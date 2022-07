World Matchplay : victoires pour Gerwyn Price, Dirk van Duijvenbode, Jose de Sousa et Danny Noppert | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gerwyn Price a l’opportunité d’aller au-delà des quarts de finale du World Matchplay pour la première fois après s’être battu de 6-4 pour vaincre Dave Chisnall. Regardez les meilleures caisses…

Gerwyn Price a poursuivi sa candidature pour un premier titre mondial en matchplay en atteignant les quarts de finale tandis que Dirk van Duijvenbode a titubé “The Big Fish” pour étourdir Michael Smith, qui a failli atrocement décrocher une finition à neuf fléchettes.

Price est revenu par derrière pour battre Dave Chisnall 11-8 et atteindre son troisième quart de finale de World Matchplay, tandis que Jose de Sousa a fondu en larmes après avoir battu Rob Cross par le même score pour atteindre les huit derniers pour la première fois.

Danny Noppert a posé un marqueur sur le reste du peloton avec une démonstration impressionnante pour faire exploser le double demi-finaliste Daryl Gurney 11-4 et dans le dernier match de la nuit, Dirk van Duijvenbode a décroché une magnifique finition 170 en battant Michael Smith 11-7 avec ‘Bully Boy’ à une largeur de fil de l’atterrissage d’un neuf fléchettes magique.

Mercredi 20 juillet – Résultats Deuxième tour Daryl Gurney 4-11 Danny Nopert José de Sousa 11-8 Rob Croix Prix ​​Gerwyn 11-8 Dave Chisnall Michel Smith 7-11 Dirk van Duijvenbode

Price a cinglé ce superbe 164 sur la cible pour faire basculer l'élan à sa manière

Price a décroché des caisses de 164 et 161 sur son chemin pour passer un test sévère contre Chisnall, qui cherchait une sixième apparition en quart de finale.

Chisnall détenait l’avantage à 6-4, mais deux manches plus tard, les scores étaient à égalité alors que «The Iceman» frappait avec une vérification de 124 dans le mille.

Le numéro 2 mondial a ouvert les débats avec son incroyable 161…

Ce passage de jeu s’est avéré crucial, car le match suivant a vu Price passer devant; une avance à laquelle le Gallois ne s’est jamais départi malgré les checkouts de 142 et 111 de Chisnall qui a maintenu la pression jusqu’au bout.

« Je savais que je jouais bien, mais j’ai laissé tomber Dave à quelques reprises au début, tout comme je l’avais fait lors de mon match du premier tour », a déclaré Price.

“J’essayais trop fort de briser le lancer de Dave et j’étais un peu frustré.

“Les grandes caisses étaient sympas, elles entrent environ deux ou trois fois sur 10 ; j’en avais besoin ce soir.

“Je suis vraiment confiant dans mon jeu, parfois j’y pense trop quand j’essaie de briser les gens.

“Je reviens là où je devrais être et je m’imagine contre n’importe qui.”

Un Jose de Sousa ému dit que cela signifiait beaucoup pour lui d'atteindre les quarts de finale du World Matchplay

Price affrontera désormais un De Sousa rajeuni, qui a tiré dans neuf 180 de marque et réussi 11 de ses 23 doubles tentatives lors de sa défaite contre Cross.

Un check-out de 120 a vu De Sousa break lancer pour aller 8-4, mais un simple manqué 14 dans une tentative de 108 check-out du Portugais, qui l’aurait mis 10-4 devant, s’est avéré le catalyseur d’une riposte croisée.

Cross, le champion 2019, avait déjà riposté de 8-2 pour battre Chris Dobey 11-9 au premier tour, et il a réussi un 106 pour le porter à 9-5 avant de remporter trois des quatre prochaines étapes pour suivre 10- 8.

Mais De Sousa a apaisé toute crainte d’un deuxième retour de Cross en autant de rounds avec des 180 consécutifs avant de sceller la victoire avec un dernier double quatre à la fléchette.

