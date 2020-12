CAP CANAVERAL, Floride: Des astronautes se sont mis en orbite depuis les États-Unis pour la première fois en près d’une décennie, trois pays ont envoyé des engins spatiaux se précipiter vers Mars et des explorateurs robotiques ont attrapé des roches sur la lune et du gravier d’un astéroïde pour revenir sur Terre.

L’espace a fourni des moments d’espoir et de gloire dans une année autrement difficile et stressante.

Il promet de faire de même en 2021, avec les atterrissages de février sur Mars et les prochaines chutes, lancement prévu du successeur des télescopes spatiaux Hubble, le télescope spatial James Webb de nouvelle génération.

Boeing espère rattraper SpaceX dans le département de lancement d’astronautes, tandis que le tourisme spatial pourrait enfin décoller.

2021 promet d’être autant un point lumineux d’exploration spatiale, peut-être même plus », a déclaré Scott Hubbard, ancien tsar de la NASA, enseignant maintenant à l’Université de Stanford.

Bien que le coronavirus la pandémie a compliqué les opérations spatiales dans le monde entier en 2020, la plupart des missions hautement prioritaires sont restées sur la bonne voie, menées par les États-Unis, la Chine et les Émirats arabes unis dans une ruée vers Mars en juillet.

Le premier vaisseau spatial interplanétaire des EAU, un orbiteur, scrutera l’atmosphère martienne. Le rover Perseverance de la NASA devrait atterrir le 18 février dans un ancien delta de la rivière et le lit d’un lac où la vie microscopique a peut-être déjà prospéré. Le rover forera la croûte sèche, recueillant des échantillons pour un éventuel retour sur Terre.

Le duo orbiteur-rover Tianwen-1 de la Chine pour la vérité céleste cherchera également des signes de vie révolue.

Les agences spatiales européennes et russes ont sauté la fenêtre de lancement de Mars 2020, leur rover Mars reniflant la vie au sol jusqu’en 2022 en raison de problèmes techniques et COVID-19[feminine restrictions.

La Chine a également jeté son dévolu sur la lune en 2020, atterrissant puis se lançant sur la surface lunaire en décembre avec les premières roches lunaires collectées pour retour sur Terre depuis les années 1970.

Le Japon a ramené des morceaux d’astéroïde Ryugu, son deuxième lot d’astéroïdes en une décennie. D’autres échantillons d’astéroïdes sont en cours: le vaisseau spatial Osiris-Rex de la NASA a aspiré des poignées de gravier de l’astéroïde Bennu en octobre pour un retour en 2023.

Elon Musks SpaceX, quant à lui, était en effervescence en 2020. En mai, elle est devenue la première entreprise privée à mettre des personnes en orbite, une réalisation précédemment revendiquée par seulement trois superpuissances mondiales. Les deux pilotes d’essai ont été les premiers astronautes de la NASA à piloter une nouvelle marque de vaisseau spatial en près de 40 ans et les premiers à décoller de Floride depuis la fin du programme de navette en 2011.

En novembre, quatre autres astronautes ont conduit une capsule SpaceX Dragon jusqu’à la Station spatiale internationale. Trois semaines plus tard, SpaceX a lancé sa plus grosse cargaison à la station spatiale pour la NASA.

C’est une réalisation impressionnante dont les Américains devraient être fiers, a déclaré l’astronaute devenu sénateur Mark Kelly à propos de la double tête de la capsule Dragon.

Jusqu’aux vols SpaceX, les capsules Soyouz pour trois personnes de la Russie étaient le seul moyen d’amener les astronautes à la station spatiale une fois les navettes de la NASA fermées.

Un autre transporteur d’équipage embauché par la NASA, Boeing, se démène pour remettre sa capsule Starliner en action après un vol d’essai endommagé par le logiciel en décembre 2019. La reprise sans personne à bord est prévue pour le printemps. Si les réparations fonctionnent et que la capsule atteint enfin la station spatiale, les premiers astronautes Starliner pourraient voler d’ici l’été.

Musk a couronné l’année avec un vol d’essai stratosphérique de Starship, le vaisseau de fusée construit pour transporter les gens sur la Lune et sur Mars. La démo du 9 décembre s’est déroulée mieux que quiconque ne l’imaginait jusqu’à une explosion de feu au toucher des roues. Même ainsi, Musk était extatique.

Dans le même temps, SpaceX élargit sa clientèle de dragueurs. À la fin de l’année prochaine, SpaceX prévoit de lancer le premier vol Dragon à financement privé dans le cadre d’un accord conclu par Axiom Space, basé à Houston.

Michael Lopez-Alegria d’Axiom, un ancien astronaute de la NASA et ancien président de la Commercial Spaceflight Federation, accompagnera l’homme d’affaires israélien Eytan Stibbe et deux autres clients payants jusqu’à la station spatiale. Stibbe, un ancien pilote de chasse, était un ami proche du premier astronaute d’Israël, Ilan Ramon, décédé à bord de la navette spatiale Columbia en 2003.

Tom Cruise les rejoindra-t-il? L’acteur était en pourparlers avec la NASA cette année sur le tournage d’un film à la station spatiale.

C’est le véritable début des vols spatiaux privés et cela donnera le coup d’envoi à plusieurs missions privées en orbite par an, a déclaré Lopez-Alegria dans un e-mail. Je prêche depuis près d’une décennie __ que les vols spatiaux humains commerciaux sont le prochain pas de géant.

Blue Origin de Jeff Bezos et Virgin Galactic de Richard Branson mènent toujours des vols d’essai et n’ont pas encore fixé de dates fermes pour le lancement des clients sur des vols courts vers le bord de l’espace et retour.

La NASA vise toujours les débuts en novembre de sa nouvelle fusée lunaire, le Space Launch System, avec une capsule Orion qui sera lancée sans équipage. L’administration Trump avait fixé une date limite à 2024 pour le premier atterrissage sur la lune des astronautes depuis le programme Apollo de la NASA il y a un demi-siècle. Ce mois-ci, la NASA a présenté les 18 astronautes qui s’entraîneront pour le programme lunaire nommé en l’honneur d’Artemis, la sœur jumelle mythologique d’Apollo.

Il reste à voir comment le président élu Joe Biden pourrait modifier le programme d’atterrissage lunaire.

Quoi que l’on puisse dire d’autre sur les quatre années de l’administration Trump, elles ont été positives pour le programme spatial civil américain, a noté John Logsdon, professeur émérite au Space Policy Institute de l’Université George Washington. Aucun programme majeur antérieur n’a été annulé, le programme d’exploration humaine a reçu une orientation claire et le financement des programmes existants a été augmenté.

C’est un héritage sur lequel l’administration Biden peut s’appuyer, de sorte que dans les années à venir, il puisse y avoir une série continue de succès.

