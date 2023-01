Wout Faes marque deux buts contre son camp bizarres lors de la victoire à Liverpool

Liverpool a remporté sa quatrième victoire consécutive en Premier League après avoir battu Leicester City vendredi. Les Reds ont réussi à gagner le match malgré qu’aucun de leurs joueurs n’ait marqué de but dans la soirée. Le défenseur de Leicester Wout Faes a incroyablement marqué deux buts contre son camp dans le match.

Les visiteurs ont cependant bien commencé à Anfield. Le milieu de terrain Kiernan Dewsbury-Hall a donné l’avantage à Leicester à quatre minutes du match. Patson Daka a joué une passe soignée au Dewsbury-Hall pressé, qui a ensuite traversé la défense de Liverpool comme un couteau brûlant dans du beurre. Autoriser un but précoce a été un problème pour le club du manager Jurgen Klopp.

Liverpool de retour dans le match avec un peu de chance

Cependant, les Reds ont réussi à récupérer un but environ une demi-heure plus tard. Trent Alexander-Arnold a joué un centre décent dans la surface de réparation des visiteurs et les Faes susmentionnés ont maladroitement mis le ballon dans son propre filet. Le défenseur central a tenté de dégager la passe loin du danger, mais elle a tranché et passé son gardien de but.

Comme si une erreur massive ne suffisait pas, Faes a bizarrement marqué un autre but dans son propre filet à peine sept minutes plus tard. L’attaquant de Liverpool, Darwin Nunez, a frappé le poteau avec une énorme opportunité de but, mais le ballon a rebondi sur le défenseur belge et dans le filet.

Faes était sans aucun doute le joueur le plus productif sur le terrain pour Liverpool, bien qu’il ait joué pour l’équipe adverse. Les supporters locaux se sont amusés avec le défenseur après les deux bévues. La foule d’Anfield criait régulièrement “tirez !” chaque fois que Faes a touché le ballon en seconde période.

Les deux équipes ont eu des chances de marquer plus solides en seconde période, mais tous les buts ont été marqués en première période. Liverpool a accumulé 15 passes décisives impressionnantes dans le match, mais n’a pu convertir aucune de ses propres chances.

Nunez a eu du mal à marquer malgré d’énormes opportunités

Darwin Nunez a été critiqué ces dernières semaines en raison d’opportunités majeures manquées. Vendredi ne serait pas différent. L’Uruguayen a pris sept tirs au total dans la nuit et a gaspillé d’énormes occasions. Néanmoins, les fans de Liverpool ne se soucieront finalement que des trois points.

Après avoir connu des difficultés au début de la saison, les Reds se retrouvent désormais à un point seulement de Manchester United, cinquième. Leicester, en revanche, occupe la 13e place du classement tout en jouant un match supplémentaire par rapport aux autres équipes qui les entourent.

Photo : IMAGO / Nouvelles Images