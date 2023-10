ESPNLecture de 8 minutes

Le single RBI de Lourdes Gurriel Jr. porte le score à 2-0 pour les D-backs Lourdes Gurriel Jr. marque un autre point pour les Diamondbacks en quatrième manche.

Deux matchs dans le Lors des World Series 2023, il y a eu beaucoup d’enthousiasme pour les Texas Rangers et les Arizona Diamondbacks.

Tout d’abord, les Rangers ont remporté le premier match de manière passionnante, grâce à des circuits spectaculaires de Corey Seager et Adolis Garcia qui ont fait vibrer le Globe Life Field.

Puis, lors du deuxième match, les Diamondbacks ont égalisé la série grâce à un départ dominant de Merrill Kelly.

Alors que les deux équipes se dirigent vers Phoenix avant le troisième match lundi à Chase Field, nous avons demandé à nos experts ESPN MLB de détailler ce que nous avons vu jusqu’à présent – ​​et où mèneront ces World Series à partir d’ici.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans les deux premiers matchs ?

Alden González: Que la profondeur de l’alignement des Rangers ne s’est pas vraiment manifestée. Les gros circuits de Corey Seager et Adolis Garcia lors du premier match ont masqué le fait que les Rangers ont obtenu très peu de production de la moitié inférieure de leur alignement. Lors du deuxième match, contre un Merrill Kelly très pointu, l’ensemble de leur attaque n’a enregistré que trois coups sûrs – deux simples et un circuit en solo – et n’a pas obtenu de but sur balles au cours des sept premières manches. Les Rangers ont réussi 13 coups sûrs au cours des deux premiers matchs.

Buster Olney : À quel point certains des principaux frappeurs s’effondrent. Christian Walker avait l’air complètement perdu lors de ses apparitions au marbre lors du premier match et lors du match 2, lorsqu’il frappait fort la balle – des fusées le long de la ligne du troisième but et au milieu – il n’était pas récompensé par des coups sûrs et revenait lentement. à la pirogue. Nathaniel Lowe est un très bon joueur offensif, mais lui, comme Walker, semble ressentir le ballon au marbre en ce moment, essayant de trouver son swing. Mais comme Tommy Pham l’a dit à Torey Lovullo après avoir été mis au banc du NLCS, tout ce qu’il faut, c’est un swing, une bonne apparition au marbre. Il sera intéressant de voir si les managers apportent des changements aux joueurs en perte de vitesse.

Jeff Passan : À quel point les Diamondbacks ont été en contrôle – qui, rappelez-vous, ne sont qu’à un arrêt raté d’une avance de 2-0 –. En entrant dans la série, la combinaison de la discipline au marbre de l’Arizona et du manque de lanceurs au bâton du Texas était importante, et bien sûr, en deux matchs, les Diamondbacks n’ont retiré que 12 fois. Ils sont allés les premiers 33 frappeurs sans retrait sur prises lors du deuxième match. Le Texas, quant à lui, a réussi 10 fois dans chacun des deux premiers matchs. Compte tenu de la capacité des deux équipes à transformer les ballons en jeu en retraits – deux matchs après le début de la série, il n’y a pas eu d’erreur – le retrait au bâton pourrait être le différenciateur.

Jesse Rogers : Honnêtement? La foule. Après avoir passé le NLCS à Citizens Bank Park, j’étais heureux de voir que Globe Life avait aussi un peu de vie. Le moment le plus bruyant de toutes les séries éliminatoires aurait pu survenir lors du premier match lorsque Corey Seager a égalisé le match avec une explosion au neuvième. Ou peut-être que c’était deux manches plus tard, quand Adolis Garcia a réussi un circuit pour le gagner. Et même si les Rangers ont été menés pendant la majeure partie du match 2, la foule était impliquée comme elle devrait l’être. Certes, le toit a été fermé, mais en termes de volume, ce sont les fans des Rangers qui l’ont apporté.

Comment la série va-t-elle changer lorsqu’elle arrivera en Arizona ?

