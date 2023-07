World on Fire est-il basé sur une histoire vraie ? Le drame de la Seconde Guerre mondiale de BBC One expliqué

WORLD on Fire est devenu un énorme succès lors de sa première diffusion en 2019.

Avec une deuxième série qui devrait revenir sur les écrans, nous examinons si le drame de BBC One est basé sur une histoire vraie.

Bbc

World on Fire est devenu un énorme succès lors de sa première diffusion en 2019[/caption]

Qu’est-ce que World On Fire ?

La série BBC One a été diffusée pour la première fois sur les écrans le 29 septembre 2019 et a attiré en moyenne 6,7 millions de téléspectateurs.

Se déroulant en 1945, la première série a exploré la Seconde Guerre mondiale à travers la vie de gens ordinaires de Grande-Bretagne, de France, d’Allemagne, de Pologne et des États-Unis.

Annonçant le deuxième épisode de l’émission à succès, la BBC a déclaré: « World On Fire, la deuxième série emmènera les téléspectateurs des rues de Grande-Bretagne dans la France occupée, l’Allemagne nazie et les sables du désert nord-africain, où les troupes britanniques luttent aux côtés des Indiens. Sappers et Australian Diggers pour s’adapter à un type de combat très différent.

World On Fire met en vedette Lesley Manville et Jonah Hauer-King et a été créé par l’écrivain primé à plusieurs reprises Peter Bowker.





Les producteurs sont Mammoth Screen, qui ont également réalisé d’autres drames d’époque tels que Victoria, Poldark et Vanity Fair.

Est-ce basé sur des événements réels de la Seconde Guerre mondiale ?

La série s’inspire des véritables événements de la Seconde Guerre mondiale, y compris un certain nombre de monuments et de batailles monumentaux.

Cependant, les personnages sont fictifs – ils ont été créés par l’écrivain Peter Bowker.

Bowker a initialement eu l’idée après être devenu obsédé par la série documentaire historique des années 1970, The World At War – et voulait voir s’il pouvait faire quelque chose comme ça mais à plus grande échelle.





Qu’en a dit Bowker ?

Discutant de la deuxième série, Bowker a déclaré: « La deuxième saison de World On Fire a été une longue attente en raison d’une certaine pandémie et cela rend le début du tournage particulièrement excitant.

« Cela a été une vraie joie de reprendre l’histoire avec notre distribution inspirante, à la fois nos habitués établis et de nouveaux talents passionnants qui ont adopté l’ampleur et l’ambition de la série.

« La façon dont le conflit s’est déroulé en Afrique du Nord est une histoire fascinante et peu explorée et nous visons à rétablir cet équilibre avec des histoires de lutte et d’amitié. Notre distribution diversifiée continuera de refléter la nature mondiale du conflit. »

La deuxième série devrait commencer le dimanche 16 juillet 2023 sur BBC One et BBC iPlayer, la première série étant désormais disponible en streaming complet sur BBC iPlayer.