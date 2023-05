World Soccer Talk Awards 2023 : Appel à candidatures ouvert

C’est cette période de l’année où les saisons se terminent, et c’est l’occasion de réfléchir à ce qui a été une année incroyable pour le football du monde entier. Ce ne sont pas seulement les jeux eux-mêmes, mais tous les experts remarquables, les podcasts, les écrits et autres couvertures qui ajoutent à notre plaisir du sport. Mais avant de lancer les World Soccer Talk Awards 2023 le 1er juin, nous avons besoin de votre aide pour nous assurer que nous n’avons manqué aucun nominé.

Voici comment cela fonctionne. Notre panel d’experts a sélectionné les nominés pour toutes les catégories. Le vote commence le 1er juin et se termine le 30 juin. Cependant, si nous avons manqué des nominés notables, faites-le nous savoir dans la section des commentaires entre aujourd’hui et le 31 mai à minuit. Notre panel examinera chaque recommandation.

Voici donc les nominés pour les catégories anglophones :

TÉLÉVISION ET STREAMING

Meilleure couverture télé :

être au sport

CBS Sports

ESPN

RENARD Sports

GolTV

NBC Sports

Telemundo Sports

TUDN

Meilleur service de streaming :

Football ATA

DirecTV flux

ESPN+

Fanatiz

Fubo

Max

Passe de saison MLS

Paramount+

Prime au paon

Fronde

ViX

Télévision YouTube

Meilleure émission de télévision quotidienne :

Boîte 2 Boîte

ESPN FC

Foot du matin

Meilleur présentateur télé :

Dan Thomas

Jillian Sakovits

Kate Abdo

Kaylyn Kyle

Kay Murray

Liam Mc Hugh

Coquelicot Miller

Rebecca Lowe

Rob Pierre

Sébastien Salazar

Susannah Collins

Meilleur analyste de studio TV :

Alexis Lalas

Alexis Guerrero

Bradley Wright-Phillips

Charlie Davies

Craig Burley

Danny Higginbotham

Ian Joie

Jamie Carragher

Julien Laurent

Marco Messine

Maurice Édu

Michée Richards

Mike Grelle

Nico Cantor

Robbie Earle

Robbie Mustoe

Sacha Kljestan

Shaka Hislop

Steve Nicol

Thierry Henry

Tim Howard

Meilleur commentateur :

Callum Williams

Chris Wyttingham

Clive Tyldesley

Derek Rae

Dre Cordero

Ian Dark

Jenn Hildreth

Jim Proudfoot

Jean fort

Jon Champion

JP Dellacamera

Marc Donaldson

Martin Tyler

Pierre Drury

Phil Schoen

Ramsès Sandoval

Rob Palmier

Meilleur co-commentateur :

Aly Wagner

Andy Townsend

Graeme Le Saux

Jim Beglin

Lee Dixon

Matteo Bonetti

Maurice Édu

Stewart Robson

Stu Holden

Taylor Twellman

Tony Gale

Warren Barton

Meilleure chaîne YouTube :

Rapport du blanchisseur

ESPN FC

Mark Goldbridge – C’est le football

Tifo Football

Meilleure chaîne YouTube de fans :

11 ricains

Marteaux américains

Télévision pour les fans d’Arsenal

Télévision des Lions bleus

Télévision des fans de Chelsea

Futbol Miami TV

Télévision des hommes rouges

Enclos de Stretford

Responsable tactique

Loups qui parlent

WeAreTottenhamTV

Rapport Yank

LA PAROLE ÉCRITE

Meilleur écrivain:

Charles Böhm

David Orstein

Elias Burk

Philippe Cardenas

Gab Marcotti

Jeff Kassouf

James Horncastle

Jeff Carlisle

Jean Nicholson

Jonathan Liew

Jonathan Tannenwald

Jonathan Wilson

Meg Linehan

Nicky Bandini

Pablo Maurer

Paul Ténorio

Rory Smith

Ryan O’Hanlon

Sid Lowe

Steven Goff

Tariq Panja

Meilleur site Web :

Football égaliseur

ESPNFC

But

Football Amérique

L’athlétisme

PODCAST :

Meilleur podcast :

Troisième attaquant

Du temps en plus

Football Daily Monday Night Club

Randonnée de football

Football hebdomadaire

Temps plein avec Meg Linehan

Gegenpressing : le podcast de la Bundesliga

Hommes en blazer

Projet Fußball

Podcast de football espagnol

État de l’Union

Fussball parlant

Ce Peter Croupton

Les 2 braqueurs

Le football athlétique

Le spectacle Gab & Jules

Le jeu

Le prix du foot

Le podcast éraflé

Le Football OG

Spectacle totalement footballistique

Spectacle de football total

Meilleur podcast de club :

CulBlog

Le football bavarois fonctionne

Frein à main désactivé

L’enveloppe d’Anfield

La chambre bleue

Le spectacle des Spurs

Le club du mardi

La vue du chemin

Meilleur hébergeur de podcast :

James Richardson

Roger Bennett

Max Rushden

Michel Davies

Taylor Rockwell

Meilleur analyste de podcast :

Barney Ronay

Barry Glendenning

Charlie Stillitano

Hercule Gomez

Jonathan Wilson

Philippe Auclair

Rafa Honigstein

Depuis le lancement de World Soccer Talk en 2005, vous – les fans de football à travers les États-Unis – avez été le cœur de notre site Web et de notre podcast. C’est pourquoi nous apprécions votre contribution et vos commentaires pour rendre ces récompenses aussi inclusives que possible.

Merci d’avance pour vos suggestions de candidats.