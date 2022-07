“World Of Flavour” de Big Moe Cason est la meilleure chose à fumer à la télévision

Gros Mo !

Pitmaster célébrité Big Moe Cason élève le barbecue avec sa série Nat Geo non scénarisée en 4 parties “World of Flavor With Big Moe Cason” où les téléspectateurs suivent le vétéran de la marine américaine alors qu’il laisse derrière lui son confort culinaire et se lance dans un voyage épique à la recherche des plats les plus appétissants cuits une flamme nue.

Le Champion Pitmaster parcourt le monde pour se connecter avec de nouvelles cultures et servir des repas pour rendre les habitants fiers.

En cours de route, il plonge pour trouver des conques fraîches aux Bahamas, rôtit du gator en Louisiane, renoue avec ses racines en Caroline du Sud et brave les eaux infestées de piranhas en Colombie tout en explorant les nombreux liens entre le barbecue américain et les cultures du monde entier.

Nous avons rencontré le maître du barbecue primé qui a allumé le gril pour nous donner quelques conseils pour préparer la meilleure poitrine de boeuf.

La préparation

– Coupez l’excès de graisse afin d’avoir une bonne surface pour appliquer votre frottement.

– Conseil de pro: Lorsque vous êtes prêt à servir, vous devrez trancher contre le grain pour obtenir des tranches tendres. Marquez l’extrémité arrière de l’appartement à l’avance, de sorte que vous puissiez facilement vous situer à contre-courant une fois que c’est fait.

– Vaporiser la poitrine d’un peu d’huile pour faire adhérer l’assaisonnement, puis assaisonner le tout.

Le cuisinier

– Faites chauffer votre gril à 225F.

– Placez votre poitrine préparée sur le gril avec l’extrémité la plus épaisse tournée vers la source de chaleur (si vous utilisez un brûleur à bâtonnet décalé)

– Enveloppez la poitrine lorsque la viande atteint 160F. Utilisez une combinaison de papier de boucherie et de papier d’aluminium.

– Retirez la poitrine lorsque la température de la viande atteint 200F.

– Laisser reposer la viande pour que le jus ait le temps de revenir dans la viande.

*Il a également recommandé de ne faire mariner la viande qu’une heure avant la cuisson au lieu de la laisser reposer toute la nuit, ce qui enlève à la viande sa jutosité.

“World of Flavor with Big Moe Cason” est désormais diffusé exclusivement sur Nat Geo.