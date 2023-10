Vous pouvez l’appeler les Wild Card World Series. Pour la troisième fois seulement dans l’histoire du baseball, deux équipes Wild Card s’affronteront dans les World Series. Les Texas Rangers ont obtenu une fiche de 90-72 et ont été l’avant-dernière équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires de la Ligue américaine. Les Diamondbacks de l’Arizona ont terminé l’année à 84-78 et ont décroché la sixième et dernière place en séries éliminatoires de la Ligue nationale lors de l’avant-dernière journée de la saison régulière.

Cependant, les deux équipes ont eu chaud en octobre et ont suivi des chemins similaires jusqu’au Épreuves mondiales, balayant les deux premiers tours des séries éliminatoires avant de remporter leur série respective de championnat de la Ligue en sept matchs. C’est tout un revirement pour deux équipes qui avaient chacune perdu plus de 100 matchs il y a deux ans.

Bien qu’une série mondiale Rangers-Diamondbacks ne soit pas ce à quoi de nombreux fans de baseball s’attendaient ou voulaient vraiment en dehors de l’Arizona et d’Arlington, il y a des joueurs amusants dans les deux clubs à connaître. Pour les Rangers, l’arrêt-court Corey Seager et le voltigeur droit Adolis García ont tous deux réussi plus de 30 circuits en saison régulière et n’ont pas ralenti en séries éliminatoires. Les Diamondbacks sont menés par le joueur de deuxième but Ketel Marte et le voltigeur droit recrue Corbin Carroll. Marte connaît une séquence de 16 matchs avec coup sûr en séries éliminatoires, et le petit Carroll a à la fois puissance et vitesse – et est presque assuré d’être nommé recrue de l’année en NL.

Les World Series 2023 commencent Vendredi à 20 h 03 HE (17 h 07 HP) sur Fox.

Adolis García a réussi sept circuits et réalisé 20 points au cours des trois premiers tours des séries éliminatoires de la MLB pour mener les Texas Rangers aux World Series. Carmen Mandato/Getty Images

Quel est le programme des World Series ?

Les Texas Rangers ont remporté l’ALCS en sept matchs pour se qualifier pour la première Série mondiale de la franchise depuis 2011. Les Diamondbacks de l’Arizona ont remporté sept matchs dans la NLCS pour atteindre leur première Série mondiale depuis 2001. Les Rangers ont remporté huit matchs de plus que les Diamondbacks dans la saison régulière pour obtenir l’avantage du terrain.

Vendredi 27 octobre

Jeu 1 : Diamondbacks chez les Rangers

Samedi 28 octobre

Jeu 2 : Diamondbacks chez les Rangers

Lundi 30 octobre

Jeu 3 : Rangers chez Diamondbacks

Mardi 31 octobre

Jeu 4 : Rangers chez Diamondbacks

Mercredi 1er novembre

Jeu 5* : Rangers chez Diamondbacks

Vendredi 3 novembre

Jeu 6* : Diamondbacks chez les Rangers

samedi 3 novembre

Jeu 7* : Diamondbacks chez les Rangers

* Si nécessaire.

Comment regarder les World Series sans câble



Si vous n’avez pas d’abonnement à la télévision par câble ou par satellite, vous pouvez regarder les World Series avec un service de télévision en direct. Fox est disponible sur chacun des cinq principaux services de streaming. Cependant, tous les services ne diffusent pas tous les réseaux locaux dans toutes les régions. Vous devrez donc vérifier chaque service, en utilisant les liens ci-dessous, pour vous assurer qu’il diffuse Fox là où vous vivez.

Fubo

Flux direct

Tous les services de streaming TV en direct ci-dessus proposent des essais gratuits, vous permettent d’annuler à tout moment et nécessitent une connexion Internet solide. Vous cherchez plus d’informations ? Consultez notre guide des services de streaming TV en direct.