World Matchplay: Joe Cullen et Nathan Aspinall se qualifient tous les deux pour la confrontation en demi-finale | Fléchettes Nouvelles

Joe Cullen et Nathan Aspinall ont fixé une date de demi-finale au World Matchplay

Joe Cullen a atteint les demi-finales du World Matchplay pour la première fois après une victoire dominante 16-11 sur Daryl Gurney, tandis que Nathan Aspinall a vaincu son colocataire Chris Dobey par le même score.

Cullen a frappé huit 180 et une caisse de 142 avec une moyenne de 97,11 pour garder Gurney à bout de bras alors que « The Rockstar » a innové pour atteindre les quatre derniers, tandis qu’Aspinall a trébuché sur la ligne d’arrivée contre Dobey, clôturant une victoire de 16-12 avec une moyenne de 99,3 et 10 180.

Quarts de finale mondiaux par matchplay : jeudi 20 juillet Joe Cullen 16-11 Daryl Gurney Chris Dobéy 11-16 Nathan Aspinal

Cullen, l’ancien champion des Masters et vice-champion de la Premier League, a produit une démonstration inspirée de finition pour éliminer le favori du tournoi Gerwyn Price lors d’un tie-break dramatique la dernière fois et il a commencé là où il s’était arrêté en prenant une avance de 5-0 contre le double demi-finaliste Gurney.

L’Irlandais du Nord a terminé 77 pour décrocher son match aller du match après le premier intervalle avant de produire une vérification de 132 sur le taureau pour suivre 8-5.

Cullen a répondu avec style avec une caisse de 142 avant que Gurney ne cloue les sommets pour rester en lice à l’extérieur à 9-6.

Gurney, qui est le joueur le plus décoré restant dans la moitié supérieure du tirage au sort, après avoir remporté des titres télévisés lors des finales du Grand Prix mondial et du Championnat des joueurs en 2017 et 2018 respectivement, a fait trois manches sur quatre pour réduire l’écart à 10-8.

‘The Rockstar’ a restauré son avance à quatre manches à 12-8 et le Yorkshireman est resté calme, calme et composé pour couler 13 fléchettes consécutives pour un avantage de 14-10 dans la course à 16.

Le joueur de 34 ans a décroché un double 4 pour se rapprocher de la victoire et il a participé à sa première demi-finale de World Matchplay en coulant des sommets.

Aspinall a poursuivi son défi contre son compagnon d’écurie Dobey, qui a éliminé le numéro 1 mondial Michael Smith lors des 16 derniers matchs de mardi.

Il y a eu trois pauses consécutives de lancer avant le premier intervalle, mais c’est «Hollywood» Dobey qui a pris l’initiative 3-2.

Aspinall, disputant son troisième quart de finale consécutif en World Matchplay, a obtenu une moyenne de 117,5 lors de la séance avec une moyenne de 134, mais a tout de même terminé avec une jambe de retard.

Dobie est sorti après la pause et a frappé avec un spectaculaire 140 avant de clouer des sommets sensationnels, des sommets pour étendre son avantage à 6-3, mais Aspinall est revenu de 7-5 avec trois jambes sur le spin pour reprendre la tête pour la première fois depuis la première manche.

L’ancien champion de l’Open du Royaume-Uni a rapidement ouvert un coussin à deux jambes avec une superbe finition de 92, culminant avec des doubles 18 successifs et il a fait sept manches sur huit pour une avance de 12-8 sur le double huit après avoir câblé le taureau pour une caisse de 167.

Le champion en titre des Masters, Dobey, était passé à l’épée, mais il menaçait l’un des grands retours avec une finition de 84 pour un 11 dard à la traîne 15-12.

Aspinall a finalement titubé sur la ligne d’arrivée après avoir épinglé le double 8 devant la légende de Stockport Ricky ‘The Hitman’ Hatton avant d’embrasser Dobey.

Quarts de finale mondiaux par matchplay : vendredi 21 juillet Ryan Searle contre Jonny Clayton Damon Héta contre Luc Humphries

Ryan Searle et Jonny Clayton donnent le coup d’envoi des huitièmes de finale de vendredi, avant que Damon Heta et le favori du tournoi Luke Humphries ne s’affrontent pour une place en demi-finale de samedi.

Nous sommes de retour pour plus d’action World Matchplay dans les emblématiques Winter Gardens vendredi à 20 heures alors que les meilleures stars du monde s’affrontent pour le trophée Phil Taylor – en direct sur Sky Sports Action.