González: Les Rangers et les D-backs joueront trois matchs en trois jours, et c’est une grosse affaire pour deux équipes qui prévoient de naviguer dans le match 4 exclusivement avec des releveurs. Les D-backs auront l’avantage à Phoenix, non seulement parce qu’ils seront à domicile, mais aussi parce que leur enclos des releveurs s’est avéré plus profond et meilleur. Les Rangers ont besoin que d’autres se mobilisent en dehors de Josh Sborz et Jose Leclerc. Plus précisément, ils ont besoin de performances comme celle de Jon Gray, partant devenu remplaçant temporaire, fournie lors du premier match.

Olney : Je ne pense pas que cela changera du tout. Nous voyons deux équipes qui ont résisté à leurs déficits à maintes reprises, et peu importe ce qui se passe lors du match 3, le perdant reviendra pour le match 4 convaincu qu’il trouvera un moyen de gagner. Le tissu cicatriciel de leurs parcours respectifs semble bien servir les deux équipes, et elles seront chacune convaincues qu’elles sont une équipe de destin jusqu’à ce qu’elles ne le soient plus. Lors du trajet de retour à l’hôtel après le match 2, l’équipe de radio ESPN chargée de ces matchs – Boog Sciambi, Jessica Mendoza, Eduardo Perez – a tous convenu que ce match durerait inévitablement sept matchs.

Passan : Les Rangers ont une fiche de 8-0 sur la route en séries éliminatoires, il est donc clair que jouer loin du Globe Life Field ne les dérange pas, et certains des meilleurs départs du partant du troisième match, Max Scherzer – son tout premier match éliminatoire, son 13- Un joyau de retrait au bâton lors du deuxième match de l’ALCS 2013, ses sept sans but lors du deuxième match de la NLCS 2019 – sont entrés en route. Entre Scherzer et les Rangers qui se sont tournés vers Johnny Wholestaff lors du match 4 avant de se tourner à nouveau vers Nathan Eovaldi lors du match 5, le Texas a besoin d’un meilleur lancer pour contrecarrer cette attaque des Diamondbacks qui a explosé pendant 14 points au cours des deux premiers matchs. L’Arizona, en revanche, disputera presque autant de matchs à domicile cette semaine (trois) que toutes les séries éliminatoires (quatre). Les Diamondbacks ont une fiche de 3-1 à Chase Field, ce qui leur offre l’opportunité de clôturer la série devant leurs fans.

Rogers : Après le NLCS, on a dit que Chase Field n’était pas très amical avec les équipes sur route. Les frappeurs adverses ont noté qu’avec le toit fermé, il semble plus sombre que d’autres stades en forme de dôme et que le ballon n’a pas parcouru beaucoup de chemin lors du dernier tour. Pour une équipe basée sur la puissance, cela réduit cet avantage – et joue en faveur d’une équipe locale qui aime courir et créer des ravages plus que des balles de marteau dans la nuit. Le Texas devra s’habituer à son environnement lors de l’entraînement de dimanche.

Quel est le plus gros ajustement que l’une ou l’autre équipe doit faire à partir de là ?

González : Il sera crucial pour les lanceurs partants des Rangers de continuer à s’adapter aux rôles de relève qu’ils ont assumés lors de ces séries éliminatoires. Le manager des Rangers, Bruce Bochy, voudra préserver Josh Sborz ; Jose Leclerc et Aroldis Chapman peuvent être conservés pour les pistes. Cela signifie s’appuyer sur Gray, Andrew Heaney, Dane Dunning et Martin Perez, ainsi que sur Cody Bradford, qui a plus d’expérience en relève que les autres. Leur tâche consistera principalement à maintenir les déficits gérables et à assurer un retour en jeu. Perez n’a pas réussi à le faire lors du deuxième match, et tout ce groupe devra faire mieux pour aller de l’avant.

Olney : Merrill Kelly a fourni une feuille de route aux autres lanceurs sur la façon de travailler avec Adolis Garcia – balles rapides vers le bas et vers l’intérieur, trucs mous. Ils vont se faire un devoir de ne pas le laisser les battre pour le reste de cette série, ce qui explique en partie pourquoi ceux derrière lui (Mitch Garver, Jonah Heim, Lowe) doivent faire plus de dégâts à mesure que cette série avance.