De Sousa vs Cross: Conte de la bande

“Cela a été une année difficile pour moi, donc cette victoire signifie le monde pour moi”, a déclaré De Sousa ému.

“Personne ne peut imaginer à quel point je suis heureux de bien jouer à nouveau.

“Je prends juste match par match, mais en ce moment je me sens bien. Je frappe à nouveau 180 et 140, et quand je frappe également mes doubles, je suis un danger pour tout le monde.”

Van Duijvenbode est allé pêcher avec ce magnifique 170 !

Van Duijvenbode a décroché le premier 170 checkout du tournoi pour continuer sa série de victoires sur l’un des favoris du titre, Smith.

Un départ explosif de Van Duijvenbode l’a vu monter 4-0, un déficit dont Smith n’a jamais pu se remettre.

Ce fut une histoire de malheur en double pour Smith, qui a vu 23 de ses tentatives sur l’anneau extérieur s’éloigner de la cible, y compris une fléchette au double 12 pour un neuf fléchettes.

Michael Smith a frappé huit fléchettes parfaites avant de câbler D12 pour ce qui aurait été une finition magique à neuf fléchettes aux Winter Gardens

Smith menaçait de revenir alors qu’il réduisait l’écart de 9-5 à 9-7, mais un check-out de 86 de Van Duijvenbode l’a vu frapper une pause cruciale avant de terminer le travail au match suivant.

“Je me sens chanceux ce soir que la meilleure version de Michael ne soit pas apparue”, a admis Van Duijvenbode.

“Je me sentais nerveux ce soir. J’ai continué à attendre que Michael joue son jeu habituel et parce que j’y pensais, j’ai aussi commencé à mal jouer.

“Le 170 a été un bon moment; je n’avais pas besoin d’y aller mais je me sentais tellement bien à ce moment-là, j’ai pensé que j’irais quand même.”

Dirk van Duijvenbode a réfléchi à sa victoire et il a maintenant hâte d'affronter son compatriote néerlandais Danny Noppert

Jeudi 21 juillet – Calendrier (2000 BST) Quarts de finale Pierre Wright contre Dimitri Van den Bergh Michel van Gerwen contre Nathan Aspinal

Van Duijvenbode affrontera ensuite son coéquipier de la Coupe du monde Noppert alors que “The Freeze” a obtenu une moyenne de 102,36 dans une victoire confortable sur le double demi-finaliste Gurney.

Showman Noppert a présenté de sérieux jeux de fléchettes alors qu'il frappait avec un 180 sans regard avant d'en retirer 86 sur la cible dans une jambe de fléchettes sur le toit.

Le Néerlandais, qui a remporté son premier titre télévisé en mars à l’Open du Royaume-Uni, a frappé un 180 sans regard en réponse à la tentative de Gurney du même exploit, mais Noppert a finalement scellé la jambe pour mener 7-3.

Gurney n’a pas pu renverser la vapeur, ne remportant qu’une seule des cinq étapes suivantes alors que le joueur de 31 ans s’est qualifié pour les quarts de finale pour la première fois.

'The Freeze' était très satisfait de sa performance alors qu'il passait devant Gurney

Vendredi 22 juillet – Calendrier (2000 BST) Quarts de finale Dirk van Duijvenbode contre Danny Nopert Prix ​​Gerwyn contre José de Sousa

Jeudi, les deux premiers quarts de finale auront lieu, alors que Peter Wright et Dimitri Van den Bergh se rencontreront dans une répétition de la finale de l’an dernier, avant que le double champion Michael van Gerwen n’affronte un Nathan Aspinall renaissant.

Consultez les actualités quotidiennes sur les fléchettes sur skysports.com/darts, notre application pour appareils mobiles et notre compte Twitter @skysportsdarts. Vous pouvez regarder le World Matchplay aux Winter Gardens de Blackpool jusqu’à l’apogée de dimanche – en direct sur Sky Sports.