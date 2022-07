World Soccer Talk lance le guide de voyage du football européen

Le nouvel eBook European Soccer Travel Guide de World Soccer Talk® est l’outil parfait dont les fans américains ont besoin pour leurs aventures. Qu’il s’agisse d’un week-end en Angleterre ou de visiter les cathédrales du sport en Europe.

La beauté de cette nouvelle publication est qu’elle vous montre comment c’est possible. Il ne devrait pas y avoir une idée préexistante que les voyages en Europe sont trop chers. Oui, les tarifs aériens peuvent certainement être un facteur d’éloignement de l’un de ces voyages. En même temps, si vous partez si loin des États-Unis, autant passer plus de temps là-bas. Par conséquent, cela ne fait qu’augmenter le prix.

Ce sont toutes des raisons légitimes d’hésitation à voyager.

Cela étant dit, c’est une expérience unique de voyager en Europe pour voir les plus grands joueurs du sport. Le guide de voyage du football européen vous aide à planifier la meilleure façon d’économiser de l’argent sur un voyage que vous pouvez ramener chez vous et dont vous parlerez pendant des années.

Guide de voyage du football européen

Utilisant la recherche ainsi que l’expérience de première main, les auteurs de cet eBook savent qu’il y a beaucoup à prendre en compte lorsqu’il s’agit de planifier un voyage de cette ampleur. En fait, Christopher Harris, l’un des co-auteurs de cet eBook, détaille comment il a pris une semaine pour visiter certains des stades les plus célèbres d’Angleterre pour regarder le beau match.

En téléchargeant cet eBook, vous pouvez connaître les meilleurs moments pour survoler l’Europe. Heureusement, ces périodes bon marché se chevauchent avec la saison de football. Les fans de la Premier League anglaise peuvent consulter les bases de fans aux États-Unis. Là, vous pouvez travailler pour obtenir des billets pour des matches plus insaisissables dans le calendrier EPL. Enfin, vous pouvez lire sur les moyens les plus simples de se déplacer. Aux États-Unis, c’est définitivement le voyage en voiture. Les trains, comme vous pouvez le constater, sont beaucoup plus courants et utiles en Europe.

Découvrez cela et bien plus encore dans le dernier eBook de World Soccer Talk, le guide de voyage du football européen.

