracles face à l’Ajax. Bien qu’ils aient perdu, cette date où il a réalisé son rêve de marquer dans l’élite néerlandaise est tatouée sur son corps. Deux ans plus tard, l’AZ Alkmaar l’a signé pour un montant d’environ 1,5 million d’euros et il a continué à être un ravageur devant le but.

Wout Weghorst, une figure populaire de Besiktas, a fait ses adieux aux fans du club après avoir marqué lors de sa dernière apparition pour eux avant de partir rejoindre Manchester United. Seskim Photo/MB Media/Getty Images

Pour s’éloigner du football, il a fait de longues promenades avec un homme avec qui il s’est lié d’amitié dans une maison de retraite locale. Il aime la paix et la tranquillité tout en trouvant du réconfort dans sa foi, avec des signes de cela gravés sur son corps. “Il s’agit en fait de trois tatouages : une église, les mains avec un chapelet et un texte”, a-t-il déclaré à Helden Online. “Je connais le texte par cœur, je l’ai écrit moi-même. Il s’agit de qui je suis, que tout le monde n’est pas parfait.”

Mais c’est un homme de contrastes ; malgré cette partie de lui qui a soif de silence et de calme, l’une des histoires de A à Z est qu’il quittait rarement le terrain d’entraînement sans avoir repoussé ses limites, allant même jusqu’à vomir. “De mon éducation, j’ai appris qu’il faut travailler très dur pour ce que l’on veut”, a déclaré Weghorst à ESPN en 2019.

Il a fait ses débuts aux Pays-Bas sous Ronald Koeman en mars 2018 et, trois mois plus tard, l’équipe de Bundesliga Wolfsburg l’a signé pour 10,5 millions d’euros. L’argent de ce transfert est revenu à son club local NEO en raison des diverses clauses de ce contrat initial. “Quand Wout a joué pour AZ pour la première fois, les montants étaient inférieurs à Wolfsburg ou Burnley mais nous avons immédiatement dit que nous allions l’utiliser pour l’avenir du club”, a déclaré le trésorier de NEO, Wim Goorman, à ESPN. Les déménagements de Wolfsburg et Burnley ont fourni des fonds au club pour installer un éclairage LED et des panneaux solaires et rénover la cantine.

jouer 0:42 L’Argentine aurait dû connaître le coup franc de Weghorst Le quart de finale de la Coupe du monde n’est pas la première fois que Wout Weghorst réussit son astucieux coup franc.

NEO a bénéficié d’un autre paiement lorsque Weghorst a signé pour Burnley en janvier 2022 pour 14 millions d’euros. Mais il a eu du mal en Premier League, ne réussissant que deux buts en 20 apparitions, et après la relégation de Burnley, il a été prêté à Besiktas. Les fans d’Istanbul l’ont adopté et il a répondu en marquant six buts en 13 matchs et en jouant dans l’équipe néerlandaise de la Coupe du monde. Là, il a attiré l’attention avec ses deux buts contre l’Argentine et le peu de cas qu’il a accordé à ses célèbres adversaires. L’égalisation à la 97e minute de ce quart de finale s’est produite via une routine de coup franc intelligente, un mouvement qu’il avait conçu à AZ puis à Wolfsburg et Besiktas.

Bien que leur campagne se soit terminée par un chagrin en quart de finale, ses performances ont attiré l’attention de United, qui a pris contact vers la fin décembre. “Il était assez bon pour jouer à un haut niveau, mais je n’aurais jamais pensé qu’il arriverait à ce niveau”, a déclaré Bruggeman. “Le fait qu’il l’ait fait… eh bien, il le doit entièrement à lui-même.”

Suivant les traces de Van Nistelrooy et Robin van Persie, Weghorst est devenu le dernier attaquant néerlandais à jouer pour United avec ses débuts un mercredi soir glacial dans le sud de Londres.

“Nous sommes super fiers”, a déclaré son frère Ralf à ESPN. “Peut-être que la Coupe du monde a également aidé. Il a encore une fois franchi son plafond. Personne ne s’y attendait. Il essaiera à nouveau de faire taire les nombreuses critiques. Wout continue. C’est bizarre.”