World Matchplay: Peter Wright espère que ses calculs biliaires n’éclateront pas avant la défense du titre | Fléchettes Nouvelles

Peter Wright prévoit d’éviter de manger des crumpets cuits au beurre avant sa défense World Matchplay avec l’Écossais actuellement sur une liste d’attente pour se faire enlever la vésicule biliaire.

Le champion 2021 et n°1 mondial entame samedi la défense de sa couronne aux Winter Gardens contre le débutant letton Madars Razma, mais il a eu du mal avec sa santé ces dernières semaines.

Wright est sur une liste d’attente pour faire retirer sa vésicule biliaire et se méfie du fait que, selon lui, seule une poussée de ses calculs biliaires l’empêchera de conserver le trophée Phil Taylor à Blackpool.

“Cela pourrait éclater à tout moment, j’essaie juste de ne pas manger de crumpets cuits au beurre”, a-t-il déclaré.

“J’attends juste un rendez-vous pour me faire opérer, ils appelleront quand ils auront de la place avec un chirurgien.

“Les médecins veulent m’enlever la vésicule biliaire avec une chirurgie en trou de serrure. Cela prendra probablement environ trois mois.

“Je viens de dire pas pendant le Matchplay ou quand je suis en Australie et en Nouvelle-Zélande pour les World Series. Je leur ai donné des dates mais s’il s’agit de manquer un tournoi, je devrai l’accepter. “

Krzysztof Ratajski contre Stephen Bunting Dimitri Van den Bergh contre Callan Rydz Peter Wright contre Madars Razma Jonny Clayton contre Rowby-John Rodriguez

Wright a remporté le championnat du monde au début de l’année mais admet que sa forme depuis lors a été “terrible” et a été affectée par un certain nombre de facteurs externes, y compris sa mauvaise santé.

“A l’Open du Royaume-Uni, j’avais l’impression que j’allais gagner ce tournoi, je me sentais bien”, a-t-il déclaré.

“Je jouais contre Joe Cullen et je suis allé dans la zone d’entraînement environ trois heures avant mon match et je ne me suis pas levé pour lancer une fléchette.

“J’allais me retirer mais je n’ai lancé une fléchette que 15 minutes avant de monter sur scène. J’avais mal et j’allais me retirer. Ce n’est pas agréable, c’est déjà arrivé au Championnat des joueurs quand j’avais pas dormi pendant environ une semaine.

“De toute évidence, ma forme a été terrible cette année. J’avais d’autres choses en tête, nous avions des problèmes de famille à gérer.

“Tout cela est en quelque sorte réglé, nous savons donc ce que nous faisons maintenant. Ma tête est dans un bon espace et c’est tout ce qui compte. Je crois que je peux recommencer, mais en mieux cette fois.

“Les autres joueurs devront retourner sur le tableau d’entraînement s’ils veulent gagner celui-ci. Je vais y aller et le gagner à nouveau.

“J’ai été en finale et je l’ai gagnée. Je sais ce qu’il faut pour la gagner. Ma tête est droite et si votre tête est droite, il est difficile d’arrêter quelqu’un s’il se sent en confiance.”

Après avoir affiché des moyennes de plus de huit tonnes sur quatre jours d’action ProTour à Barnsley la semaine dernière, Wright est de retour d’humeur haussière en direction de Blackpool.

“Vous ne pouvez pas battre d’être à Blackpool”, a déclaré le joueur de 52 ans, qui a terminé le tournoi de l’an dernier avec une incroyable moyenne de 104,91.

“C’est un peu comme le Championnat du monde. Quand vous entrez dans l’arène, j’ai la chair de poule. Tant de gens incroyables y ont joué. Vous êtes dans un endroit spécial.

“Je crois que je suis en forme juste au bon moment, mais il y a encore place à l’amélioration.”

Résultats mitigés pour ‘Snakebite’ depuis les Mondiaux

La commentatrice de Sky Sports, Laura Turner, ne doute pas que Wright retrouvera sa forme sur la scène de Blackpool.

“On pourrait dire que les résultats de Wright ont été mitigés depuis qu’il a remporté le championnat du monde en janvier, mais si vous revenez à la façon dont il a joué l’année dernière, il était parfois presque injouable”, a-t-elle déclaré.

“Il entre dans l’événement en jouant un joueur qui ne l’a jamais battu auparavant à Razma, alors j’espère qu’il y parviendra avec la confiance dont il a besoin pour aller de l’avant.

“Vous pensez qu’il est le numéro 1 mondial, il est le champion du monde en titre, et si quelqu’un peut trouver cette forme au bon moment, c’est Peter Wright.”

Une soirée d’ouverture alléchante à Blackpool verra trois autres affrontements au premier tour, dont le champion 2020 Dimitri Van den Bergh en action contre Callan Rydz et le quintuple vainqueur du titre télévisé Jonny Clayton affrontant Rowby-John Rodriguez.

Dirk van Duijvenbode contre Ryan Searle Danny Noppert contre Brendan Dolan Gary Anderson contre Daryl Gurney Michael Smith contre Andrew Gilding

La séance de dimanche après-midi verra le champion 2018 Gary Anderson affronter Daryl Gurney, tandis que le vice-champion 2019 Michael Smith affrontera Andrew Gilding et le champion de l’Open du Royaume-Uni Danny Noppert rencontrera Brendan Dolan.

Joe Cullen contre Damon Heta James Wade contre Martin Lukeman Michael van Gerwen contre Adrian Lewis Luke Humphries contre Nathan Aspinall

Michael van Gerwen et Adrian Lewis se rencontrent dans un affrontement des titans de tungstène dans le cadre d’une séance alléchante du dimanche soir qui verra également Luke Humphries affronter Nathan Aspinall, Joe Cullen contre Damon Heta et le vainqueur 2007 James Wade en action contre Martin Lukeman .

Rob Cross contre Chris Dobey José de Sousa contre Gabriel Clemens Gerwyn Price contre Martin Schindler Dave Chisnall contre Kim Huybrechts

Le premier tour se termine lundi, avec l’action de la nuit dirigée par le numéro 2 mondial Gerwyn Price alors que le Gallois affronte le débutant allemand Martin Schindler.

