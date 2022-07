World Matchplay : Laura Turner sur sa préparation pour le tournoi féminin et ses conseils pour le titre masculin | Fléchettes Nouvelles

Laura Turner attend non seulement avec impatience le tournoi masculin World Matchplay, mais elle participera également à l’épreuve féminine sur la scène emblématique des Winter Gardens.

Le champion en titre Peter Wright, Dimitri van den Bergh, Gary Anderson, Michael Smith, Michael van Gerwen et Gerwyn Price seront tous en lice pour tenir en l’air le célèbre trophée Phil Taylor dans ce qui devrait être neuf jours d’action alléchants.

Turner mâche ses matchs préférés du premier tour et qui, selon elle, repartira avec le titre.

Mais nous commençons par le Women’s World Matchplay où Turner sera parmi plusieurs autres joueuses qui s’affronteront lors de la mise en scène inaugurale de l’événement de 25 000 £ avec la gagnante prête à repartir avec 10 000 £.

(1) Lisa Ashton contre (8) Chloé O’Brien (4) Aileen de Graaf contre (5) Laura Turner (2) Fallon Sherrock contre (7) Katie Sheldon (3) Lorraine Winstanley contre (6) Rhian Griffiths

Fallon Sherrock et Lisa Ashton seront parmi les favorites pour décrocher le titre inaugural du Women’s World Matchplay

Mes entraînements se sont très bien déroulés à la maison et j’essaie également de m’entraîner autant que possible en match. J’essaie juste de ne pas trop y penser. Je sais que lorsque je participe à ces grands tournois télévisés, j’ai tendance à me laisser inquiéter et à me harceler un peu, alors j’essaie juste de rester détendu, de rester confiant, de continuer à jouer et j’espère que tout fonctionnera quand nous arrivons à cette scène massive aux Winter Gardens.

Nerveux mais vraiment, vraiment excité et impatient d’y être.

Ce Matchplay féminin est une énorme opportunité, non seulement pour montrer ce que nous pouvons faire en ce moment, mais aussi pour inspirer la prochaine génération, pour qu’ils nous voient là-haut et pensent “Je peux faire ça” et “Je veux faire ça”. ‘ pour ramasser un jeu de fléchettes et essayer le sport.

Si vous ne voyez pas les gens le faire, alors vous n’avez pas vos héros, vous n’avez pas votre inspiration, vous n’avez pas cet objectif à inspirer.

Vous pouvez peut-être regarder le football féminin en ce moment, vous avez des stades à guichets fermés maintenant et il y a cinq ou dix ans, cela aurait été du jamais vu. Donc, pour que Sky Sports montre le matchplay féminin, pour avoir le soutien du PDC, pour avoir l’augmentation de la série féminine, les places dans le Grand Chelem de fléchettes, le championnat du monde, et maintenant ce matchplay féminin, c’est juste une opportunité incroyable et J’espère que nous pourrons tous le faire fiers.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sherrock dit que les talents féminins prometteurs dans le monde des fléchettes auront la chance de montrer de quoi ils sont capables dans le Women’s World Matchplay Sherrock dit que les talents féminins prometteurs dans le monde des fléchettes auront la chance de montrer de quoi ils sont capables dans le Women’s World Matchplay

Qu’y a-t-il de si spécial dans The Matchplay ?

Les jardins d’hiver de Blackpool sont un lieu emblématique avec des joueurs et des fans

Il occupe une place très spéciale dans le cœur des fans et des joueurs, non seulement parce que vous jouez dans l’un des plus beaux bâtiments du monde, mais c’est l’un de ces tournois sans fioritures. C’est un KO jambe droite. Vous devez sortir de ces blocs immédiatement ou vous serez découvert.

Il n’y a pas de jeu arrêté et il n’y a pas de temps pour se regrouper. C’est vraiment juste une course jusqu’à la fin et cela se prête à un peu de drame et j’espère que nous en verrons beaucoup plus cette année.

Quelle est votre sélection des matchs du premier tour?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Retour sur la demi-finale classique du World Matchplay entre Michael van Gerwen et Adrian Lewis en 2013 Retour sur la demi-finale classique du World Matchplay entre Michael van Gerwen et Adrian Lewis en 2013

Ce match entre Michael van Gerwen et Adrian Lewis devrait être un cracker absolu. Croyez-le ou non, ils se sont rencontrés pour la dernière fois à The Matchplay en 2016 et ils n’ont pas vraiment beaucoup joué l’un contre l’autre au cours des deux dernières années.

Leur rivalité s’étend à plus de 60 matchs compétitifs les uns contre les autres et au fil des années, ils ont produit des feux d’artifice, des drames et, plus important encore, ils produisent les matchs les plus divertissants. J’espère plus de la même chose.

Lewis entre dans le match après une victoire au Players Championship 20 et il a vraiment trouvé sa forme.

Nous n’avons vu Van Gerwen jouer qu’une seule fois depuis qu’il a remporté la Premier League, mais j’espère que si ces deux joueurs peuvent trouver leur forme et commencer rapidement, alors nous devrions avoir une ceinture absolue.

Attendez-vous à des feux d’artifice lors de la session du dimanche soir

Joe Cullen contre Damon Heta James Wade contre Martin Lukeman Michael van Gerwen contre Adrian Lewis Luke Humphries contre Nathan Aspinall

Vous avez le champion en titre des Masters et vice-champion de la Premier League, Joe Cullen, qui affronte le champion de la Coupe du monde de fléchettes récemment couronné, Damon Heta. Heta a terminé en tête de l’Ordre du mérite du ProTour pour réclamer sa place.

Vous avez également Luke Humphries, qui est en tête de la table des tournées européennes, affrontant Nathan Aspinall.

Je ne dirais pas que Luke était particulièrement un cheval noir parce qu’il remporte des titres en ce moment, mais s’il frappe le sol en courant, je pense qu’il pourrait aller plus loin dans cette compétition.

Et le gagnant est?

Jonny Clayton soulèvera-t-il le trophée Phil Taylor ? Laura Turner le pense

Il y a plusieurs joueurs là-dedans qui ne me surprendraient pas s’ils gagnaient. Je dirais qu’en entrant là-dedans, vous avez Michael Smith, Gerwyn Price, MVG, Luke Humphries, tous en très, très bonne forme.

Mais si je dois me lancer, alors Jonny Clayton ne manque jamais d’impressionner et je pense que même s’il a plongé au début de l’année dernière, je pense que je le soutiendrai pour gagner cette année.