Passan : Les lanceurs du Texas doivent prendre des notes de Scherzer, qui est l’un des joueurs de baseball les plus difficiles à voler. L’Arizona prospère lorsqu’il court, et si le receveur Jonah Heim et le personnel du Texas peuvent empêcher les Diamondbacks de bouger constamment, c’est le genre de chose qui les force à sortir de leur zone de confort offensivement. Si le Texas peut supprimer cet élément du jeu des Diamondbacks, les frappeurs de l’Arizona élargiront leurs zones dans le but de compenser cette perte en termes de frappe – et le Texas sera en mesure d’accélérer les retraits au bâton.

Rogers : Le Texas va devoir être un peu plus dynamique en attaque. Retirez le circuit de Seager en neuvième manche lors du premier match, et qu’ont-ils vraiment fait au marbre ? Merrill Kelly les a arrêtés lors du deuxième match contrairement à aucun lanceur qui leur faisait face en séries éliminatoires. Les Diamondbacks jouent un peu plus lâchement jusqu’à présent – ​​au cours des deux premiers matchs, les sac bunts, les buts volés et, oui, le coup de circuit opportun ont été dans leur boîte à outils. Bien sûr, les Rangers peuvent essayer de se frayer un chemin vers une victoire, mais ils gagneraient à voler certains de ces traits pour eux-mêmes.

Qui est votre MVP des World Series jusqu’à présent – ​​et remportera-t-il le prix à la fin ?

González: Le leader des World Series en OPS jusqu’à présent : nul autre que Tommy Pham, qui a réalisé un 4-en-4 avec deux doubles tout en atteignant la 5e place de l’alignement des Diamondbacks. Non, je ne m’attends pas à ce qu’il continue ainsi et remporte le titre de MVP. Mais c’est une bonne occasion d’évoquer à quel point Pham a été précieux pour cette équipe, tant sur le terrain que dans le club-house. N’importe quelle équipe aurait pu l’avoir pour un prix modeste à la date limite des échanges en juillet. Les D-backs ne sont pas là si ce ne sont pas eux qui réussissent.

Olney : Kelly a une grosse longueur d’avance après son début dans le deuxième match. Il ne lance pas dans le style de Curt Schilling et Randy Johnson, qui se contentaient d’intimider les frappeurs avec des trucs, mais il a été spectaculaire lors du deuxième match – frappant au premier lancer à 18 des 24 frappeurs, et il n’y a eu que deux occasions où le Les frappeurs du Texas l’ont amené à un compte de frappeurs de 2-0, 3-1. S’il réalise un autre départ comme celui-là lors du sixième match et que l’Arizona remporte cette série, il sera le MVP. Il est à mi-chemin.

Passan : Depuis le début du siècle, un lanceur a remporté le titre de MVP des World Series en seulement cinq saisons. Ainsi, même si Kelly est le bon choix après deux matchs, il a besoin d’un autre joyau dans un potentiel match 6 pour être pris en considération. Bien que cela soit possible, la prédilection des écrivains est d’opter pour un frappeur, et quelqu’un intensifiera son offensive au cours des trois prochains matchs et se présentera comme favori.

Rogers : Convenant que Kelly a une vraie chance après sa performance dans le deuxième match. Si rien de moins que sept bonnes manches permettaient même d’obtenir un lanceur partant – eh bien, mission accomplie. Mention honorable : Tommy Pham.

Souhaitez-vous réviser votre choix WS original en fonction de ce que nous avons vu ?

González: J’ai eu les Rangers en six, et je vais l’ajuster légèrement : les Rangers remporteront le premier championnat de l’histoire de la franchise, mais il leur faudra sept matchs pour y parvenir. Les Diamondbacks vont vraiment leur faire gagner.

Passan : Texas en sept au début. Le Texas est encore sur sept.

Rogers : Absolument pas. L’Arizona va gagner cette série.

Olney : J’ai choisi le Texas en six. Je vais réviser cela à sept matchs.