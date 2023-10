• Troisième match des World Series, présenté par Capital One : ce soir, 20 h HE/5 MST sur FOX (Avant-match 7 HE)

Ces images de Mike Hazen, 47 ans, faisant les cent pas dans sa suite, absorbé par chaque pitch, signifient un peu plus quand on sait ce qu’il a vécu et ce qu’il traverse, élevant quatre fils adolescents qui manquent à leur mère. Les célébrations à chaque étape, trempées de sueur et de champagne et enveloppées dans les bras des amis proches avec lesquels il a travaillé si longtemps, sont plus douces quand on a autant souffert que Mike Hazen.

L’histoire du directeur du baseball en deuil, dont le moral a été remonté par la passionnante course en séries éliminatoires de son club — à peine 14 mois après avoir perdu sa belle épouse à cause d’une forme agressive de cancer du cerveau à l’âge de 45 ans — est une intrigue secondaire puissante pour ce monde. Série entre les D-backs et les Rangers, qui atteint le troisième match lundi soir à Chase Field à égalité 1-1.

Les fans de baseball qui regardent ces World Series devraient connaître l’histoire de Nicole et ressentir sa présence. Parce que les D-backs – cette équipe jeune, amusante, décousue et surprenante – n’essaient pas seulement de remporter un championnat pour leur patron au cœur brisé.

Le fandom fidèle du sport n’était qu’une des valeurs inculquées à Nicole Marie Ferrara. Elle est née le 4 janvier 1977, a grandi dans l’est de Cleveland, a fréquenté l’école secondaire de la Gilmour Academy, a obtenu son baccalauréat en anglais et son certificat d’enseignement à l’Université John Carroll et a obtenu sa maîtrise en éducation spécialisée du Notre Dame College. de l’Ohio. Son premier emploi était celui de professeur d’anglais en septième année à la Kenston Middle School.

Mais Rick et Phylis Ferrara et leurs enfants – leur fille Nicole et leur fils Ricky – étaient des fans inconditionnels, avec des abonnements au premier rang d’une section entre le marbre et le premier but. Et Rick, décédé en 2019, avait une règle que la famille suivait strictement.

Hazen, alors jeune éclaireur des Indians de Cleveland, assistait au match de ses bien-aimés Patriots avec les Raiders dans la bataille des séries éliminatoires de la division de l’AFC qui allait devenir connue sous le nom de « Tuck Rule Game ». Mike et son colocataire, un compatriote originaire de Boston, ont regardé avec angoisse Tom Brady tâtonner le ballon lors d’un entraînement tardif, puis avec extase lorsque l’appel a été annulé par l’arbitre Walt Coleman en raison de la « règle du repli » relativement nouvelle. Les Pats ont conservé la possession, ont égalisé le match avec un panier de dernière minute et l’ont remporté en prolongation.

Bien sûr, il y a comme, et puis il y a comme comme. Et Nicole ne l’a pas fait comme comme le gars avec qui elle était censée aller au Cleveland Orchestra le soir du 19 janvier 2002.

En Nicole, Mike a trouvé une jeune femme qui aimait sa famille par-dessus tout, qui voulait être maman plus que tout et qui non seulement tolérait sa relation dévorante avec le sport, mais qui était aussi fervente fan que lui. Ils se sont fiancés un an et demi plus tard, se sont mariés un an plus tard et ont eu leur premier fils, Charlie, un an plus tard.

Les deux hommes entamèrent une conversation et confirmèrent rapidement qu’ils avaient tous les deux faim. Il y avait un endroit juste au bout de la rue appelé Panini’s, où l’on pouvait se procurer de gigantesques sandwichs recouverts de frites et de salade de chou à des heures indues. Un début malsain pour une relation saine.

La carrière de Mike évoluait également rapidement.

Étoile montante du monde des opérations de baseball, Hazen a été embauché par les Red Sox en tant que directeur du développement des joueurs en février 2006. Il a amené sa famille en herbe dans sa ville natale. Ils ont mis beaucoup de vie dans ce camion de déménagement, mais Nicole a laissé dans le rétroviseur son fandom des Indiens et tous ces matchs au stade municipal.

Elle était à destination de Boston.

Lorsque les Red Sox ont affronté Cleveland lors de la série de championnats de la Ligue américaine en 2007, il n’y a eu aucun conflit d’intérêts pour l’épouse de Mike, née à Cleveland. Les Sox ont battu les Indiens en sept matchs et Nicole a savouré la victoire.

«Je te le dis, mec», dit Mike, «elle allait rouler ou mourir. Genre, les Indiens étaient dehors !”

C’était la manière de faire de Nicole. Férocement dévoué à un être cher. Et adaptable au style de vie chanceux mais parfois ridicule qui accompagne une carrière dans le sport avec 162 matchs.

Cela peut être une existence solitaire lorsque votre conjoint travaille de nuit, voyage souvent et est investi émotionnellement et financièrement dans une entreprise compétitive et acharnée. Mais pas pour Nicole. Elle s’est rapidement fait des amis à Boston, où les Hazen ont passé 11 saisons et ont eu trois autres fils : John, Teddy et Sam, tous nés à environ un an et demi d’intervalle.

«Elle aurait eu 10 enfants», dit Phylis. « En fait, quand elle était enceinte de Sam, nous dînions et elle parlait d’avoir le cinquième. Elle n’avait même pas encore eu le quatrième !

Nicole aimait farouchement ces enfants, organisait tout, jonglait avec leurs horaires et le sien. Chaque repas était un repas fait maison. Les Hazen ne mangeaient pas au restaurant.

« J’ai d’autres filles avec quatre enfants », dit Lois, « et elles ont toujours été émerveillées par le fait qu’elle ne se plaignait jamais, ne disait jamais : « Je suis seule ici, et je rassemble ces garçons et je les emmène ». Cela n’enlève rien à ce que Michael a fait. C’est aussi un père formidable. Mais l’essentiel de tout cela reposait sur les épaules de Nicole, et elle était tout simplement incroyable dans ce travail.