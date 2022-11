World Series: Les captures de Chas McCormick et Trey Mancini ont sauvé le jeu 5 pour Astros

La prise de McCormick était le joyau scintillant, et l’image pourrait un jour devenir emblématique à Houston. Alors que les Astros s’accrochaient à une avance d’un point et à un retrait en fin de neuvième (avec le super Phillie Bryce Harper sur le pont), JT Realmuto, le héros du premier match, a lancé une balle dans le champ extérieur. McCormick, qui s’était juré d’être agressif, a couru environ 30 mètres vers le champ droit, a sauté à la base du mur et a étendu son gant au-dessus de sa tête.

Alors qu’il se levait comme un basketteur partant pour un dunk – sa propre analogie – le ballon est descendu vers son gant et a disparu lorsque McCormick a percuté le tableau de bord sur le côté du mur. Il a rebondi dessus et a atterri sur le dos sur la piste d’avertissement, avec son gant sur sa main droite en l’air.

La prise était évidente pour quiconque regardait à la télévision, mais à cet instant, les gens dans le stade, dont beaucoup se trouvaient à des centaines de mètres de l’action, ne pouvaient pas dire s’il l’avait attrapée. À ce moment-là, le stade était à ses ordres et il l’aimait.

“En les regardant, ça m’a un peu ramené quand j’avais 10 ans, quand les Phillies ont perdu dans les World Series 2009”, a déclaré McCormick à travers son léger accent philly, dans un mélange de sympathie et de joie. “C’était étrange. C’était comme un rêve quand j’étais allongé là, en regardant ces fans.

Le jeu était particulièrement vital car, si McCormick n’avait pas réussi à attraper, Realmuto, qui avait réussi un home run à l’intérieur du parc dans une série de division contre Atlanta, aurait été en deuxième base, au moins, avec Harper prêt à écraser.

“C’est une prise incroyable”, a déclaré Nick Castellanos, le voltigeur droit des Phillies qui a eu plusieurs faits saillants défensifs en séries éliminatoires. “Aussi, sa volonté de sacrifier son corps, parce que ce n’est pas exactement un mur mou.”