World Press Photo s’associe à Fujifilm pour étendre sa compétition annuelle

La Fondation World Press Photoqui gère le concours annuel World Press Photo, a conclu un « partenariat stratégique » avec Fujifilm.

Le partenariat vise à élargir la portée du concours photo annuel, entre autres avantages. Les deux organisations affirment que le concours, les expositions et « d’autres activités » sont sur le point de prendre de l’ampleur. Le capital supplémentaire auquel la World Press Photo Foundation a désormais accès lui permet d’héberger des ateliers de photographes dans 10 villes du monde en 2024, et d’autres sont prévus dans les années à venir.

La World Press Photo Foundation pourra également proposer des services d’impression photographique grâce à Fujifilm et le concours proposera désormais un Fujifilm GFX 100 II et deux objectifs GF au choix seront fournis à chacun des quatre gagnants mondiaux du concours.

« Nous sommes très heureux d’annoncer ce partenariat stratégique avec Fujifilm. Ils partagent notre mission de soutenir la communauté photographique qui apporte des histoires et des images importantes au monde », déclare Joumana El Zein Khoury, directrice exécutive de la World Press Photo Foundation.

« Ce partenariat stratégique nous aidera à toucher davantage de personnes, à améliorer nos expositions et à soutenir directement la communauté de la photographie d’actualité et documentaire. »

« Alors que Fujifilm célèbre son 90e anniversaire le 20 janvier de cette année, nous sommes ravis d’établir ce partenariat stratégique, nous permettant de contribuer à la croissance d’une narration fiable et d’une communication mondiale grâce au pouvoir de la photographie », Masato Yamamoto, directeur et vice-président exécutif. , ajoute directeur général de la division Imaging Solutions de Fujifilm Corporation.

« Grâce à ce partenariat avec la World Press Photo Foundation, nous soutenons les créatifs impliqués dans le domaine dynamique de la photographie. »

La Fondation et Fujifilm affirment que « de nombreux » anciens lauréats du concours ont utilisé des appareils photo Fujifilm, notamment le World Press Photo de l’année 2020 (qui a été pris à l’aide d’un X-H1) et le World Press Photo Story of the Year 2021 (qui a été a été tourné avec un X-T1).

Cela dit, le jury ne reçoit aucune information sur l’équipement utilisé pour prendre une photo (et la Fondation affirme que cela n’est pas du tout pris en compte dans les délibérations), donc l’implication de Fujifilm dans le concours ne devrait pas jouer un rôle dans la décision des photographes. à la maison les plus grands honneurs. Attendez-vous à ce que l’implication de Fujifilm s’apparente à celle de Sony aux World Photography Awards.

Le World Press Photo prévoit d’annoncer les gagnants régionaux de son concours photo le 3 avril, et les gagnants mondiaux le 18 avril. Les gagnants de l’année dernière peuvent être vus ici.

Crédits images : Fondation World Press Photo