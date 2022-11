World Rugby Awards : l’Irlandais Josh van der Flier nommé joueur masculin de l’année, l’Anglaise Abby Dow remporte l’essai féminin de l’année | Actualités du rugby à XV

Josh van der Flier suit les traces de Keith Wood et Johnny Sexton pour être nommé joueur mondial de rugby à 15 ans de l’année

L’Irlandais Josh van der Flier a été nommé joueur mondial de rugby à 15 de l’année dimanche soir, tandis que l’Anglaise Abby Dow a remporté l’essai féminin mondial de rugby de l’année lors des World Rugby Awards 2022.

Van der Flier est arrivé en tête d’une solide liste de nominés pour le prestigieux prix masculin, une liste qui comprenait son coéquipier et capitaine Johnny Sexton.

L’ancien vainqueur Antoine Dupont a également été nominé aux côtés du Lukhanyo Am d’Afrique du Sud.

Van der Flier et Sexton faisaient partie de l’équipe irlandaise qui a remporté une série historique contre les All Blacks en Nouvelle-Zélande. Cet automne, l’équipe a remporté une belle série de victoires contre l’Afrique du Sud, les Fidji et l’Australie.

Le prix individuel de Van der Flier s’ajoute au prix du joueur européen de l’année 2022 de l’EPCR qu’il a remporté plus tôt cette année.

“J’ai été incroyablement chanceux d’avoir d’excellents coéquipiers et entraîneurs qui m’ont vraiment poussé. De plus, ma femme et ma famille m’ont énormément soutenu”, a déclaré Van der Flier.

“J’ai la chance d’avoir des joueurs très expérimentés et de grande qualité dans notre équipe et à mon poste également, tant en Irlande qu’au Leinster.

“J’ai toujours pensé que j’avais besoin de jouer à mon meilleur tout le temps, sinon je ne jouerais pas et cela m’a certainement poussé à continuer.”

15. Freddie Steward (Angleterre), 14. Will Jordan (Nouvelle-Zélande), 13. Lukhanyo Am (Afrique du Sud), 12. Damian de Allende (Afrique du Sud), 11. Marika Koroibete (Australie), 10. Johnny Sexton (Irlande ), 9. Antoine Dupont (France), 1. Ellis Genge (Angleterre) 2. Malcolm Marx (Afrique du Sud) 3. Tadhg Furlong (Irlande) 4. Tadhg Beirne (Irlande) 5. Sam Whitelock (Nouvelle-Zélande) 6. Pablo Matera (Argentine) 7. Josh van der Flier (Irlande) 8. Gregory Alldritt (France).

L’entraîneur-chef de l’Irlande, Andy Farrell, figurait sur la liste des nominés pour le titre d’entraîneur de World Rugby de l’année, mais a raté le prix de Wayne Smith, l’entraîneur-chef vainqueur de la Coupe du monde des Black Ferns.

Smith a mené les Black Ferns à un sixième triomphe en Coupe du monde de rugby et premier à domicile, battant l’Angleterre en finale. Il est ainsi devenu le premier homme à remporter les compétitions masculine et féminine de la Coupe du monde en tant qu’entraîneur.

La co-capitaine néo-zélandaise Ruahei Demant a été nommée Joueuse World Rugby Women’s 15s de l’année 2022 et Demant est quelqu’un que Smith a qualifié de “l’un des meilleurs leaders que j’aie jamais eu dans une équipe”.

L’Irlandais Terry Kennedy a remporté le prix du joueur mondial de rugby à 7 de l’année.

Kennedy a marqué 50 essais lors de la Série mondiale de rugby à 7 2022 et a signé une remarquable carrière à 7 en aidant son Irlande à remporter la finale de bronze de la Coupe du monde de rugby à 7 2022.

Dow remporte l’essai mondial de rugby féminin de l’année

Abby Dow a également été nommée dans l’équipe de rêve de l’année World Rugby Women’s 15s

L’Anglaise Dow a remporté le titre d’essai féminin de l’année des World Rugby International Rugby Players pour un superbe effort anglais qui a commencé derrière sa propre ligne d’essai contre le Canada.

“Je veux juste adresser tous mes remerciements à World Rugby et à l’Angleterre pour avoir pu me soutenir, moi et l’équipe, afin que nous puissions réaliser des performances comme celle-là”, a-t-elle déclaré lors de la cérémonie de remise des prix.

“C’était du rugby de bout en bout; ça venait des avants aux arrières, et tout le monde faisait son travail au mieux de ses capacités. C’était incroyable.

“Toute l’Angleterre est derrière nous, nous l’avons ressenti avant d’aller (à la Coupe du monde) et nous l’avons ressenti depuis que nous sommes de retour. C’est incroyable d’en faire partie.”

Dow était également l’une des six Red Roses à figurer dans l’équipe de rêve de l’année World Rugby Women’s 15s.

15. Abby Dow (Angleterre), 14. Portia Woodman (Nouvelle-Zélande), 13. Emily Scarratt (Angleterre), 12. Theresa Fitzpatrick (Nouvelle-Zélande), 11. Ruby Tui (Nouvelle-Zélande), 10. Ruahei Demant (Nouvelle-Zélande ), 9. Laure Sansus (France), 1. Hope Rogers (États-Unis) 2. Emily Tuttosi (Canada) 3. Sarah Bern (Angleterre) 4. Abbie Ward (Angleterre) 5. Madoussou Fall (France) 6. Alex Matthews ( Angleterre) 7. Marlie Packer (Angleterre) 8. Sophie de Goede (Canada).

Ruby Tui a été nommée joueuse révolutionnaire de l’année du World Rugby Women’s 15s.

Tui a également reçu une nouvelle médaille de vainqueur de la Coupe du monde de rugby lors de la cérémonie de remise des prix à Monaco, après avoir offert la sienne à une jeune fan qui s’était remise d’une leucémie le jour de la finale de la Coupe du monde.

“C’est incroyable d’être ici, c’est un tourbillon”, a déclaré Tui lors de la remise des prix. “Je suis tellement fier de la Nouvelle-Zélande. C’est un tel honneur de remporter ce prix, à 27 ans et demi, je pense avoir établi le record de la recrue la plus âgée en 15 ans, mais bon je vais prendre ce.”

L’Italien Ange Capuozzo, qui a fait une pause de bout en bout pour s’assurer que les Azzurri mettent fin à leur série de 36 défaites dans les Six Nations et a marqué deux fois contre l’Australie cet automne, a été nommé le meilleur joueur masculin des 15 ans.

