[World Mental Health Day] Une meilleure santé mentale commence par une meilleure compréhension – Samsung Global Newsroom

Dans quelle mesure connaissez-vous votre esprit ? Avez-vous récemment eu un moment pour vérifier comment vous vous sentez, à la fois dans votre corps et dans votre esprit ? Pour beaucoup, les réponses à ces questions ne sont peut-être pas positives. C’est pourquoi la Journée mondiale de la santé mentale est un rappel important. prendre soin de notre santé mentale de la même manière que nous surveillons notre santé physique. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 1 personne sur 8 dans le monde vit avec un désordre mental.1

Les problèmes de santé mentale sont répandus dans le monde entier et sont souvent négligés et éclipsés par notre vie quotidienne trépidante. Bien que ce soit un phénomène bien trop courant, les problèmes peuvent rester incontrôlés lorsque les gens ne sont pas conscients d’un problème de santé mentale, ou même être ignorés lorsqu’ils deviennent apparents, ce qui les amène à souffrir en silence.

Cependant, à mesure que de plus en plus de personnes dans le monde commencent à prendre conscience de l’importance de la sensibilisation à la santé mentale, la demande pour une meilleure compréhension du bien-être mental et des moyens pratiques de le surveiller quotidiennement augmente. C’est pourquoi, dans le cadre de ses efforts continus visant à étendre les fonctionnalités et les avantages de ses appareils portables, Samsung s’associe au Massachusetts General Hospital (MGH), un hôpital affilié à la Harvard Medical School, pour pousser encore plus loin les capacités portables en matière de données sur la santé mentale.

En tant qu’entreprise dédiée à fournir aux utilisateurs des informations plus approfondies sur leur bien-être holistique, Samsung estime que les appareils portables, comme la Galaxy Watch, peuvent être utiles pour accroître la sensibilisation à la santé mentale. Les appareils portables nous accompagnent tout au long de notre journée et peuvent avoir le potentiel d’aider les utilisateurs à mieux comprendre leur état de santé mentale sur la base de diverses mesures de données physiques avec analyse.

Les experts du département de psychiatrie de Samsung et du Massachusetts General Hospital collaborent pour mener une étude utilisant la Galaxy Watch afin de comprendre la relation entre des facteurs tels que le sommeil, l’activité physique, la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, les routines quotidiennes et l’état de santé mentale d’un utilisateur. Dans l’étude, les chercheurs analyseront les données des montres des participants pour comprendre comment les montres intelligentes peuvent être utilisées comme un outil efficace et pratique pour surveiller la santé mentale d’un individu.

« Cette étude est un excellent exemple de l’engagement de Samsung à apporter de nouveaux outils de surveillance de la santé aux utilisateurs de portables Galaxy dans le monde entier et en fournissant un supérieur et complet expérience de bien-être », a déclaré Hon Pak, vice-président et chef de l’équipe de santé numérique, MX Business chez Samsung Electronics. « Grâce à notre travail avec le Massachusetts General Hospital, nous visons à permettre aux utilisateurs de mieux comprendre plus facilement leur bien-être mental et à leur donner une image plus complète de leur santé holistique, y compris de leur esprit et de leur corps. »

Samsung ouvre la voie à la prochaine ère de surveillance numérique de la santé grâce à des capteurs avancés, notamment le capteur révolutionnaire Samsung BioActive. Et fort d’un historique de collaboration étroite avec les leaders de l’industrie, Samsung collabore avec le Massachusetts General Hospital pour explorer de nouvelles technologies offrant des fonctions étendues d’analyse de la santé mentale, en s’appuyant sur les bases de l’écosystème de fonctionnalités de santé de Samsung pour créer de nouvelles possibilités en matière de surveillance du bien-être.

« Notre projet avec Samsung a le potentiel de donner aux utilisateurs une meilleure compréhension de leur santé mentale grâce aux données des montres intelligentes », a déclaré Amanda Baker, PhD, directrice du Centre pour l’anxiété et les troubles de stress traumatique du Massachusetts General Hospital. « Vivre avec le stress est un défi quotidien pour beaucoup de personnes. Nous espérons donc que notre collaboration avec Samsung offrira aux gens une perspective plus approfondie sur leur bien-être mental au quotidien. »

