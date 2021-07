Wout Van Aert remporte une victoire historique au Ventoux

Comment mieux rebondir après avoir terminé deuxième derrière Mark Cavendish dans un sprint groupé ? En conquérant le légendaire Géant de Provence pour ce que vous qualifiez de « plus belle victoire » de votre déjà illustre carrière.

Battu mardi par Cavendish sur le plat, Wout van Aert (Jumbo-Visma) s’est rattrapé avec une course victorieuse de l’échappée sur une double ascension épuisante du Mont Ventoux – alors que le maillot vert se battait derrière pour battre le temps coupé de sept minutes.

Un jour qui a mal commencé pour l’équipe Jumbo-Visma du champion de Belgique – avec le retrait anticipé du vétéran allemand Tony Martin à la suite d’une nouvelle chute – le coéquipier danois de Van Aert, Jonas Vingegaard, a montré sa classe derrière avec une attaque cuisante du groupe maillot jaune qui a mis le leader de la course Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) dans le rouge lors de la deuxième ascension de la montée mythique avant la descente à couper le souffle jusqu’à l’arrivée.

Van Aert s’est avéré le plus fort d’une échappée stellaire qui comprenait également le champion du monde Julian Alaphilippe, le joueur de 26 ans franchissant la ligne à Malaucène avec 1’14 » d’avance sur un duo de poursuivants Trek-Segafredo, le Français Kenny Elissonde et le vétéran néerlandais Bauke Molléma.

Après Vingegaard de 20 secondes au-dessus du sommet final, Pogacar a été rattrapé par Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) et Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) dans la descente, avant que le trio ne bascule sous le maillot blanc de Vingegaard alors que la route s’aplatit. Pogacar a mené le quatuor à 1’38 » du vainqueur de l’étape, avec Alexey Lutsenko (Astana-PremierTech), Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) et Enric Mas (Movistar) complétant le top 10 après la palpitante étape de 199 km au départ de Sorgues.

Trois jours après s’être hissé à la deuxième place du classement après sa victoire à Tignes, l’Australien Ben O’Connor a été distancé par les principaux favoris lors de la deuxième ascension du Ventoux. Le pilote AG2R-Citroën a creusé profondément pour limiter ses pertes, mais il est passé de la deuxième à la cinquième place après être rentré à la maison avec près de quatre minutes de retard.

Sortant de sa journée la plus difficile à ce jour avec une solide avance de 5’18 », le challenger le plus proche de Pogacar est désormais le Colombien Uran, avec Vingegaard jusqu’à la troisième place à 5’32 » et l’Equateur Carapaz quatrième à 5’33 ».

« C’était un rythme difficile toute la montée », a déclaré le champion en titre. « Quand Vingegaard a attaqué, je n’ai pas pu suivre jusqu’au bout, c’était juste un peu trop. J’ai un peu explosé mais j’ai finalement réussi à le sauver avec Carapaz et Uran. C’était une bonne journée. »

Ailleurs, le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) est sorti du top 10 après avoir été lâché lors de la première ascension du Ventoux, commencée par l’approche ouest plus facile depuis la ville de Sault. Gaudu a bouclé 25 minutes lors d’une sombre journée qui l’a vu chuter à la quinzième place du classement général, l’Espagnol Pello Bilbao (Bahreïn-Victorious) reprenant sa 10e place au classement.

Cinq ans après la précédente visite du Tour au Mont Ventoux, la double ascension inaugurale de la « Montagne chauve » a été le point culminant d’une étape difficile de 199 km qui comprenait également trois autres ascensions catégorisées.

Une ouverture enflammée a vu de nombreuses tentatives pour forcer la pause mais rien n’a collé jusqu’à la barre des 25 km lorsque Alaphilippe de Deceuninck-QuickStep, le champion du monde, s’est associé à Nairo Quintana, le maillot à pois d’Arkea-Samsic, devant la première des deux collines de quatrième catégorie. , peu de temps après que le vétéran allemand Martin soit sorti de la course en tombant dans un fossé.

Le Colombien s’est fait prendre dans la montée mais le Français a persévéré et a vite été rejoint par ses compatriotes Anthony Perez (Cofidis) et Pierre Rolland (B&B Hotels p/b KTM), et l’Irlandais Dan Martin (Israel Start-Up Nation). Alaphilippe a repris le point solitaire du KOM au sommet suivant alors qu’un groupe de poursuite de 13 hommes se formait autour de Van Aert.

Martin a ouvert la voie au sommet du Col de la Liguière Cat.1 avant que le quatuor de tête ne soit rattrapé par les poursuivants juste au moment où la course entrait à Sault, au pied du Mont Ventoux, avec le peloton avec cinq minutes de retard et 100 km restants. conduire.

