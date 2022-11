World of Warcraft, Overwatch et d’autres jeux Blizzard cesseront de fonctionner en Chine en janvier

Dans une tournure des événements plutôt choquante, Blizzard a annoncé que le 23 janvier 2023, la plupart de ses jeux cesseraient de fonctionner en Chine. Cela est dû au fait que la société n’a pas renouvelé son accord de licence de 14 ans pour le marché chinois avec NetEase, la deuxième plus grande société de jeux de ce pays.

Des jeux tels que World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III : Reforged, Overwatch, la série StarCraft, Diablo III et Heroes of the Storm auront tous disparu. La société déclare que “les deux parties ne sont pas parvenues à un accord pour renouveler les accords qui soit conforme aux principes de fonctionnement et aux engagements de Blizzard envers les joueurs et les employés”.

William Ding, PDG de NetEase, a déclaré : “Nous avons déployé beaucoup d’efforts et essayé avec la plus grande sincérité de négocier avec Activision Blizzard afin que nous puissions poursuivre notre collaboration et servir les nombreux acteurs dévoués en Chine. Cependant, il y avait des différences importantes sur des termes clés, et nous n’avons pas pu parvenir à un accord. Nous accordons une grande importance à nos normes de produits et d’exploitation et respectons nos engagements envers les acteurs chinois”.

D’autre part, le développement et la publication de Diablo Immortal sont couverts par un accord séparé entre Blizzard et NetEase et ne seront pas affectés. Blizzard suspendra les ventes “dans les prochains jours” et les joueurs chinois recevront bientôt des détails sur la façon dont tout fonctionnera. Les prochaines versions de World of Warcraft : Dragonfight, Hearthstone : March of the Lich King et la saison 2 d’Overwatch 2 se poursuivront plus tard cette année.

On ne sait pas exactement ce qui a conduit à cette tournure des événements, mais dans un post LinkedIn, le président de l’investissement et du partenariat mondial de NetEase, Simon Zhu, a déclaré ceci à propos de la situation : “Un jour, lorsque ce qui s’est passé dans les coulisses pourra être raconté, les développeurs et les joueurs auront une toute nouvelle compréhension des dommages qu’un imbécile peut Fabriquer”. Il est donc assez clair que cette rupture n’était pas nécessairement de nature pacifique.

