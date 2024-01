World of Winter présente des sculptures de glace et des événements à Grand Rapids

GRAND RAPIDS, Michigan (WOOD) — Une récente tempête de neige et des températures glaciales sont arrivées juste à temps pour faire de Grand Rapids le paysage parfait pour le monde de l’hiver.

Le 7e festival annuel se déroule jusqu’au 10 mars et il reste encore suffisamment de temps pour tout vérifier. Avec 30 installations artistiques, 81 sculptures de glace et 43 événements gratuits, les gens de tous âges peuvent trouver quelque chose d’intéressant.





«Je suis époustouflé pour cette année. C’est en fait l’une des deux installations que j’ai », a déclaré Two Eagles Marcus, artiste lumière basé à Rockford.

Le festival, qui dure deux mois, présente de nombreux artistes locaux comme Marcus.

« C’est une réalisation majeure pour moi et je suis très heureux de faire partie du concours de cette année. Monde d’hiver“, a déclaré Marcus.

Son Installation artistique intitulé Four Directions présente un aspect important de certaines cultures amérindiennes.

« Le chiffre quatre et les quatre directions et comment les quatre directions, nord, sud, est et ouest, et comment elles se rapportent aux cycles saisonniers du printemps, de l’été, de l’automne et de l’hiver. Et comment cela se rapporte aux cycles de vie de la naissance et de l’âge adulte », a expliqué Marcus.

Four Directions, par Two Eagles Marcus, installé au World of Winter à Grand Rapids. (15 janvier 2024)

Four Directions a été mis en place par Marcus et une équipe de 5 à 6 personnes.

«Je pense que c’est excitant de pouvoir montrer les enseignements d’une manière divertissante, avec des lumières et un son un peu dramatiques et qui sonne aussi comme un battement de cœur. C’est donc comme le battement de cœur du cycle de vie », a déclaré Marcus.

“Je pense qu’il est important pour la visibilité des Amérindiens de montrer que nous sommes toujours là et que nous créons de l’art”, a-t-il ajouté. “Il ne s’agira pas toujours de l’art typique que vous pensez associé à la culture amérindienne, comme ces colliers ou quoi que vous pensiez.”

La deuxième installation de Marcus est éclairée par des lumières LED à gogo !

“Kalopieron, je le décris comme une expérience de kaléidoscope LED à taille humaine”, a déclaré Marcus.

L’installation artistique immersive est dotée de sons et de lumières, et les gens peuvent y entrer.

N’oubliez pas de vous arrêter aux installations artistiques, aux nombreux programmes et événements gratuits sur le thème de l’hiver, notamment le yoga sur neige, les visites à pied de l’histoire des Noirs et des sculptures sur glace, une discothèque silencieuse et bien plus encore.

“World of Winter est un superbe festival de lumière au centre-ville de Grand Rapids et je pense que c’est une excellente occasion d’emmener votre famille, de faire une longue et agréable promenade, de faire vos pas, de voir des œuvres d’art vraiment étonnantes et de vivre de très belles expériences avec votre famille et vos amis », a déclaré Marcus.

Vous pouvez trouver une liste de Plans et un calendrier des événements gratuits sur le site Web du Monde de l’Hiver.