Alaphilippe, dans un style typique de cape et d’épée, a provoqué le premier tremblement de terre majeur avec une montée subite lorsque la course a dépassé le Chalet Reynard et a rejoint l’approche traditionnelle du sommet au-dessus du dôme rocheux exposé du Géant. Le Français était le premier sur le dessus tandis que, derrière, des joueurs comme Quintana, Gaudu et Geraint Thomas – ce dernier après un long passage à l’avant pour son coéquipier d’Ineos Carapaz – ont tous été battus.

Huit coureurs ont pris les commandes de l’échappée dans la descente avec Alaphilippe, Van Aert et Perez au guidon d’un trio de coureurs Trek-Segafredo à Mollema, Elissonde et Julien Bernard, accompagnés de Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) et Luke Durbridge (Team BikeExchange) .

Perez et Durbridge ont été les premiers à sauter à Bedoin au pied de la deuxième ascension avant que Bernard – le fils de Jean-François Bernard, vainqueur du Mont Ventoux en 1987 – ne décolle après avoir ouvert la voie à ses coéquipiers de Trek. Elissonde a fait son mouvement presque instantanément, dansant clairement avec Van Aert à sa poursuite.

Mollema et Alaphilippe ont roulé en duo avant que les efforts du champion du monde plus tôt dans l’étape ne le rattrapent, faisant couler les rayures arc-en-ciel comme une pierre lors de l’ascension de 15,6 km – considérée comme l’une des plus difficiles du sport.

Van Aert a rattrapé Elissonde puis, à 33 km de la fin, a lancé l’attaque décisive qui ouvrirait la voie à la quatrième victoire d’étape du Tour de sa carrière. Elissonde a été rattrapée par son coéquipier Mollema environ sept kilomètres plus tard, mais l’écart dépassait déjà une minute.

Environ quatre minutes plus loin, Ineos Grenadiers a maintenu un tempo solide – mais qui ne semblait pas imposer d’exigences à l’homme en jaune, qui restait en lice alors que les autres coureurs se fanaient un à un.

Et lorsque Michal Kwiatkowski, dernier match d’Ineos pour Carapaz à brûler, s’est arrêté à quelques kilomètres du sommet, ce n’est pas l’Equatorien qui a pris l’initiative, mais le coureur qui gardait au chaud le maillot blanc de Pogacar : le débutant danois Vingegaard.

Élevé au rang de leader de Jumbo-Visma après le retrait de Primoz Roglic, vice-champion de l’année dernière, l’attaque de Vingegaard, 24 ans, a été suivie par Pogacar – mais le Slovène n’a pas eu de réponse après que son rival ait donné une nouvelle accélération dans le dernier kilomètre.

Cependant, Pogacar a fait preuve de maturité au-delà de ses années pour mesurer son effort, attendre Carapaz et Uran au sommet et ramener lentement son rival plus âgé mais plus inexpérimenté dans la descente.

Alors que cela se déroulait derrière, Van Aert s’est rapproché de ce qu’il a décrit plus tard comme « peut-être ma meilleure victoire de tous les temps » – un jour après que le polyvalent polyvalent ait raté de peu la victoire sur le Britannique Cavendish dans un sprint massif.

« Je suis à court de mots », a déclaré Van Aert après sa victoire. « Bien sûr, je ne m’attendais pas à gagner cette étape avant le Tour de France. Mais hier, j’y ai pensé et je suis entré dans l’échappée. C’est l’une des ascensions les plus emblématiques du Tour et du cyclisme, c’est donc peut-être ma meilleure victoire.

« Si vous y croyez, alors tout est possible », a ajouté le joueur de 26 ans, avant d’évoquer son opération de l’appendicite en mai. «C’est émotionnel. Personnellement, c’était vraiment difficile de venir sur ce Tour à un bon niveau. La première semaine, nous avons eu vraiment de la malchance et même aujourd’hui, nous avons perdu Tony Martin dans une chute. Si vous restez motivé et que vous y croyez, un jour, cela fonctionnera – alors je suis vraiment fier.

En franchissant le deuxième sommet du Ventoux devant les autres, Van Aert s’est rapproché de sept points de l’avance de Quintana au classement du maillot à pois. Pendant ce temps, Cavendish a gardé son rêve de maillot vert en vie en terminant dans un petit groupe aux côtés de cinq coéquipiers QuickStep avec quelque 40 minutes de retard – pas avant que le Manxman ait retiré son casque à l’égard de feu Tom Simpson au mémorial du coureur près du sommet de la montée où il a perdu la vie en 1967.

Cavendish de Deceuninck-QuickStep aura la chance d’égaler le record de 34 victoires d’étape d’Eddy Merckx jeudi avec la 12e étape de 159,5 km jusqu’à Nîmes, où il a remporté sa quatrième victoire sur le Tour en 2008.

L’action du Tour De France – Étape 12 – Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes peut être regardée EN DIRECT sur EUROSPORT et EUROSPORT HD à partir de 17h00 (17h00 IST) le jeudi 8 juillet 2021.. Chaîne Eurosport peuvent désormais être diffusés en direct sur l’application discovery+.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici