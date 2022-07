World Matchplay: Peter Wright remporte le thriller tie-break, tandis que Michael van Gerwen passe facilement | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Peter Wright a devancé Krzysztof Ratajski dans un tie-break passionnant au World Matchplay mardi soir. Voici les meilleures caisses d’une sensationnelle nuit de flèches…

Peter Wright a devancé Krzysztof Ratajski dans un tie-break passionnant au World Matchplay mardi soir. Voici les meilleures caisses d’une sensationnelle nuit de flèches…

Peter Wright a devancé Krzysztof Ratajski dans un tie-break passionnant pour maintenir la défense de son titre World Matchplay en atteignant les quarts de finale à Blackpool.

Lors d’une nuit torride à Blackpool, Wright a refusé Krzysztof Ratajski dans le match du tournoi jusqu’à présent avant que le double vainqueur du World Matchplay Van Gerwen ne batte Joe Cullen lors d’une répétition de la finale de Premier League le mois dernier.

Les espoirs de James Wade de décrocher son premier titre mondial en matchplay depuis 2007 sont toutefois révolus après avoir été devancé 11-9 par Nathan Aspinall, tandis que Dimitri Van Den Bergh, le champion 2020, a mis fin à la course du débutant autrichien Rowby-John Rodriguez avec une victoire 11-6.

Mardi 19 juillet – Résultats Deuxième tour Rowby-John Rodriguez 6-11 Dimitri Van den Bergh James Wade 9-11 Nathan Aspinal Pierre Wright 13-11 Krzysztof Ratajski Michel van Gerwen 11-5 Joe Cullen

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wright a cloué ce magnifique 125 (taureau, 25, taureau) lors de sa victoire épique Wright a cloué ce magnifique 125 (taureau, 25, taureau) lors de sa victoire épique

Wright, vêtu d’une chemise sur le thème du tourbillon hypnotique et d’une peinture de tête assortie, semblait prêt à se qualifier pour les huit derniers après avoir pris une avance de 7-3, convertissant 127 et 125 caisses et tirant dans une paire de 11 fléchettes.

Ratajski s’est rallié, dévidant quatre manches consécutives pour égaliser à sept chacun, avant de défier un magnifique 10 fléchettes de ‘Snakebite’ en atterrissant 180 dos à dos en route vers une riposte à 12 fléchettes.

Néanmoins, “The Polish Eagle” regardait dans le canon après avoir gaspillé trois fléchettes pour briser le lancer et mener 10-9, Wright en laissant 16 après neuf fléchettes dans la manche suivante.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wright a également sorti ce 127 sur le mille Wright a également sorti ce 127 sur le mille

Cependant, le champion du monde et n ° 1 mondial a rendu la pareille en gaspillant trois fléchettes de match, et Ratajski a capitalisé, coulant une combinaison de deux fléchettes 77 pour envoyer le concours en prolongation.

La paire a échangé des prises alors que le drame se poursuivait, bien que ce soit l’Écossais qui ait gardé son sang-froid, après son troisième 11 fléchettes de la soirée en épinglant un double 10 pour triompher avec sa cinquième fléchette de match.

“J’ai vraiment apprécié”, a déclaré Wright, qui a obtenu une moyenne de 103,5 et a décroché dix 180 pour organiser une dernière confrontation en huit contre Dimitri Van den Bergh, lors d’une répétition de la finale de l’an dernier.

“Vous devez parfois être dans des matchs comme celui-là pour voir où vous en êtes. Cela m’a définitivement préparé pour Dimitri maintenant.

“Dimitri joue vraiment bien. Il a récemment remporté deux titres de la Série mondiale, il a fait passer son jeu au niveau supérieur, donc ça devrait être un autre match serré. Allez-y !”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Van Den Bergh dit qu’il poursuit ses rêves après avoir battu son bon ami Rowby-John Rodriguez Van Den Bergh dit qu’il poursuit ses rêves après avoir battu son bon ami Rowby-John Rodriguez

Van den Bergh s’est remis d’un départ lent pour remporter une victoire de 11-6 sur le débutant Rowby-John Rodriguez lors du match d’ouverture de mardi soir.

Rodriguez avait réussi un résultat choc pour éliminer la tête de série galloise n ° 8 Jonny Clayton au premier tour, mais a échoué contre son ami Van Den Bergh.

Le champion 2020, enchérissant pour atteindre une troisième finale mondiale consécutive en matchplay, a obtenu une moyenne de 98,62, atteignant six maximums, et a décroché un superbe 146 checkout pour sceller sa victoire et une place dans les huit derniers.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rowby-John a fait une pause à mi-visite avant de soulever le toit avec un maximum de marque Rowby-John a fait une pause à mi-visite avant de soulever le toit avec un maximum de marque

“J’ai des rêves que je poursuis. J’adore ça”, a déclaré Van den Bergh, qui a converti 11 de ses 18 tentatives de doublé.

“Rowby est l’un de mes meilleurs amis. C’est un joueur de classe et il montre enfin ce qu’il peut faire.

