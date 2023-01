World Of Warcraft parmi les meilleurs jeux hors ligne en Chine – forçant des millions de joueurs à dire au revoir | Actualités scientifiques et techniques

World Of Warcraft, l’un des jeux en ligne les plus marquants de l’histoire, se déconnecte aujourd’hui en Chine.

Des millions de joueurs seront obligés de dire au revoir avec émotion à leurs personnages fantastiques alors qu’une retombée très publique entre le développeur Blizzard et l’éditeur NetEase met fin à un contrat de 14 ans.

Warcraft, qui est sorti pour la première fois en Amérique du Nord en 2004, a initialement reçu l’autorisation de se lancer dans le chinois notoirement restrictif jeu vidéo marché en 2005.

Depuis 2008, le titre massivement multijoueur de Blizzard a ses serveurs gérés dans Chine par NetEase, qui exploite également des versions sur mesure de quelques autres jeux occidentaux populaires comme Minecraft.

Blizzard – qui appartient à Activision Blizzard, le géant du jeu Microsoft tente d’acheter dans le cadre d’un accord de rachat record de 69 milliards de dollars (56 milliards de livres sterling) – a annoncé pour la première fois que son accord avec NetEase prendrait fin en novembre dernier.

Cela a un impact non seulement sur Warcraft, qui compte environ trois millions de joueurs en Chine, mais aussi sur les autres succès de Blizzard comme le jeu de tir multijoueur. Surveillancele jeu de cartes Hearthstone et le titre de stratégie de science-fiction Starcraft.

Un vilain différend devient public

Le président des investissements mondiaux de NetEase, Simon Zhu, a déclaré qu’il avait passé “10 000 heures” à jouer à ces jeux dans une déclaration accablante sur la rupture.

“Un jour, quand ce qui s’est passé dans les coulisses pourra être raconté, les développeurs et les joueurs auront un tout nouveau niveau de compréhension des dégâts qu’un imbécile peut causer”, a-t-il écrit sur LinkedIn.

NetEase a rejeté une offre plus tôt ce mois-ci de prolonger l’accord de six mois, qualifiant la proposition de “commercialement illogique” et accusant Blizzard de “demander le divorce tout en restant attaché”.

Citant une personne proche de Blizzard, l’agence de presse Reuters a rapporté que le différend était dû au fait que NetEase souhaitait des changements structurels qui auraient un impact sur le contrôle de la société américaine sur sa propriété intellectuelle.

NetEase a insisté sur le fait que “toute utilisation et licence de la propriété intellectuelle de Blizzard ont été effectuées conformément aux termes du contrat et avec le consentement et l’approbation de Blizzard” tout au long de l’accord de 14 ans.

Les sociétés avaient précédemment renouvelé leur accord initial de 2008 en 2019.

Les joueurs invités à mettre des personnages sur la glace

Avant la fin de l’accord lundi, Blizzard a pris la décision inhabituelle de permettre à ses joueurs chinois de Warcraft de télécharger leurs personnages et de progresser, ce qui, pour certains, durera des milliers et des milliers d’heures.

Leurs données pourront être téléchargées dans le jeu si Blizzard trouve un nouveau partenaire de distribution en Chine, qui reste l’un des marchés les plus lucratifs au monde. malgré les restrictions imposées par le gouvernement.

La montée en puissance de NetEase pour devenir la deuxième plus grande société de jeux en Chine a été largement motivée par son partenariat avec Blizzard, mais ses propres titres représentent désormais plus de 60 % de ses revenus.

Le leader de l’industrie du pays est Tencent, qui – en plus de fabriquer ses propres jeux – possède le géant américain du jeu Riot, la société derrière League of Legends; et détient des participations dans de grands développeurs occidentaux comme le fabricant de Fortnite Epic et les créateurs d’Assassin’s Creed Ubisoft.