“Vous ne pouvez pas donner des chances à ces joueurs. Je veux m’améliorer parce qu’en ce moment je n’ai pas l’impression de jouer de manière fantastique, mais je travaille tellement dur.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le Belge a complété la victoire avec ce 146 checkout accrocheur pour atteindre les quarts de finale Le Belge a complété la victoire avec ce 146 checkout accrocheur pour atteindre les quarts de finale

MVG en route pour le premier titre mondial Matchplay en six ans

Les espoirs de Michael van Gerwen de réussir un tour du chapeau en World Matchplay sont toujours vivants alors qu’il a écrasé les espoirs de Joe Cullen

Les espoirs de Van Gerwen d’un premier titre mondial en matchplay depuis 2016 sont toujours vivants, après avoir dépassé un Cullen débauché pour sceller sa place dans un huitième quart de finale de l’événement.

Le Néerlandais était en dessous de la normale lors de sa victoire au premier tour contre Adrian Lewis, mais il n’a montré aucun signe de fragilité lors des premiers échanges contre Cullen lors d’une répétition de la finale de la Premier League, prenant une avance de 4-1 avec une moyenne impérieuse de 111.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible MVG et Cullen ont partagé quatre 180 lors de cette remarquable cinquième étape de leur affrontement MVG et Cullen ont partagé quatre 180 lors de cette remarquable cinquième étape de leur affrontement

La paire a échangé quatre 180 consécutifs dans une cinquième manche remarquable, et le score élevé s’est poursuivi dans la sixième manche, alors que Cullen a réduit le déficit avec une pause de 12 fléchettes pour doubler son total.

Cependant, le champion des Masters ne s’est jamais remis d’avoir gaspillé quatre fléchettes lors d’une procédure double à niveau, Van Gerwen remportant sept des neuf dernières manches pour compléter un succès complet de 11-5.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Van Gerwen dit qu’il se sent bien et à l’aise, mais “il reste encore beaucoup à faire” après sa récente opération au poignet Van Gerwen dit qu’il se sent bien et à l’aise, mais “il reste encore beaucoup à faire” après sa récente opération au poignet

“J’étais en mission. J’ai très bien commencé et cela m’a donné beaucoup de confiance”, a déclaré le triple champion du monde.

“Je ne suis toujours pas à 100%, tout le monde le sait, mais même quand je suis à 90%, je peux battre tout le monde dans ce tournoi.

“C’est l’un des tournois les plus importants de l’année. Vous voulez jouer ici, et je suis tellement content d’être en quart de finale.”

Aspinall a éliminé le champion 2007 Wade dans une bataille de tungstène de haut niveau

Van Gerwen affrontera Aspinall dans les huit derniers, après que l’ancien champion de l’Open du Royaume-Uni ait produit une impressionnante rafale tardive pour devancer le champion 2007 James Wade 11-9 dans un concours de haute qualité.

Wade, cinquième de l’Ordre du mérite du PDC, avait bien commencé, ouvrant une avance de 2-0 avec une pause précoce avant qu’Aspinall, deux fois demi-finaliste du Championnat du monde, ne remporte les quatre suivants.

Il restait peu de choses entre les deux, avec ‘The Machine’ Wade prenant de l’élan à 7-5 avant qu’un 13 fléchettes d’Aspinall égalise à nouveau le match.

Un troisième maximum et 82 checkout ont vu Aspinall se déplacer à moins d’une manche de la victoire à 10-8 avant de terminer le travail lors de son prochain lancer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wade a épinglé ce 126 sur la cible lors de son affrontement contre Aspinall Wade a épinglé ce 126 sur la cible lors de son affrontement contre Aspinall

“Chaque match que je joue est toujours une bataille. James est un joueur fantastique. Je savais que ce serait un match difficile”, a déclaré Aspinall, qui a été battu par Van Gerwen au même stade du tournoi de l’an dernier.

“J’ai vraiment apprécié. J’ai eu du mal au milieu du match, mais je pense que ma volonté de gagner m’a permis de traverser cela à la fin.

“J’apprends encore tout le temps et j’ai beaucoup appris sur moi-même cette semaine. Je veux gagner. Je veux que ce soit l’année de l’Asp.”

Fléchettes Matchplay du monde en direct Vivre de

Mercredi 20 juillet – Calendrier (1900 BST) Deuxième tour Daryl Gurney contre Danny Nopert José de Sousa contre Rob Croix Prix ​​Gerwyn contre Dave Chisnall Michel Smith contre Dirk van Duijvenbode

Le deuxième tour se termine mercredi soir, alors que le numéro 2 mondial Gerwyn Price poursuit sa course au titre contre le quintuple quart de finaliste Dave Chisnall.

Michael Smith, troisième tête de série, rencontre Dirk van Duijvenbode dans une bagarre alléchante, tandis que le champion 2019 Rob Cross affronte l’ancien champion du Grand Chelem Jose De Sousa dans un autre affrontement crucial.

Ailleurs, le champion de l’Open du Royaume-Uni, Danny Noppert, affronte le double vainqueur du titre télévisé Daryl Gurney, deux fois demi-finaliste à Blackpool.

Consultez les actualités quotidiennes sur les fléchettes sur skysports.com/darts, notre application pour appareils mobiles et notre compte Twitter @skysportsdarts. Vous pouvez regarder le World Matchplay aux Winter Gardens de Blackpool jusqu’à l’apogée de dimanche – en direct sur Sky Sports.